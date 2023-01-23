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Managed Service for OpenSearch стал общедоступным

23 января сервис для быстрого поиска и аналитики по большим объёмам данных выходит в общий доступ. Теперь сервис поддерживает сторонних SAML-провайдеров аутентификации и авторизации, для него начинают действовать тарифы и SLA.

23 января 2023 г.
5 минут чтения
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C 23 января 2023 года сервис для быстрого поиска и аналитики по большим объёмам данных Yandex Managed Service for OpenSearch перешёл в общедоступную версию.

Managed Service for OpenSearch является управляемым облачным сервисом, поэтому вы можете по клику создать кластер, настроить автоматическое резервирование и мониторинг и не думать об обеспечении отказоустойчивости инфраструктуры и обновлении ПО. Во всех конфигурациях кластеров OpenSearch доступны хосты Dashboards с инструментами аналитики и визуализации. Мы соблюдаем SLA для сервиса, чтобы гарантировать его стабильную работу. С момента выхода сервиса в общедоступную версию начинают действовать правила тарификации.

OpenSearch — это система с открытым исходным кодом, позволяющая проводить полнотекстовый поиск, анализировать данные и передавать их в другие системы. В мире, где объём информации непрерывно растёт, а задачи меняются, открытый код позволяет работать над программными продуктами вместе с сообществом и быстрее подстраиваться под изменяющиеся требования бизнеса.

author
Команда Yandex Cloud

«Мы в Яндексе высоко ценим культуру открытого программного обеспечения. Поэтому при разработке решения на базе OpenSearch нам была интересна, прежде всего, возможность сделать полноценный, конкурентноспособный продукт с использованием исключительно свободных компонентов», — делится Евгений Архипов, руководитель подразделения специальных баз данных. — «В будущем планируем сделать нативную поддержку всех возможностей интеграции движка внутри нашей платформы».

author
Евгений Архипов
Руководитель подразделения специальных баз данных в Yandex Cloud.

После выхода сервиса в Public Preview в ноябре мы расширили набор операций с кластером. Теперь поддерживаются стандартные операции с группами хостов, а также появилась возможность:

  • восстанавливать данные из бэкапа;
  • проводить мониторинг кластера, групп хостов или отдельных хостов;
  • использовать сторонние провайдеры аутентификации и авторизации (SAML).

Эти изменения дают возможность создавать кластеры со сложной топологией — один кластер может включать несколько групп хостов с разными ролями и разными характеристиками. Это позволит вам выбрать оптимальную конфигурацию под конкретную задачу.

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Тарифы и SLA для Managed OpenSearch
Тарифы
SLA
Блог
Новости
Managed Service for OpenSearch стал общедоступным
23 января 2023 г.
5 минут чтения
3