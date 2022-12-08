Дайджест новостей за ноябрь

Бюллетени безопасности
CVE-2022-42889 — Text4Shell
Уязвимость обнаружена в нескольких версиях библиотеки Apache Commons Text. Приложения, которые используют параметры интерполяции строк по умолчанию, могут оказаться уязвимыми для удалённого выполнения кода или непредусмотренного взаимодействия с удалёнными серверами. Подробнee →
Публикации в блогах
Как «готовить» все задачи компании в едином трекере: рецепты от разработчиков Yandex Cloud и не только
В статье на VC наша команда поделилась полезными рецептами-сценариями, которые помогут вам настроить Yandex Tracker под себя. Читать на VC →
История Webiomed: как перестать писать софт для рутины поликлиники и перейти к оперативному ИИ‑прогнозированию
Система здравоохранения устроена так, что тратит большую часть времени на спасение жизни, а не на профилактику и предотвращение заболеваний. Создатели платформы Webiomed решили изменить этот тренд с искусственного интеллекта, Yandex DataSphere и Yandex Cloud Boost. Читать на VC →
Помогаем переехать без лишних расходов
«Финансист» — сервис финансовой отчётности, которым пользуются Nissan, Ulysse Nardin, Birkenstock и «Даблби». В марте компания решила совместить переезд в новое облако со сменой вендора базы с MsSQL на PostgreSQL. Компания воспользовалась программой Yandex Cloud Boost. Подробнее на VC →
Истории успеха компаний
Как настроить гибридное хранилище ClickHouse. Пример KazanExpress
Гибридное хранилище позволяет хранить часто используемые данные на сетевых дисках кластера Managed Service for ClickHouse, а редко используемые — в Yandex Object Storage. Рассказали про гибридное хранилище ClickHouse, особенности работы с ним и как настроить такое хранилище на примере компании KazanExpress. Читать →
Как увидеть точку роста бизнеса: кейс 1Fit и Yandex DataLens
Стартап 1Fit предоставляет любителям спорта единый абонемент в большинство фитнес-клубов Казахстана. Для повседневной работы сотрудникам команды был нужен простой сервис для визуализации результатов экспериментов. DataLens от Yandex Cloud был выбран как самое простое решение с низким порогом входа. Результаты прогноза, визуализированного в DataLens, помогли сотрудникам компании выявить точку роста прибыли на 20%. Читать →
Мероприятия
Реферальная программа Yandex Cloud
На вебинаре рассказали об условиях программы Yandex Cloud для реферальных партнёров, инструментах для быстрого старта сотрудничества, а также популярных сценариях решения клиентских задач.