Managed Service for OpenSearch стал общедоступным

C 23 января 2023 года сервис для быстрого поиска и аналитики по большим объёмам данных Yandex Managed Service for OpenSearch перешёл в общедоступную версию.

Managed Service for OpenSearch является управляемым облачным сервисом, поэтому вы можете по клику создать кластер, настроить автоматическое резервирование и мониторинг и не думать об обеспечении отказоустойчивости инфраструктуры и обновлении ПО. Во всех конфигурациях кластеров OpenSearch доступны хосты Dashboards с инструментами аналитики и визуализации. Мы соблюдаем SLA для сервиса, чтобы гарантировать его стабильную работу. С момента выхода сервиса в общедоступную версию начинают действовать правила тарификации.

OpenSearch — это система с открытым исходным кодом, позволяющая проводить полнотекстовый поиск, анализировать данные и передавать их в другие системы. В мире, где объём информации непрерывно растёт, а задачи меняются, открытый код позволяет работать над программными продуктами вместе с сообществом и быстрее подстраиваться под изменяющиеся требования бизнеса.