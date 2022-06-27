Сервис Yandex Managed Service for GitLab вышел в общий доступ

27 июня сервис Yandex Managed Service for GitLab перешел в общий доступ (GA). С этого дня на него действуют правила тарификации и SLA.

Managed Service for GitLab — это полностью управляемый сервис, который позволяет развернуть готовый к работе инстанс GitLab в один клик. При при создании инстанса, вы можете выбрать один из фиксированных размеров:

Для команд размером до 10 человек

s2.micro: 2 cores, 8 ГБ

s2.micro: 2 cores, 8 ГБ Для команд размером до 50 человек

s2.small: 4 cores, 16 ГБ

s2.small: 4 cores, 16 ГБ Для команд размером до 200 человек

s2.medium: 8 cores, 32 ГБ

s2.medium: 8 cores, 32 ГБ Для команд размером до 1000 человек

s2.large: 16 cores, 64 ГБ

а также размер загрузочного диска — до 300 ГБ.

На стороне сервиса выполняется автоматическое резервное копирование. Копии снимаются ежедневно в ночное время, и вы можете быть спокойны: по запросу в поддержку вы можете восстановить свои инстансы. Кроме того, все работы по администрированию, поддержке работоспособности и установке обновлений GitLab полностью на стороне Yandex Cloud. Управляемый сервис совмещает преимущества использования облачной версии gitlab.com и on-premise:

безопасность благодаря выделенному инстансу в облаке,

возможность выбора Community/Enterprise edition,

собственный домен в пределах .gitlab.yandexcloud.net ,

, техническая поддержка Yandex Cloud,

интеграция с другими сервисами платформы.

Сервис доступен в консоли управления. Подробнее о работе с сервисом читайте в документации.