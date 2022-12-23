Yandex Cloud Backup — сохранить все!

Резервное копирование в облаке: зачем оно нужно и как работает в новом сервисе Yandex Cloud

Привет, я Игорь Им, руководитель группы архитекторов Yandex Cloud, занимаюсь внедрением нового сервиса Yandex Cloud Backup. Основная задача нашего сервиса — в случае непредвиденных ситуаций восстанавливать данные за счёт создания резервных копий виртуальных машин. Помимо того, что бэкап в облаке — самый простой и бюджетный способ защиты внутреннего контура компании, это ещё и дополнительный фактор в пользу отказоустойчивости сервисов. С экономической точки зрения удобно, что при копировании информация не дублируется на собственную физическую архитектуру компании, поэтому нет необходимости покупать дополнительное оборудование и расширять штат. В этой статье расскажу механику работы сервиса резервного копирования Yandex Cloud Backup.

Что представляет собой бэкап в Yandex Cloud

Мы понимаем, что у наших клиентов, у каждой компании в целом, есть большое количество критически важных данных. Также существует объективный риск инцидентов извне, которые ставят под угрозу сохранность этих данных. Yandex Cloud Backup необходим, чтобы нивелировать подобные риски и защитить свои данные в любой ситуации.

При разработке мы добавили возможность настраивать единые политики для всего облака, в том числе для подключенных к нему сетевых, локальных или нереплицируемых SSD-дисков. Важно, что бэкап осуществляется, только когда виртуальная машина запущена, так как сервис работает через агента, который устанавливается внутри операционной системы. В будущем агенты Yandex Cloud Backup смогут работать также с приложениями, что позволит делать бэкап не всей виртуальной машины, а только, например, базы данных, запущенной на ней, и восстанавливать точечно её. Копии, которые создаёт агент, могут быть полными и инкрементальными, то есть состоять только из изменённых данных, исключая уже сохранённые.

Агент можно использовать для создания консистентных резервных копий данных с учётом текущих операций на момент бэкапа. В копию войдут и текущие операции записи на диски. Такой подход позволяет возобновить работу приложений на виртуальной машине в момент создания копии, сразу после её восстановления. Пока пользователям доступен сценарий, при котором создаются резервные копии их облачных виртуальных машин.

Все резервные копии хранятся в объектном хранилище Yandex Object Storage в сервисном бакете и не покидают периметр облака. Восстановление виртуальной машины из резервной копии занимает от нескольких минут до получаса, но, в зависимости от размера виртуальной машины, это время может увеличиться. Компания определяет под свои потребности частоту создания резервных копий — от ежемесячной до ежедневной и т. д.

Сервис Yandex Cloud Backup реализуется в коллаборации с компанией «Киберпротект» и их решением «Кибер Бэкап Облачный» и интегрирован в интерфейс Yandex Cloud.

Сейчас сервис работает в режиме Preview и доступен пользователям облака для теста в ближайшие несколько месяцев по специальному запросу к вашему аккаунт менеджеру. Пока сервис не тарифицируется, а в дальнейшем стоимость будет рассчитываться исходя из количества места, занятого под резервные копии. Агент будет предоставляться бесплатно. Новый сервис уже тестируют российские компании, архитектура которых развёрнута в Yandex Cloud: ритейлеры, производители ПО, учебные организации, консалтинговые компании и СМИ.

Как выглядит новый сервис в интерфейсе Yandex Cloud

Сейчас управление сервисом Cloud Backup возможно только через интерфейс облачной консоли.