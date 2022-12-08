Нейросеть в Yandex Cloud научилась рисовать совместно с художником
Облачная платформа Yandex Cloud, студия ARKA и мультимедиа-художник Андрей Бергер представили нейросеть-соавтора. Это алгоритм машинного обучения, который может постоянно дополнять и дорисовывать изображение вместе с человеком.
Этот проект направлен на исследование пространства между физическим и цифровыми мирами, внутри которых мы сегодня живём. Вместе с художником мы попытались объединить искусство и технологии и показать, что машинное обучение и искусственный интеллект могут быть полноценными участниками творческого процесса.
В процессе разработки проекта алгоритм машинного обучения постоянно дополнял и дорисовывал изображение вместе с человеком. Участники назвали этот метод цифрового искусства «принципом пинг-понга». Предобученную свёрточную нейронную сеть VGG-19 развернули в среде для ML-разработки Yandex DataSphere и обработали с её помощью черновой эскиз иллюстрации художника. Потом Андрей Бергер скорректировал полученное изображение. Затем иллюстрацию снова «дорисовала» нейросеть — и такой последовательный обмен повторялся более 15 раз. Помимо эскизов, в процессе перформанса «смешивали» QR-коды, логотип Yandex Cloud, «Чёрный квадрат» Малевича, изображения пузырчатых, слоистых и других природных структур.
Иллюстрацию, разработанную с помощью нейросети, мы перенесли на уникальную коллекцию figital-пледов. Пледы получат 1000 самых крупных клиентов по размеру потребления сервисов платформы Yandex Cloud. Помимо этого, мы подготовили выставку, где можно будет увидеть сам арт-объект. Мероприятие откроется в Музее Яндекса 28 января 2023 года.
«Сейчас много художников исследуют территории machine learning. Существует множество сценариев взаимодействия с нейронными сетями. В основном, художник загружает в них свой запрос и алгоритм ему что-то выдает. Одни из самых распространенных — это так называемая генерация по текстовому запросу или генерация по исходному изображению, а в зависимости от того, на чём обучена сеть, художник получает результат. Когда появлялись первые такие проекты, результаты производили фурор. Сегодня мы видим, как растёт популярность развлекательного применения этих алгоритмов. Однако мне было интересно выстроить обоюдное взаимодействие с искусственным интеллектом. Мне хотелось не просто обучить нейросеть на своих картинках, но и самому, глядя на её работу, попробовать понять её логику, выстроить такой диалог сотворчества».
«Разработка нейросети для art science — зачастую технологически непростая задача. Для её решения может потребоваться много вычислительных ресурсов и времени специалиста по машинному обучению. Понятный интерфейс, быстрые настройки внутри Yandex DataSphere помогли специалистам в короткие сроки создать уникальную нейросеть и сделать важный вклад в развитие цифрового искусства».