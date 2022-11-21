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20 000 рублей на управляемые базы данных для новых компаний

Регистрируйтесь на платформе Yandex Cloud с 23 ноября 2022 года по 10 января 2023 года и получайте дополнительные 20 000 рублей на тестирование управляемых баз данных.

21 ноября 2022 г.
7 минут чтения
24

Оцените в деле преимущества инструментов Yandex Cloud. Активируйте свой первый биллинг‑аккаунт и получите дополнительный грант на тестирование управляемых баз данных. Реализуйте различные сценарии работы с данными с помощью наших решений — от сбора, хранения и поставки до анализа и визуализации.

Работа с данными связана с большим количеством рутинных и сложных задач. Управляемые сервисы платформы данных — отличное решение не тратить время и собственные ресурсы на администрирование. Yandex Cloud берёт на себя:

  • развёртывание кластера;
  • обновление СУБД;
  • резервное копирование;
  • реализация репликации и восстановления на момент времени*;
  • обеспечение безопасности хранилища данных и оборудования;
  • интеграция с сервисами Yandex Cloud;
  • шифрование соединения;
  • мониторинг.

Делегирование этих задач позволяет организовать безотказную работу. Вы получаете надёжную и безопасную систему, чтобы быстрее тестировать гипотезы и запускать новые продукты, подключая необходимые ресурсы по клику и снижая время на time-to-market. Также управляемый сервис по сравнению с самостоятельным развёртыванием в on-premise оказывается дешевле в долгосрочной перспективе за счёт экономии на оборудовании и его поддержки.

Кто может получить грант

Получить грант могут компании, которые соответствуют критериям:

  • не являются на текущий момент или не являлись ранее пользователями платформы Yandex Cloud;

  • создали и активировали платёжный бизнес-аккаунт с 23 ноября по 10 января.

Как получить грант

  1. Перейдите в консоль управления.

  2. Создайте платёжный аккаунт и активируйте его.

  3. После активации дополнительный грант будет начислен автоматически вместе со стартовым грантом.

  4. Грант доступен в течение 60 дней. С его помощью вы можете оплачивать ресурсы сервисов платформы данных:

Начать работу вы можете с переноса данных в управляемые сервисы с помощью бесплатного Data Transfer.

Ознакомиться с полными условиями получения гранта вы можете по ссылке.

*Доступно для некоторых сервисов управляемых БД

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Команда Yandex Cloud

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Подробнее
Блог
Новости
20 000 рублей на управляемые базы данных для новых компаний
21 ноября 2022 г.
7 минут чтения
24