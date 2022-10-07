Главные анонсы Yandex Scale 2022

Мы открыли доступ к Yandex Cloud Backup в режиме Public Preview. Сервис позволяет создавать резервные копии виртуальных машин целиком и управлять расписаниями создания и удаления этих копий. При этом все бэкапы, созданные с помощью сервиса, будут храниться в масштабируемом облачном объектном хранилище Yandex Object Storage. С помощью Yandex Cloud Backup наши клиенты смогут защитить корпоративные и клиентские данные от сбоя IT-инфраструктуры, вредоносного программного обеспечения и оперативнее реагировать на инциденты.

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Yandex Cloud Apps вышел в стадии Preview

Мы запускаем новый сервис Yandex Cloud Apps в Public Preview. Cloud Apps позволяет в один клик из каталога развернуть готовое приложение, состоящее из интегрированных друг с другом компонентов облачной платформы, которое можно изменять по своему усмотрению. На старте доступна поддержка Serverless-сервисов и сопроводительных продуктов.

Сервис бесплатный и является инфраструктурным. Тарифицироваться будут только ресурсы, которые он создаёт по общим правилам. Цель Yandex Cloud Apps — улучшить пользовательский опыт и снизить порог входа в технологии Serverless.

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Yandex Cloud Logging выходит в общий доступ

В прошлом году мы запустили сервис Cloud Logging для чтения и записи логов пользовательских приложений и ресурсов Yandex Cloud. С 1 ноября сервис перейдёт в общедоступную версию, для него начнут действовать тарифы и SLA.

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Дайджесты

Serverless

В этом году команда разработки Serverless-сервисов обратила особое внимание на функциональности, которые необходимы для быстрой адаптации Serverless среди существующих клиентов. Созданы возможности для интеграции бессерверных технологий с традиционной инфраструктурой. Для решения проблемы холодного запуска появилась возможность создавать подготовленные экземпляры Cloud Function и Serverless Containers. И, конечно, в API Gateway появилась поддержка Websockets.

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Инфраструктура

Мы продолжаем работу над развитием инфраструктурных управляемых сервисов. Кроме сервиса для бэкапов виртуальных машин Yandex Cloud Backup, появилась возможность запускать готовые программные продукты для Kubernetes® из маркетплейса и применять в своих решениях новые возможности наших балансировщиков.

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Платформа данных

Мы реализовали множество улучшений в наших управляемых сервисах баз данных, добавили в сервис визуализации и анализа данных DataLens новые коннекторы, графики и многое другое. Продолжает развиваться и сервис Data Transfer, который решает задачи миграции и поставки данных в облако.

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Безопасность

Сегодня Yandex Cloud предоставляет возможность разработки и проектирования архитектуры по принципам security-by-design, полностью соответствует индустриальным стандартам и законодательным требованиям, всестороннее обеспечивает безопасность инфраструктуры и защиту данных. Мы добавили новые интеграции в Yandex Audit Trails, а также реализовали поддержку Yandex Cloud в популярных инструментах.

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