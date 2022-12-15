Базовый образ для конфигурации операционных систем Альт появился в Marketplace

В Yandex Cloud Marketplace добавлен ALT — конструктор операционных систем от компании «Базальт СПО». Он позволяет создать практически любую конфигурацию операционной системы на основе базовой функциональности семейства ОС Альт. Например, ОС для рабочих станций, серверную или ОС для виртуальной инфраструктуры организации.

В Marketplace появился образ ALT, основанный на актуальной версии платформы для создания ОС Альт. Разработанный компанией «Базальт СПО» образ содержит минимальную базовую операционную систему. Для создания необходимой конфигурации ОС воспользуйтесь программами из репозитория или установите их самостоятельно.

Используя ALT, можно создавать рабочие места для частных и корпоративных пользователей, например:

места сотрудников, работающих в системах документооборота, в бухгалтерских системах, с офисными пакетами, почтовыми серверами и приложениями;

места работников, использующих сервисы отправки отчётности в электронном виде (в том числе с электронной подписью);

учебные классы для обеспечения образовательного процесса и управления местами учащихся как в классе, так и при удалённом обучении;

места с разнообразными функциями: голосовыми сообщениями, мгновенной перепиской, автоматизацией совместной работы, видеоконференцсвязью.

ОС семейства Альт подходят как одному пользователю, так и предприятиям и учреждениям любых масштабов. С помощью дополнительного ПО система адаптируется для работы в различных отраслях. Например, можно создать конфигурацию ОС для образовательных организаций. Она будет поддерживать информационную инфраструктуру учреждения и процесс обучения. В такой системе можно управлять учебным классом, устанавливать программы для подготовки уроков, выполнения заданий, проведения контрольных и экзаменационных тестов, работы с интерактивным оборудованием.

Для чего подойдет ALT

Разработка и тестирование программного обеспечения.

Построение DevOps-инфраструктуры, администрирование серверов.

Создание отказоустойчивых сервисов и кластерных систем организации в облаке.

Развёртывание инфраструктурных сервисов и веб-приложений.

Администрирование информационных систем.

Быстрое развёртывание рабочих мест на ОС Альт.

Преимущества ALT в Yandex Cloud

Стабильная версия ядра Linux и широкий набор дополнительного ПО для конфигурации системы. ALT основан на стабильной ветке независимого репозитория Сизиф — крупного банка пакетов свободных программ с поддерживаемой целостностью.

Поддержка групповых политик Active Directory для компьютеров и пользователей. Управление политиками как средствами Windows, так и с помощью набора специализированных утилит, разработанных Базальт СПО.

Защищённость решений. В ОС Альт применяется собственный автоматизированный механизм управления состоянием ключевых объектов безопасности. Кроме того, используются специальные автоматизированные средства для изоляции приложений, чувствительных к сетевым атакам, и по умолчанию применяются упреждающие меры защиты.

Совместимость со множеством российского и зарубежного ПО. Базальт СПО постоянно тестирует новое и обновлённое программное и аппаратное обеспечение на совместимость. Обширная экосистема совместимого ПО позволит клиентам Yandex Cloud конфигурировать систему под свои задачи, в том числе заместить импортные программы.

Ежеквартальные обновления базового образа позволяют использовать только актуальные программные пакеты. При обнаружении уязвимостей оперативно выпускаются обновления.

Базовый образ предоставляется бесплатно, клиент оплачивает только реально использованные вычислительные ресурсы облачной платформы.

Как работать с ALT в Yandex Cloud

Образ разворачивается за несколько минут прямо из Yandex Cloud Marketplace. Для этого не нужны расширенные права или установка дополнительного ПО, необходим лишь сервисный аккаунт Yandex Cloud. Задать вопросы о продукте можно в Telegram-чате.