Нейросеть в Yandex Cloud научилась рисовать совместно с художником

«Сейчас много художников исследуют территории machine learning. Существует множество сценариев взаимодействия с нейронными сетями. В основном, художник загружает в них свой запрос и алгоритм ему что-то выдает. Одни из самых распространенных — это так называемая генерация по текстовому запросу или генерация по исходному изображению, а в зависимости от того, на чём обучена сеть, художник получает результат. Когда появлялись первые такие проекты, результаты производили фурор. Сегодня мы видим, как растёт популярность развлекательного применения этих алгоритмов. Однако мне было интересно выстроить обоюдное взаимодействие с искусственным интеллектом. Мне хотелось не просто обучить нейросеть на своих картинках, но и самому, глядя на её работу, попробовать понять её логику, выстроить такой диалог сотворчества».