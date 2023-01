Крупнейший дата-центр России станет новой точкой доступности Yandex Cloud

«Фактические показатели непрерывной работы дата-центров, которые использует Yandex Cloud, за три последних года не опускались ниже 99,9996%. Теперь у нас появляется новая, четвертая зона доступности, которая поддерживает все самые высокие стандарты надёжности дата-центров Яндекса. Она не просто будет обеспечивать бесперебойную работу наших клиентов, но и станет площадкой для их долгосрочного роста».

Узнать больше о зонах доступности вы можете в нашей документации.

We’re opening yet another availability zone for our customers in a new data center located in Kaluga. In terms of total server racks, it will be Yandex’s largest and one of the largest in Russia overall.

The new zone is to be located in the Grabtsevo Industrial Park, and will open its doors in the second half of 2023.

The Kaluga data center will cover 130,000 square meters, housing more than 3,800 server racks, each with a 15 kW load. At 63 MW, the total capacity is 1,5X higher than Yandex’s current top capacity data center. Even with such power, we are committed to energy efficiency, with company specialists predicting average annual PUE of 1.07-1.09. The center’s IT equipment will consume about 58 MW.

That level of energy efficiency will be driven in part by a free cooling system, developed for the center. Winter and summer alike, the server racks will be cooled by outside air, halving the amount of electricity needed annually.

The Kaluga data center will support the operations of Yandex’s internal infrastructure as well as Yandex Cloud.

Having its own power supply means the new data center can guarantee uninterrupted operations. That’s why we connected high-voltage lines (110+ kV) directly to the national operator networks and built our own cable lines and substations.

Our statistics for continuous operation at the data centers used by Yandex Cloud haven’t fallen below 99,9996% over the past three years. Now we will have a new, fourth availability zone that boasts the highest reliability standards Yandex data centers come with. More than simply ensuring smooth operations for our customers, it will be a platform for their long-term growth.

You can find out more about availability zones in our documentation.