Managed Service for OpenSearch стал общедоступным
23 января сервис для быстрого поиска и аналитики по большим объёмам данных выходит в общий доступ. Теперь сервис поддерживает сторонних SAML-провайдеров аутентификации и авторизации, для него начинают действовать тарифы и SLA.
C 23 января 2023 года сервис для быстрого поиска и аналитики по большим объёмам данных Yandex Managed Service for OpenSearch перешёл в общедоступную версию.
Managed Service for OpenSearch является управляемым облачным сервисом, поэтому вы можете по клику создать кластер, настроить автоматическое резервирование и мониторинг и не думать об обеспечении отказоустойчивости инфраструктуры и обновлении ПО. Во всех конфигурациях кластеров OpenSearch доступны хосты Dashboards с инструментами аналитики и визуализации. Мы соблюдаем SLA для сервиса, чтобы гарантировать его стабильную работу. С момента выхода сервиса в общедоступную версию начинают действовать правила тарификации.
OpenSearch — это система с открытым исходным кодом, позволяющая проводить полнотекстовый поиск, анализировать данные и передавать их в другие системы. В мире, где объём информации непрерывно растёт, а задачи меняются, открытый код позволяет работать над программными продуктами вместе с сообществом и быстрее подстраиваться под изменяющиеся требования бизнеса.
«Мы в Яндексе высоко ценим культуру открытого программного обеспечения. Поэтому при разработке решения на базе OpenSearch нам была интересна, прежде всего, возможность сделать полноценный, конкурентноспособный продукт с использованием исключительно свободных компонентов», — делится Евгений Архипов, руководитель подразделения специальных баз данных. — «В будущем планируем сделать нативную поддержку всех возможностей интеграции движка внутри нашей платформы».
После выхода сервиса в Public Preview в ноябре мы расширили набор операций с кластером. Теперь поддерживаются стандартные операции с группами хостов, а также появилась возможность:
- восстанавливать данные из бэкапа;
- проводить мониторинг кластера, групп хостов или отдельных хостов;
- использовать сторонние провайдеры аутентификации и авторизации (SAML).
Эти изменения дают возможность создавать кластеры со сложной топологией — один кластер может включать несколько групп хостов с разными ролями и разными характеристиками. Это позволит вам выбрать оптимальную конфигурацию под конкретную задачу.