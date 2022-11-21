20 000 рублей на управляемые базы данных для новых компаний

Оцените в деле преимущества инструментов Yandex Cloud. Активируйте свой первый биллинг‑аккаунт и получите дополнительный грант на тестирование управляемых баз данных. Реализуйте различные сценарии работы с данными с помощью наших решений — от сбора, хранения и поставки до анализа и визуализации.

Работа с данными связана с большим количеством рутинных и сложных задач. Управляемые сервисы платформы данных — отличное решение не тратить время и собственные ресурсы на администрирование. Yandex Cloud берёт на себя:

развёртывание кластера;

обновление СУБД;

резервное копирование;

реализация репликации и восстановления на момент времени*;

обеспечение безопасности хранилища данных и оборудования;

интеграция с сервисами Yandex Cloud;

шифрование соединения;

мониторинг.

Делегирование этих задач позволяет организовать безотказную работу. Вы получаете надёжную и безопасную систему, чтобы быстрее тестировать гипотезы и запускать новые продукты, подключая необходимые ресурсы по клику и снижая время на time-to-market. Также управляемый сервис по сравнению с самостоятельным развёртыванием в on-premise оказывается дешевле в долгосрочной перспективе за счёт экономии на оборудовании и его поддержки.