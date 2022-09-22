С Cloud Apps вы можете выбрать готовое приложение из каталога и развернуть его в один клик.

Мы подготовили несколько полностью готовых к запуску шаблонов приложений. С их помощью вы можете автоматизировать некоторые задачи по работе с облаком и протестировать Serverless-экосистему в действии. Также вы можете изменять эти шаблоны по своему усмотрению: исходный код приложений разворачивается внутри вашего облака и доступен для редактирования.

Приложения, доступные на старте

Включение и выключение виртуальных машин по расписанию

Приложение на базе Cloud Functions останавливает и запускает виртуальную машину по заданному расписанию. Демонстрирует работу запуска функции по расписанию. Вы можете автоматически выключать виртуальные машины, когда в них нет необходимости и таким образом экономить на простаивающих ресурсах.

Масштабирование группы виртуальных машин по расписанию

Приложение поможет настроить масштабирование по расписанию для группы виртуальных машин Yandex Compute Cloud. Размером группы ВМ будет управлять функция Yandex Cloud Functions, запускаемая по таймеру.

Ресайзер картинок в Object Storage

Приложение автоматически обнаруживает изображения, загруженные в директорию Object Storage, и сохраняет их с изменённым разрешением в новой директории. Вам достаточно указать желаемое разрешение при создании приложения. Пригодится при построении сервисов любого типа, которые взаимодействуют с изображениями. Например, сайт.

Простой телеграм-бот на serverless-компонентах, возвращающий пользователю отправленное сообщение. После создания вы можете сразу использовать готовый чат-бот в работе и модифицировать его навыки по своему усмотрению.

Serverless-контейнер с Django

Демонстрационный сайт, реализованный на Django в serverless-контейнере. Позволяет сразу начать работу с Django в бессерверном режиме. Вы можете получить исходный код приложения из нашего репозитория и модифицировать его по вашему желанию, запуская в виде новой ревизии контейнера.

Метрики использования облачных ресурсов

Приложение по таймеру собирает информацию об использовании ресурсов в каталоге облака, и записывает значения в сервис Monitoring.