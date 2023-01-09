Облачное хранилище на примере Yandex Object Storage

Вы наверняка пользовались Dropbox, Mega или другими облачными онлайн‑сервисами, которые позволяют загружать данные любого типа, но жёстко ограничивают объём используемой памяти. Такие сервисы удобны для хранения личных документов или домашнего фотоархива, но есть недостатки — например, файлы могут открываться довольно долго.

Компаниям нужны другие хранилища — высокопроизводительные, гарантированно доступные, автоматически масштабируемые и без ограничений на объём хранимых данных. Корпоративные облачные хранилища стоят дороже публичных, но обеспечивают быстрый доступ к данным и предоставляют несоизмеримо больше возможностей. Пример такого хранилища — Yandex Object Storage, которое обеспечивает стабильную скорость передачи независимо от числа одновременных обращений. Yandex Object Storage подходит для хранения любых неструктурированных данных: логов, отчётов, медиафайлов, статических сайтов.

Для чего необходимы объектные облачные хранилища

Всего несколько лет назад пользователи хранили данные на локальных дисках персональных компьютеров, а обменивались ими с помощью компакт‑дисков или флешек. И носители, и локальные диски компьютера ограничивали объём хранимых данных, и скорость доступа к ним, не позволяли работать с файлами одновременно нескольким пользователям и, как правило, не защищали от несанкционированного доступа: данные мог прочесть любой обладатель флешки. Эти ограничения совершенно неприемлемы для современных пользователей и компаний.

Часть этих проблем решают сетевые или NAS‑хранилища Samba, CIFS, NFS: они позволяют работать и обмениваться файлами одновременно нескольким пользователям, но ограничены производительность и масштабирование, а ещё не позволяют работать с данными в интернете.

Для работы с данными в интернете предназначены объектные облачные хранилища, например Yandex Object Storage. Объясним почему:

Быстрый доступ к данным. Объектные хранилища открывают быстрый доступ к информации большому количеству пользователей одновременно, где бы они находились и какой бы объём файлов ни загружали. Массовая передача больших объёмов данных по силам именно Yandex Object Storage.

Эластичность. Объектное хранилище S3 автоматически расширяется по мере необходимости. Компании могут заниматься масштабной аналитикой озёр данных, объёмы которых измеряются петабайтами и эксабайтами.

Стабильность. Компании предъявляют строгие требования к доступности, а потери абсолютно недопустимы. Yandex Object Storage размещает копии данных в разных зонах доступности (физически удалённых дата‑центрах), чтобы сохранить работоспособность систем даже в случае крупного инфраструктурного сбоя. Если нагрузка на сеть внезапно вырастет в несколько раз или выйдет из строя один из серверов, пользователи ничего не заметят, вся информация будет надёжно сохранена.

Защищённость. В Yandex Object Storage хранение данных осуществляется в строгом соответствии с 152‑ФЗ, GDPR, стандартов ISO и PCI DSS. Можно дополнительно шифровать критичные данные на стороне сервера с помощью Yandex Key Management Service. Сервис надёжно защищает данные от физического уничтожения из‑за сбоя оборудования, человеческого фактора и программных ошибок.

Отказоустойчивость. Объектные хранилища прекрасно справляются с пиковыми нагрузками и хорошо подходят крупным ресурсам с большой аудиторией, которая ежедневно загружает десятки и сотни тысяч файлов. Например, Yandex Object Storage помог организовать прямой эфир для дилеров компании Renault.

Индустриальный стандарт. Совместимость с S3 API. S3 был запущен в 2006 году и с тех пор является золотым стандартом для организации облачных хранилищ. Управлять хранилищем можно с помощью широкого набора инструментов, включая API, CLI, WinSCP, Java SDK, Python SDK и других, а скачивать файлы можно в обычном веб‑браузере.

Стандартное, «холодное» и «ледяное» хранилище S3. Yandex Object Storage можно использовать не только для хранения часто запрашиваемых данных. Можно создать и «холодное» хранилище для данных, к которым обращаются очень редко. Это дешевле, так как вы платите за хранение, операции и исходящий трафик. Файлы помещаются в «ледяное» хранилище минимум на 12 месяцев, оно дешевле стандартного и «холодного» хранилищ.

Экономическая эффективность. Объектное хранилище снижает нагрузку на собственную IT‑инфраструктуру компании и обслуживающих её сотрудников. В Yandex Object Storage можно размещать файлы проекта для публичного, или закрытого доступа или совместно работать с данными внутри организации.

Чтобы эффективнее использовать облачное пространство, вы можете настроить автоматическое удаление по заданным правилам (bucket lifecycle).

Итак, сервис Yandex Object Storage подходит как для небольших проектов, так и для высоконагруженных сервисов с жёсткими требованиями к инфраструктуре хранения. Решение позволяет масштабироваться до эксабайтных объёмов без деградации производительности. Пользователи могут работать с Yandex Object Storage как с NAS‑хранилищем, а разработчики получат доступ к данным через API и SDK.