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Сервис Yandex Managed Service for GitLab вышел в общий доступ

Управляемый сервис для GitLab теперь доступен всем пользователям платформы.

27 июня 2022 г.
3 минуты чтения
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27 июня сервис Yandex Managed Service for GitLab перешел в общий доступ (GA). С этого дня на него действуют правила тарификации и SLA.

Managed Service for GitLab — это полностью управляемый сервис, который позволяет развернуть готовый к работе инстанс GitLab в один клик. При при создании инстанса, вы можете выбрать один из фиксированных размеров:

  • Для команд размером до 10 человек
    s2.micro: 2 cores, 8 ГБ
  • Для команд размером до 50 человек
    s2.small: 4 cores, 16 ГБ
  • Для команд размером до 200 человек
    s2.medium: 8 cores, 32 ГБ
  • Для команд размером до 1000 человек
    s2.large: 16 cores, 64 ГБ

а также размер загрузочного диска — до 300 ГБ.

На стороне сервиса выполняется автоматическое резервное копирование. Копии снимаются ежедневно в ночное время, и вы можете быть спокойны: по запросу в поддержку вы можете восстановить свои инстансы. Кроме того, все работы по администрированию, поддержке работоспособности и установке обновлений GitLab полностью на стороне Yandex Cloud. Управляемый сервис совмещает преимущества использования облачной версии gitlab.com и on-premise:

  • безопасность благодаря выделенному инстансу в облаке,
  • возможность выбора Community/Enterprise edition,
  • собственный домен в пределах .gitlab.yandexcloud.net,
  • техническая поддержка Yandex Cloud,
  • интеграция с другими сервисами платформы.

Сервис доступен в консоли управления. Подробнее о работе с сервисом читайте в документации.

author
Команда Yandex Cloud
Блог
Новости
Сервис Yandex Managed Service for GitLab вышел в общий доступ
27 июня 2022 г.
3 минуты чтения
9