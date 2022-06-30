Как проанализировать продажи сети магазинов в Yandex DataLens: пошаговая инструкция

Мы пошагово покажем, как создать чарты, которые могут быть полезны для отдела продаж компании (с собственной сетью магазинов и доставкой), для интернет-магазина и торговой сети. Для составления инструкции мы привлекли разработчика систем бизнес-аналитики Сергея Платонова, который поделился примерами реального использования чартов из собственного опыта разработки аналитики.

Визуализация данных будет полезна отделам продаж для текущего планирования, формирования запросов на производство или взаимодействия со службой доставки, торговыми сетями, оценки текущих трендов. Отчёты в едином формате, с использованием одинаковых единиц измерения и наглядными чартами, помогают руководству компании при стратегическом планировании.

В качестве источника мы будем использовать демонстрационную БД ClickHouse с данными о продажах товаров сети магазинов в Москве. ClickHouse — столбцовая СУБД. Она хорошо подходит для работы с данными множества разнородных документов с большим набором атрибутов, часть из которых не заполнены. Например, с данными из нескольких различных конфигураций 1С, Яндекс Метрики, систем транспортной логистики.

С помощью Yandex DataLens мы визуализируем продажи по продуктовым категориям, дням и месяцам, а затем построим карту заказов и тепловую карту доставки с возможностью фильтрации по времени.

Для реализации этой инструкции нужен Яндекс ID, а Yandex DataLens предоставляется бесплатно.

Шаг 1. Создание подключения к базе данных

Для начала нам потребуется новый экземпляр Yandex DataLens, для этого перейдём на главную страницу сервиса и нажмём Открыть DataLens. Затем кликнем на Подключения и в открывшемся окне выберем ClickHouse. Мы будем подключаться к базе с тестовыми данными.

Указываем параметры подключения: