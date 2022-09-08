Дайджест новостей за август
Программа Yandex Scale 2022, спецвыпуск Monthly Cloud News, публикации в СМИ и блогах, обновления в сервисах, мероприятия и другие главные новости платформы Yandex Cloud.
Новости платформы
Yandex Cloud: результаты первого полугодия 2022
За I полугодие 2022 года число клиентов Yandex Cloud выросло в 1,5 раза — до 23,1 тысяч. Спасибо, что выбираете Yandex Cloud как надежного партнёра, чтобы быстрее создавать новые цифровые продукты, оптимизировать затраты и трансформировать бизнес! Больше подробностей в блоге. Читать →
Безопасность в облаке. Специальный выпуск Monthly Cloud News
Наши эксперты обсудили безопасность облачных сервисов, Yandex Identity and Access Management и подход к разработке infrastructure as a code.
Подробности и все ссылки, упомянутые в выпуске, в блоге. Читать →
Обучение Yandex Cloud
Мы собрали все возможности для изучения облачных сервисов в одном разделе. Каталог курсов будет пополняться — следите за новостями в нашем телеграм-канале.
Новости сервисов
Yandex Unified Agent
Реализовали простую установку агента Yandex Unified Agent при создании виртуальной машины. Читать →
Yandex Network Load Balancer
Наш внутренний сетевой балансировщик нагрузки вышел из стадии Preview. Теперь он доступен напрямую в консоли управления, а также у сервиса появилась тарификация.
Yandex Cloud Organization
Появилось управление группами пользователей. Вы можете группировать пользователей по любому признаку, например, в соответствии с их должностными обязанностями или отделом. Подробности →
Новости Marketplace
Резервное копирование данных в Yandex Cloud с помощью Hystax Acura
В Yandex Cloud Marketplace добавлен образ Hystax Acura Backup, который позволяет восстановить данные с любой платформы — виртуальной и физической. Собрали в одной статье возможности решения и его преимущества перед другими аналогичными продуктами.
Вакансии
В этой статье мы расскажем:
Бюллетени безопасности
CVE-2022-2884 — Удалённое выполнение команды через импорт GitHub в GitLab
Уязвимость в GitLab CE/EE позволяла аутентифицированному пользователю удалённо выполнить код через импорт от эндпоинта API GitHub.
Уязвимость не влияет на пользователей Yandex Cloud. Версии GitLab в Managed Service for GitLab и Cloud Marketplace обновлены до безопасной версии. Подробнее →
CVE-2020-8561 — Перенаправление запросов сервера Kubernetes API
В Kubernetes пользователь, который контролирует ответы на запросы MutatingWebhookConfiguration или ValidatingWebhookConfiguration, может перенаправить запросы kube-apiserver в частные сети, к которым подключён сервер API. Если уровень логирования — 10, то в логи попадают ответы из частной сети.
Влияние отсутствует. API-сервер в Yandex Managed Service for Kubernetes изолирован от сервисного интерфейса. Сервер работает от имени отдельного пользователя, который изолирован локальным межсетевым экраном. Подробнее →
Публикации в блогах
Продуктовая аналитика: пошаговая инструкция по сбору и визуализации данных
Подготовили для вас инструкцию, которая поможет сделать продвинутую и наглядную продуктовую аналитику с помощью облачных технологий. Читать →
Визуализация данных: почему это важно для бизнеса. Инструменты и особенности
В бизнесе визуализация необходима для решения широкого спектра задач, начиная от кадровых вопросов и заканчивая предоставлением скидки конкретному покупателю. В блоге мы рассказали про инструменты для визуализации бизнес‑данных и как BI‑системы помогают бизнесу. Читать →
Фрикулинг 2.0: зачем строят дата-центры в скалах и вечной мерзлоте
Во время строительства дата-центра одна из важнейших задач — решить, как отводить тепло от серверных стоек, иначе долго ЦОД не проживет. Некоторые ИТ-компании ищут поддержку у природы. В блоге на VC рассказываем, где и как за охлаждение серверов отвечают ледяные озера и вечная мерзлота, а также как устроены системы охлаждения в дата-центрах Яндекса. Читать →
Зачем игровой индустрии сервис CDN
Продуманного сеттинга и сюжета не всегда достаточно для успешной онлайн-игры. Захватывающий геймплей также зависит и от безупречной работы инфраструктуры. Рассказываем про сеть CDN, которая поможет обеспечить быструю загрузку игрового контента. Читать →
Кейсы на сайте
Развёртывание DWH в Yandex Cloud: опыт Faberlic и Navicon
Faberlic, совместно с компанией Navicon, перенесли хранилище данных в Yandex Cloud. Благодаря взаимодействию команд самой компании, партнёра и архитекторов облачной платформы удалось всего за полтора месяца полностью осуществить перенос DWH объёмом в 7 Тб данных. Читать →
Мероприятия
Управляемый сервис YDB: настройка, применение, мониторинг
YDB — реляционная СУБД, которая была разработана в Яндексе. Применение YDB как управляемого сервиса позволяет разработчикам и архитекторам сосредоточиться на бизнес-задачах, а команда Yandex Cloud возьмёт на себя заботы о надёжности, производительности и ресурсной эффективности баз данных.
На вебинаре показали, как:
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начать работу с сервисом;
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подключить приложения и настроить аутентификацию;
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контролировать потребление ресурсов;
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работать с доступными инструментами мониторинга;
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масштабировать базы данных, когда нагрузка растёт.
Как разместить сайт в Yandex Cloud
На вебинаре архитектор Yandex Cloud показал базовые этапы размещения сайта и рассказал, о чём стоит помнить:
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какие готовые образы виртуальных машин с предустановленными CMS существуют;
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как и зачем размещать свой сервис сразу в нескольких зонах доступности;
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что такое масштабирование нагрузки и зачем его применять;
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как защититься от DDoS-атак;
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почему важно платить только за потребляемые ресурсы.
Yandex SpeechKit и МТТ VoiceBox
Эксперты Yandex Cloud и МТТ рассказали о технологиях Yandex SpeechKit и возможностях голосовых роботов МТТ VoiceBox.
Bank Security Challenge
С 9 по 11 сентября «БСС-Безопасность» и Yandex Cloud проведут соревнования по кибербезопасности Bank Security Challenge в формате Task-Based CTF (Capture The Flag) и LAB CTF (Penetration Test Laboratory). Для проведения соревнований платформа Yandex Cloud предоставит собственные облачные ресурсы: более 70000 Gb пространства HDD-дисков и 400 Gb SSD-дисков, 3000 виртуальных машин с 6500 vCPU и объемом RAM более 6000 Gb. Подробности и регистрация.
CyberCamp 2022
Yandex Cloud стала технологическим партнёром трехдневного масштабного кибертренинга. С 14 по 16 сентября более 5000 представителей информационной безопасности соберутся на одном из самых масштабных онлайн-мероприятий этого года.
Дайджест совместных мероприятий с партнёрами Yandex Cloud
Собрали список мероприятий наших партнёров. Посмотреть →
Документация
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Добавлено практическое руководство по подготовке собственных образов с продуктами Microsoft.
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Добавлено практическое руководство по использованию своей лицензии для продуктов Microsoft.
- Добавлено практическое руководство по настройке масштабирования группы виртуальных машин по расписанию.
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Добавлена информация о захвате изменений данных.
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Добавлена инструкция о настройке эндпоинта-источника YDB.
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Добавлена инструкция о настройке эндпоинта-источника EventHub.
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Добавлено практическое руководство: Миграция базы данных в Yandex Managed Service for Greenplum
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Обновлена информация об автостопе.
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Обновлена инструкция по созданию теста с данными из бакета.
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Обновлена информация о тарификации.
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Обновлена информация по техническому обслуживанию.
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Обновлена инструкция по остановке и запуску кластера.
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Обновлена информация о тарификации.
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Обновлена инструкция по управлению хостами.
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Обновлена инструкция по изменению настроек кластера.
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Обновлена инструкция по изменению версии и редакции Elasticsearch.
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Обновлена информация по техническому обслуживанию.
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Обновлена инструкция по удалению кластера.
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Добавлена инструкция по установке Ingress-контроллера Application Load Balancer.
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Добавлена инструкция по установке Crossplane с поддержкой Yandex Cloud.
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Добавлена инструкция по установке Fluent Bit с плагином для Cloud Logging.
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Добавлена инструкция по установке NodeLocal DNS.
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Обновлена информация по техническому обслуживанию.
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Обновлена инструкция по диагностике производительности.
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Обновлена информация по техническому обслуживанию.
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Обновлена инструкция по остановке и запуске кластера.
- Обновлена инструкция по подключению к базе данных с помощью YDB CLI.
- Обновлены правила тарификации.
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Добавлена информация о новом классе хранилища — ледяном.
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Обновлена инструкция по открытию публичного доступа к операциям с бакетом.
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Обновлена инструкция по работе с механизмом логирования действий с бакетом.
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Обновлена инструкция по удалению бакета.
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Обновлена инструкция по ограничению максимального размера бакета.
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Добавлена информация о невидимой капче.
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Добавлена информация по подключению капчи в React.
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Добавлена информация по валидации пользователя.
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Обновлена информация по добавлению полей в задачу.
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Обновлена информация по настройке действий триггера.
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Обновлена информация по настройке типов задач.
- Обновлены вопросы и ответы.