Настройка политики создания резервных копий
Главные анонсы Yandex Scale 2022
В нашей обзорной статье рассказываем про все новости и анонсы большой облачной конференции Yandex Scale 2022.
Общие новости
Yandex Cloud и Яндекс 360 объединились в один облачный бизнес
Yandex Cloud и Яндекс 360 объединились, чтобы вместе предоставлять весь спектр облачных услуг. Цель синергии — упростить взаимодействие пользователей и бизнеса с B2B-сервисами Яндекса и создать новые возможности для всех участников рынка.
Новая точка доступности Yandex Cloud
Мы открываем ещё одну зону доступности — новый дата-центр, который будет располагаться в Калуге на территории индустриального парка «Грабцево». Официальное открытие запланировано на второе полугодие 2023 года. По общей полезной нагрузке на серверные стойки это будет самый большой дата-центр Яндекса и один из крупнейших в России.
В калужском дата-центре разместится более 3800 серверных стоек c нагрузкой по 15 кВт на каждую. Площадь дата-центра составит 130 тысяч квадратных метров. Общая проектная мощность площадки — 63 МВт, что в 1,5 раза превосходит мощности самого высоконагруженного дата-центра Яндекса из существующих сейчас.
Уникальная нейросеть для экомониторинга Байкала
Команда учёных и разработчиков запустила нейросеть для экомониторинга Байкала на облачной платформе Yandex Cloud. Проект необходим для прогнозирования состояния озера, влияния климатических изменений на его экосистему, а также оценки рыбозапаса.
Алгоритм машинного обучения анализирует пробы воды из озера, определяет и классифицирует содержащиеся в ней микроорганизмы. Уже сейчас нейросеть умеет работать с 70 формами планктона, которые чаще всего встречаются в пробах. Внедрение искусственного интеллекта упростит работу биологов, которые много лет подсчитывали и определяли микроорганизмы вручную.
Резервируемое потребление ресурсов
Мы возвращаем резервирование определённого объёма ресурсов облачных сервисов через консоль. Скидка доступна всем пользователям, а экономия достигает 22%. Стоимость ресурсов не изменится на протяжении всего срока действия предложения.
Получить скидку можно:
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c 10 октября 2022 года: при резервировании ресурсов сервисов управляемых баз данных;
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с 1 декабря 2022 года: при резервировании ресурсов сервиса Compute Cloud.
Новые образовательные онлайн-программы
Сейчас доступны программы по трём направлениям: для DevOps-инженеров, Data-инженеров и специалистов по безопасности. Каждое направление состоит из серии курсов — участник сможет пройти один курс или окончить программу целиком. Обучение рассчитано на специалистов уровней Middle и Senior.
Обучение бесплатное, самостоятельно нужно оплатить только ресурсы облачной платформы для выполнения практических заданий.
Yandex Cloud и SALT провели исследование о состоянии рынка IT‑решений в России
Yandex Cloud и консалтинговое агентство SALT опросили CEO, CPO и руководителей продуктовой разработки более 150 компаний из среднего и крупного бизнеса. Исследование показало, что 9 из 10 компаний в России изменили стратегию запуска цифровых продуктов за последние полгода. При этом те, кто изначально использовал облака, смогли не замораживать планы по разработке новых сервисов и приложений, а, напротив, увеличить количество пилотов. Общий объём инвестиций в развитие облачной инфраструктуры увеличился у 40% компаний.
Крупные запуски и обновления
Yandex Tracker: обновлённый интерфейс и новые возможности
Yandex Tracker поменялся визуально, а доски задач стали работать быстрее. В обновлённом интерфейсе вас ждёт навигация со сквозными переходами по всем сервисам Yandex Cloud, вертикальное меню, новые страницы создания и работы со списком задач, а также тёмная тема.
Новый Yandex DataSphere — вышли за пределы JupyterLab®
Наша команда разработала наиболее продвинутое полноценное интегрированное рабочее место для дата-сайентиста с возможностью сохранять и воспроизводить результаты исследований, вести командную работу, расширяя возможности стандартных для индустрии инструментов, таких как JupyterLab. Интерфейс проектировался на основании исследования пользовательского опыта и обратной связи от наших клиентов.
Yandex Query: новый сервис для удобной работы с данными
Yandex Query позволяет выполнять аналитические и потоковые запросы к структурированным и частично структурированным данным. С Yandex Query компании смогут упростить и ускорить цикл работы c большими массивами данных. А за счёт унификации аналитической и потоковой обработки выполнять анализ данных в реальном времени станет ещё проще.
Выполнять запросы к базам данных в Yandex Query можно с помощью YQL — диалекта SQL-языка, привычного для инженеров данных и аналитиков. Сервис находится на стадии Preview и не тарифицируется.
Yandex Cloud Backup вышел в Preview
Мы открыли доступ к Yandex Cloud Backup в режиме Public Preview. Сервис позволяет создавать резервные копии виртуальных машин целиком и управлять расписаниями создания и удаления этих копий. При этом все бэкапы, созданные с помощью сервиса, будут храниться в масштабируемом облачном объектном хранилище Yandex Object Storage. С помощью Yandex Cloud Backup наши клиенты смогут защитить корпоративные и клиентские данные от сбоя IT-инфраструктуры, вредоносного программного обеспечения и оперативнее реагировать на инциденты.
Yandex Cloud Apps вышел в стадии Preview
Мы запускаем новый сервис Yandex Cloud Apps в Public Preview. Cloud Apps позволяет в один клик из каталога развернуть готовое приложение, состоящее из интегрированных друг с другом компонентов облачной платформы, которое можно изменять по своему усмотрению. На старте доступна поддержка Serverless-сервисов и сопроводительных продуктов.
Сервис бесплатный и является инфраструктурным. Тарифицироваться будут только ресурсы, которые он создаёт по общим правилам. Цель Yandex Cloud Apps — улучшить пользовательский опыт и снизить порог входа в технологии Serverless.
Yandex Cloud Logging выходит в общий доступ
В прошлом году мы запустили сервис Cloud Logging для чтения и записи логов пользовательских приложений и ресурсов Yandex Cloud. С 1 ноября сервис перейдёт в общедоступную версию, для него начнут действовать тарифы и SLA.
Дайджесты
Serverless
В этом году команда разработки Serverless-сервисов обратила особое внимание на функциональности, которые необходимы для быстрой адаптации Serverless среди существующих клиентов. Созданы возможности для интеграции бессерверных технологий с традиционной инфраструктурой. Для решения проблемы холодного запуска появилась возможность создавать подготовленные экземпляры Cloud Function и Serverless Containers. И, конечно, в API Gateway появилась поддержка Websockets.
Инфраструктура
Мы продолжаем работу над развитием инфраструктурных управляемых сервисов. Кроме сервиса для бэкапов виртуальных машин Yandex Cloud Backup, появилась возможность запускать готовые программные продукты для Kubernetes® из маркетплейса и применять в своих решениях новые возможности наших балансировщиков.
Платформа данных
Мы реализовали множество улучшений в наших управляемых сервисах баз данных, добавили в сервис визуализации и анализа данных DataLens новые коннекторы, графики и многое другое. Продолжает развиваться и сервис Data Transfer, который решает задачи миграции и поставки данных в облако.
Безопасность
Сегодня Yandex Cloud предоставляет возможность разработки и проектирования архитектуры по принципам security-by-design, полностью соответствует индустриальным стандартам и законодательным требованиям, всестороннее обеспечивает безопасность инфраструктуры и защиту данных. Мы добавили новые интеграции в Yandex Audit Trails, а также реализовали поддержку Yandex Cloud в популярных инструментах.