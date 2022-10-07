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Yandex Scale

Главные анонсы Yandex Scale 2022

В нашей обзорной статье рассказываем про все новости и анонсы большой облачной конференции Yandex Scale 2022.

7 октября 2022 г.
10 минут чтения
4

Общие новости

Yandex Cloud и Яндекс 360 объединились в один облачный бизнес

Yandex Cloud и Яндекс 360 объединились, чтобы вместе предоставлять весь спектр облачных услуг. Цель синергии — упростить взаимодействие пользователей и бизнеса с B2B-сервисами Яндекса и создать новые возможности для всех участников рынка.

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Новая точка доступности Yandex Cloud

Мы открываем ещё одну зону доступности — новый дата-центр, который будет располагаться в Калуге на территории индустриального парка «Грабцево». Официальное открытие запланировано на второе полугодие 2023 года. По общей полезной нагрузке на серверные стойки это будет самый большой дата-центр Яндекса и один из крупнейших в России.

В калужском дата-центре разместится более 3800 серверных стоек c нагрузкой по 15 кВт на каждую. Площадь дата-центра составит 130 тысяч квадратных метров. Общая проектная мощность площадки — 63 МВт, что в 1,5 раза превосходит мощности самого высоконагруженного дата-центра Яндекса из существующих сейчас.

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Уникальная нейросеть для экомониторинга Байкала

Команда учёных и разработчиков запустила нейросеть для экомониторинга Байкала на облачной платформе Yandex Cloud. Проект необходим для прогнозирования состояния озера, влияния климатических изменений на его экосистему, а также оценки рыбозапаса.

Алгоритм машинного обучения анализирует пробы воды из озера, определяет и классифицирует содержащиеся в ней микроорганизмы. Уже сейчас нейросеть умеет работать с 70 формами планктона, которые чаще всего встречаются в пробах. Внедрение искусственного интеллекта упростит работу биологов, которые много лет подсчитывали и определяли микроорганизмы вручную.

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Резервируемое потребление ресурсов

Мы возвращаем резервирование определённого объёма ресурсов облачных сервисов через консоль. Скидка доступна всем пользователям, а экономия достигает 22%. Стоимость ресурсов не изменится на протяжении всего срока действия предложения.

Получить скидку можно:

  • c 10 октября 2022 года: при резервировании ресурсов сервисов управляемых баз данных;

  • с 1 декабря 2022 года: при резервировании ресурсов сервиса Compute Cloud.

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Новые образовательные онлайн-программы

Сейчас доступны программы по трём направлениям: для DevOps-инженеров, Data-инженеров и специалистов по безопасности. Каждое направление состоит из серии курсов — участник сможет пройти один курс или окончить программу целиком. Обучение рассчитано на специалистов уровней Middle и Senior.

Обучение бесплатное, самостоятельно нужно оплатить только ресурсы облачной платформы для выполнения практических заданий.

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Yandex Cloud и SALT провели исследование о состоянии рынка IT‑решений в России

Yandex Cloud и консалтинговое агентство SALT опросили CEO, CPO и руководителей продуктовой разработки более 150 компаний из среднего и крупного бизнеса. Исследование показало, что 9 из 10 компаний в России изменили стратегию запуска цифровых продуктов за последние полгода. При этом те, кто изначально использовал облака, смогли не замораживать планы по разработке новых сервисов и приложений, а, напротив, увеличить количество пилотов. Общий объём инвестиций в развитие облачной инфраструктуры увеличился у 40% компаний.

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Крупные запуски и обновления

Yandex Tracker: обновлённый интерфейс и новые возможности

Yandex Tracker поменялся визуально, а доски задач стали работать быстрее. В обновлённом интерфейсе вас ждёт навигация со сквозными переходами по всем сервисам Yandex Cloud, вертикальное меню, новые страницы создания и работы со списком задач, а также тёмная тема.

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Новый Yandex DataSphere — вышли за пределы JupyterLab®

Наша команда разработала наиболее продвинутое полноценное интегрированное рабочее место для дата-сайентиста с возможностью сохранять и воспроизводить результаты исследований, вести командную работу, расширяя возможности стандартных для индустрии инструментов, таких как JupyterLab. Интерфейс проектировался на основании исследования пользовательского опыта и обратной связи от наших клиентов.

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Yandex Query: новый сервис для удобной работы с данными

Yandex Query позволяет выполнять аналитические и потоковые запросы к структурированным и частично структурированным данным. С Yandex Query компании смогут упростить и ускорить цикл работы c большими массивами данных. А за счёт унификации аналитической и потоковой обработки выполнять анализ данных в реальном времени станет ещё проще.

Выполнять запросы к базам данных в Yandex Query можно с помощью YQL — диалекта SQL-языка, привычного для инженеров данных и аналитиков. Сервис находится на стадии Preview и не тарифицируется.

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Yandex Cloud Backup вышел в Preview

Настройка политики создания резервных копий

Мы открыли доступ к Yandex Cloud Backup в режиме Public Preview. Сервис позволяет создавать резервные копии виртуальных машин целиком и управлять расписаниями создания и удаления этих копий. При этом все бэкапы, созданные с помощью сервиса, будут храниться в масштабируемом облачном объектном хранилище Yandex Object Storage. С помощью Yandex Cloud Backup наши клиенты смогут защитить корпоративные и клиентские данные от сбоя IT-инфраструктуры, вредоносного программного обеспечения и оперативнее реагировать на инциденты.

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Yandex Cloud Apps вышел в стадии Preview

Мы запускаем новый сервис Yandex Cloud Apps в Public Preview. Cloud Apps позволяет в один клик из каталога развернуть готовое приложение, состоящее из интегрированных друг с другом компонентов облачной платформы, которое можно изменять по своему усмотрению. На старте доступна поддержка Serverless-сервисов и сопроводительных продуктов.

Сервис бесплатный и является инфраструктурным. Тарифицироваться будут только ресурсы, которые он создаёт по общим правилам. Цель Yandex Cloud Apps — улучшить пользовательский опыт и снизить порог входа в технологии Serverless.

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Yandex Cloud Logging выходит в общий доступ

В прошлом году мы запустили сервис Cloud Logging для чтения и записи логов пользовательских приложений и ресурсов Yandex Cloud. С 1 ноября сервис перейдёт в общедоступную версию, для него начнут действовать тарифы и SLA.

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Дайджесты

Serverless

В этом году команда разработки Serverless-сервисов обратила особое внимание на функциональности, которые необходимы для быстрой адаптации Serverless среди существующих клиентов. Созданы возможности для интеграции бессерверных технологий с традиционной инфраструктурой. Для решения проблемы холодного запуска появилась возможность создавать подготовленные экземпляры Cloud Function и Serverless Containers. И, конечно, в API Gateway появилась поддержка Websockets.

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Инфраструктура

Мы продолжаем работу над развитием инфраструктурных управляемых сервисов. Кроме сервиса для бэкапов виртуальных машин Yandex Cloud Backup, появилась возможность запускать готовые программные продукты для Kubernetes® из маркетплейса и применять в своих решениях новые возможности наших балансировщиков.

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Платформа данных

Мы реализовали множество улучшений в наших управляемых сервисах баз данных, добавили в сервис визуализации и анализа данных DataLens новые коннекторы, графики и многое другое. Продолжает развиваться и сервис Data Transfer, который решает задачи миграции и поставки данных в облако.

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Безопасность

Сегодня Yandex Cloud предоставляет возможность разработки и проектирования архитектуры по принципам security-by-design, полностью соответствует индустриальным стандартам и законодательным требованиям, всестороннее обеспечивает безопасность инфраструктуры и защиту данных. Мы добавили новые интеграции в Yandex Audit Trails, а также реализовали поддержку Yandex Cloud в популярных инструментах.

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author
Евгений Левашов
Главный редактор Yandex Cloud. Пишет для IT-компаний с 2015 года, ведёт собственный блог и канал про технологии

В этой статье мы расскажем:

Конференция Yandex Scale

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Блог
Yandex Scale
Главные анонсы Yandex Scale 2022
7 октября 2022 г.
10 минут чтения
4