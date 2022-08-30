«БСС-Безопасность» и Yandex Cloud помогут повысить уровень защищенности инфраструктуры российских банков

Компания «БСС-Безопасность» и облачная платформа Yandex Cloud открыли регистрацию на онлайн-соревнование по кибербезопасности Bank Security Challenge. Участникам предложат взломать специально созданную для соревнований банковскую инфраструктуру в течение 36 часов. Побывав в роли хакера, профильные специалисты и инженеры по безопасности смогут получить новые навыки по защите банковской инфраструктуры и эксплуатации уязвимостей, оценить уровень собственной подготовки.

CTF — это практические испытания, в ходе которых игроки команды выполнят конкретные задания в инфраструктуре уже взломанного банка. В формате LAB игрокам необходимо выполнять последовательные задания в разных сетях банка. Цель — получить доступ из внешнего периметра банковской инфраструктуры к зоне обработки транзакций.

Для проведения соревнований платформа Yandex Cloud предоставит собственные облачные ресурсы: более 70000 Gb пространства HDD-дисков и 400 Gb SSD-дисков, 3000 виртуальных машин с 6500 vCPU и объемом RAM более 6000 Gb.