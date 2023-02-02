Scrum или Kanban: что выбрать и как с ними работать в Yandex Tracker

Может показаться, что Kanban и Scrum несовместимы между собой, однако это не так. Инструменты одной методологии можно использовать в другой, чтобы повысить эффективность работы. Сотни команд так и поступили, построив гибридные модели с учётом особенностей Scrum и Kanban.

Scrum-методология в бизнесе

Scrum больше подходит для команд, в которых нужно договариваться и быстро решать задачи, чтобы выпустить новый продукт раньше остальных. Внедрять методологию Scrum не имеет смысла, если над продуктом работают один‑два человека. Это усложнит процесс, так как два человека отлично договорятся между собой и без лишних процессов. Идеальные условия для реализации методологии формируются, когда в команде не более 7–8 человек.

Для больших и сложных проектов координация будет трудной задачей. Поэтому организацию между командами выносят на более высокий уровень, тем самым расширяя методологию и делая её масштабируемой. Существует несколько подходов к масштабированию Scrum для больших команд, самые известные: Scrum of Scrums, LeSS, Nexus, SAFe. В их основе также применяется Agile‑подход и Scrum на уровне управления командами.

В чисто операционной деятельности Scrum‑методология тоже не всегда эффективна. Её философия предполагает поиск новых путей решения проблемы, эксперименты и терпимость к ошибкам. Это сложно применить, например, к операторам колл‑центра, которые используют скрипт, а также жёстко зафиксированную маршрутизацию запроса клиента, обратившегося за помощью.

Но сам скрипт и руководство по работе с клиентами можно проанализировать, а также провести несколько экспериментов и тестов. И группа, которая будет заниматься улучшением скрипта, может действовать по Scrum.

Scrum‑методология активно используется разработчиками мобильных приложений. Например, команда создаёт бэклог (упорядоченный по степени важности список изменений) продукта, формирует план и бэклог спринта, после чего начинает работать над спринтом.