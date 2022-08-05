Сеть доставки контента (Content Delivery Network) — это географически распределённая сеть серверов, или точек присутствия (Point of Presence). Именно там полностью или частично хранится контент веб‑сайта, а в нашем случае — игры. Когда пользователь подключается к онлайн‑игре, контент загружается на его компьютер не с центрального сервера, а из ближайшей точки присутствия CDN.

CDN состоит из сотен точек присутствия по всему миру. Благодаря этому расстояние между пользователем и сервером, с которого загружаются данные, оказывается в десятки и сотни раз меньше, чем между пользователем и дата‑центром. А чем ближе сервер — тем быстрее загружается контент.

Как отправить пользователя в самую подходящую точку присутствия? Трафик распределяется с помощью сервиса GeoDNS: он управляет трафиком в зависимости от местоположения пользователя.

База GeoIP неидеальна: данные в ней устаревают, а некоторые пользователи могут применять VPN или другие рекурсивные серверы. Из‑за этого нельзя опираться только на GeoDNS при балансировке трафика. Задачу решает Аnycast‑балансировка.

Суть этой технологии состоит в анонсировании одинакового префикса IP‑адресов одновременно из нескольких точек сети через протокол BGP. В результате данные передаются на ближайший узел, которому присвоен анонсированный IP‑адрес, то есть по наиболее короткому с точки зрения топологии маршруту.

Сетевое расстояние между клиентом и сервером зависит от числа операторов связи, или автономных систем, которые должен пройти пакет от пользователя до серверов. Чтобы уменьшить расстояние, CDN взаимодействует с операторами связи. Это позволяет сохранять локальность трафика в разных регионах, сокращая задержки доставки контента между сетями.

Дополнительно Anycast повышает надёжность и отказоустойчивость DNS‑сервиса. Если один из узлов системы выйдет из строя, это не скажется на работе CDN в целом: нагрузка будет перераспределена по другим серверам.

Что CDN даёт разработчикам игр

Использование сети доставки контента серьёзно улучшает пользовательский опыт: у каждого игрока — и неважно, где он находится, — игра загружается быстро, а во время игры не возникают лаги. Если нагрузка возрастает (например, в праздники или в дни школьных каникул), онлайн‑игра продолжает функционировать так же стабильно.

Кроме того, сервис CDN повышает доступность данных — если на линии происходит авария, данные доставляются пользователю по резервным каналам. Поскольку часть нагрузки обслуживается напрямую с кешей CDN, улучшается защита от DDoS. А благодаря тому, что сервисам не приходится обрабатывать все запросы пользователей напрямую, снижаются затраты на инфраструктуру.

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