Запускаем FinOps в организации с помощью бюджетов и serverless

Вместе с внедрением в разработку DevOps‑практик начинаются неизбежные изменения и в корпоративных процессах. В компаниях организовывают центры компетенций, вырабатывают различные подходы к управлению затратами на облачные технологии, а также появляются инженеры‑экономисты, которые умеют работать с большими данными и понимают как финансовую, так и техническую сторону облаков. Так на наших глазах формируется полноценное направление под названием FinOps — Financial Operations (по аналогии с DevOps — Developer Operations).

Как сокращать расходы на облако

Почти любой владелец бизнеса, CTO, да и опытный разработчик задумывается, во сколько обходится инфраструктура проекта в облаке. При этом бывает, что рост расходов не линеен относительно нагрузок. Очень не хочется переплачивать и выходить за рамки бюджета. А как понять, что вы переплачиваете и за что конкретно?

Опытный руководитель предпочитает принимать решения, основываясь на данных. Процесс сбора сметных расходов за определённый период можно назвать бюджетированием расходов в облаках. Если наши расходы меньше запланированных — это благоприятный исход, а в противном случае — серьёзный повод внимательно присмотреться к расходам. Выход за границы бюджета — сигнал, что, возможно, требуется оперативно принять какие‑то решения по управлению ресурсами или проектами.

В консервативной, отложенной стратегии принятия решений работа по сокращению расходов сводится к простому поиску наиболее дешёвого способа:

Если мы говорим об оборудовании, то это выливается в оптимизацию конфигурации.

Если переходим в область бизнеса, то это поиск тарифов и проведение переговоров с поставщиками услуг.

Если мы углубимся в область разработки, то наши решения коснутся области архитектуры наших приложений.

Часто принимаются комплексные решения, требующие значительного времени на внедрение в жизнь.