Настройка политики создания резервных копий
Сервис для создания резервных копий Yandex Cloud Backup вышел в Preview
Настраивайте единые политики резервного копирования для всего облака в консоли управления. Копии создаются автоматически и сохраняются в Object Storage.
Создание резервных копий и снимков дисков виртуальных машин и раньше было доступно в Yandex Cloud. Новый сервис Cloud Backup создан, чтобы сделать этот процесс удобнее для пользователей: достаточно настроить единые политики резервного копирования для всего облака, и копии будут создаваться автоматически для выбранных ресурсов.
Всё, что нужно сделать: настроить политику резервного копирования и применить её при создании виртуальной машины.
В отличие от снимков дисков, сервис создаёт копию всех дисков виртуальной машины: сетевых SSD и HDD, нереплицируемых дисков и локальных дисков на выделенных хостах.
Консистентность данных обеспечивается специальным агентом на уровне приложений, поэтому сохраняются не только данные на диске, но и текущие операции с данными на момент создания копии.
Созданные копии хранятся в масштабируемом объектном хранилище Yandex Object Storage. Как и другие сервисы платформы, Object Storage соответствует требованиям федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» по высшему уровню защищенности УЗ-1, а также требованиям стандартов ISO, GDPR, PCI DSS и ГОСТ Р 57580.
Сервис вышел в стадии Preview и не тарифицируется.