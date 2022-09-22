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Yandex Scale

Сервис для создания резервных копий Yandex Cloud Backup вышел в Preview

Настраивайте единые политики резервного копирования для всего облака в консоли управления. Копии создаются автоматически и сохраняются в Object Storage.

22 сентября 2022 г.
5 минут чтения
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Создание резервных копий и снимков дисков виртуальных машин и раньше было доступно в Yandex Cloud. Новый сервис Cloud Backup создан, чтобы сделать этот процесс удобнее для пользователей: достаточно настроить единые политики резервного копирования для всего облака, и копии будут создаваться автоматически для выбранных ресурсов.

Всё, что нужно сделать: настроить политику резервного копирования и применить её при создании виртуальной машины.

В отличие от снимков дисков, сервис создаёт копию всех дисков виртуальной машины: сетевых SSD и HDD, нереплицируемых дисков и локальных дисков на выделенных хостах.

Консистентность данных обеспечивается специальным агентом на уровне приложений, поэтому сохраняются не только данные на диске, но и текущие операции с данными на момент создания копии.

Настройка политики создания резервных копий

Созданные копии хранятся в масштабируемом объектном хранилище Yandex Object Storage. Как и другие сервисы платформы, Object Storage соответствует требованиям федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» по высшему уровню защищенности УЗ-1, а также требованиям стандартов ISO, GDPR, PCI DSS и ГОСТ Р 57580.

Сервис вышел в стадии Preview и не тарифицируется.

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Команда Yandex Cloud

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Подробнее

Безопасность

Соответствие инфраструктуры нормам безопасности
Подробнее
Блог
Yandex Scale
Сервис для создания резервных копий Yandex Cloud Backup вышел в Preview
22 сентября 2022 г.
5 минут чтения
0