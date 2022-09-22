Создание резервных копий и снимков дисков виртуальных машин и раньше было доступно в Yandex Cloud. Новый сервис Cloud Backup создан, чтобы сделать этот процесс удобнее для пользователей: достаточно настроить единые политики резервного копирования для всего облака, и копии будут создаваться автоматически для выбранных ресурсов.

Всё, что нужно сделать: настроить политику резервного копирования и применить её при создании виртуальной машины.

В отличие от снимков дисков, сервис создаёт копию всех дисков виртуальной машины: сетевых SSD и HDD, нереплицируемых дисков и локальных дисков на выделенных хостах.

Консистентность данных обеспечивается специальным агентом на уровне приложений, поэтому сохраняются не только данные на диске, но и текущие операции с данными на момент создания копии.