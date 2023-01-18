Offensive security: откуда берутся пентестеры

В основном заказчики bug bounty в России — это крупный бизнес. Всё потому, что сделать такую программу непросто из‑за дороговизны и юридических тонкостей. Во‑первых, компаниям важно иметь ресурсы, чтобы проверить каждую присланную участником программы уязвимость и оценить её риск для бизнеса.

Во‑вторых, правовая база для работы этичных хакеров ещё прорабатывается. Регуляторы недавно начали работать над законопроектом, который позволит ввести понятие «охота за ошибками» в правовое поле, чтобы упростить организацию публичных программ поиска уязвимостей. Это важный шаг, который также будет способствовать росту рынка.

Тест на прочность

Более привычный вариант атаковать систему извне — провести пентест (от penetration test — тест на проникновение). Организация нанимает пентестеров — специалистов, которые будут проводить технический аудит системы организации, играя роль злоумышленников.

Однако результаты пентестов быстро теряют актуальность из‑за кратковременного характера таких проектов. По данным Vulners, в среднем в публичный доступ выходит информация о 77 новых уязвимостях в день.

Если же компании необходима более полная картина об уровне защищённости информационных активов с использованием последних хакерских методик, то существует подход red teaming. Специальная команда этичных хакеров (red team) атакует сеть компании, ищет слабые места в системах и пытается получить нелегальный доступ. Ей противостоит «синяя» команда защитников — специалистов по реагированию на кибератаки. При этом атака и защита идут без жёстких временных ограничений — это формирует у службы безопасности готовность к угрозам в любой момент и развивает необходимый для работы здоровый уровень паранойи. Порой сотрудники компаний могут даже не знать, что такие учения ведутся.