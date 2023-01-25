Подключиться
Блог
Дайджесты

Дайджест новостей платформы данных (октябрь-декабрь)

Рассказываем, что нового появилось в сервисах платформы данных с октября по декабрь 2022 года.

25 января 2023 г.
15 минут чтения
0

Общие новости

Наш новый управляемый сервис Managed Service for OpenSearch вышел в Public Preview. OpenSearch — это поисковая система с открытым исходным кодом, лицензированная Apache 2.0. В запуске системы участвовали ведущие мировые вендоры, в том числе AWS, SAP, Capital One, Red Hat, Logz.io и другие. Managed Service for OpenSearch позволит пользователям улучшить анализ и поиск данных на сайтах. Настройки сервиса уже оптимизированы под выбранный размер кластера. В будущем в Managed Service for OpenSearch появится поддержка сторонних источников авторизации и холодных и горячих зон кластера. За счёт этого пользователи смогут сэкономить на хранении архивных данных. Yandex Cloud предоставляет OpenSearch как управляемый облачный сервис: пользователю не придётся заботиться о резервировании, мониторинге, обеспечении отказоустойчивости инфраструктуры и обновлении ПО.

На момент публикации статьи сервис Managed Service for OpenSearch вышел в общий доступ. Подробнее о сервисе читайте тут.

Во всех сервисах управляемых баз данных добавлена поддержка сервисных ролей — теперь можно управлять ролями более гибко. Также мы выложили в opensource MySync. MySync — это инструмент для конфигурирования кластеров и обеспечения высокой доступности MySQL, предназначенный для переключения мастера в однородном MySQL-кластере в ручном и автоматическом режиме без потери данных.

Добавлены:

author
Евгений Левашов
Главный редактор Yandex Cloud. Пишет для IT-компаний с 2015 года, ведёт собственный блог и канал про технологии

В этой статье мы расскажем:

Data Transfer

Мы дополнили документацию о Data Transfer сценариями использования сервиса. Это практические руководства, которые помогут сделать нужную вам задачу c помощью нашего сервиса.

Упростились формы настройки трансфера. Появилась возможность управлять списком переносимых таблиц на уровне трансфера, а не источника. Теперь вы можете добавить таблицы в работающий трансфер, и он автоматически перенесёт их историю. Со временем интерфейс станет ещё проще и понятней. Следите за обновлениями в будущих дайджестах. Открыть в консоли →

Data Transfer

Подключиться

DataLens

С 5 по 16 декабря мы проводили Yandex DataLens Festival для аналитиков и руководителей, где рассказывали о лучших практиках визуализации и анализа данных с помощью DataLens. Вы можете ознакомиться с материалами на платформе Яндекс Практикум, а также посмотреть записи уроков на YouTube.

Закрытие фестиваля прошло 22 декабря в формате отдельного мероприятия — Yandex DataLens Festival Afterparty. На встрече с комьюнити и участниками фестиваля мы обсудили итоги мероприятия, объявили победителей конкурса дашбордов, поделились планами продукта и пообщались вживую. Смотреть запись →

Также вы можете вдохновиться новыми примерами использования DataLens. Дашборды участников фестиваля помогают решить бизнес-задачи в ритейле. Смотрите топ-10 работ конкурса дашбордов в Telegram. Открыть список дашбордов →

Для тех, кто только погружается в задачи аналитики и визуализации данных с помощью DataLens, мы выпустили две статьи о быстром старте:

В 2022 году мы наблюдали рекордный рост комьюнити продукта. Наших единомышленников в Telegram стало в 2,3 раза больше с начала года, к концу декабря в нашем сообществе было более 4400 участников. Если вы ещё не среди них и вам интересен DataLens — присоединяйтесь. Вступить в комьюнити →

Описание дашборда

Теперь для дашборда в режиме редактирования можно добавить описание. Описание поддерживает Markdown и будет доступно всем пользователям по клику на иконку.

Улучшение работы с параметрами

Вы могли сталкиваться с проблемой, что при добавлении параметра на дашборд остальные селекторы после выбора параметра становились пустыми. Чтобы это исправить, приходилось разрывать связи между селекторами.

Теперь селекторы с параметрами перестанут участвовать в фильтрации других селекторов и такой проблемы не будет.

Условное форматирование

Для плоских таблиц добавили возможность делать независимую раскраску по столбцу. Как по значениям этого столбца, так и по другим измерениям и показателям из чарта. Пока для показателей поддерживаются только непрерывные шкалы, но скоро добавим и дискретные. В сочетании с функциями разметки и UTF-символами это позволяет гибко настраивать условное форматирование таблиц с помощью формул.

Отказ от материализации

Скоро мы закроем материализацию датасетов. Эта функциональность была удобна в некоторых случаях, но сейчас работает неидеально и тормозит разработку новых функций. Возможно, мы ещё вернёмся к ней в будущем. Подробнее о том, для чего использовалась материализация и какие альтернативы мы предлагаем, читайте в нашем Telegram-комьюнити.

Также добавили:

  • Новый стандартный тип подключения — BigQuery. Подробности в документации →

  • Обновлённое подключение для Google Таблиц. Скоро в этом же подключении появится возможность доступа к Google Таблицам c аутентификацией.

  • Создание цветовых палитр на уровне экземпляра DataLens. Цвета задаются с помощью Hex-кода и сразу отображаются в превью для светлой и тёмной темы.

  • Линейные индикаторы и ширину столбцов в сводных таблицах.

  • Выбор приоритета загрузки: чартов или селектора. Полезно, если на дашборде есть фильтры, без выбора которых нет смысла показывать чарты.

  • Кастомные сообщения перед обращением в поддержку и в случае ошибки доступа. Вы можете написать собственный FAQ, направить на свою команду поддержки или аналитиков.

DataLens Demo Dashboard

Все изменения можно попробовать на нашем демодашборде.

Открыть

DataLens

Попробовать

Напишите нам

Начать пользоваться Yandex Cloud
Подробнее

Тарифы

Узнать цены и рассчитать стоимость
Подробнее

Мероприятия

Календарь событий Yandex Cloud
Подробнее
Блог
Дайджесты
Дайджест новостей платформы данных (октябрь-декабрь)
25 января 2023 г.
15 минут чтения
0