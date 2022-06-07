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Дайджест новостей за май

Обновления в сервисах и Marketplace, публикации в СМИ и блогах, мероприятия и другие главные новости платформы в одном дайджесте.

7 июня 2022 г.
10 минут чтения
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Новости платформы

Yandex Cloud запустила программу поддержки малого и среднего IT-бизнеса

Задача программы — снизить порог входа малого и среднего бизнеса в облачные технологии, чтобы IT-компании могли быстрее проверять бизнес-гипотезы, открывать новые ниши и создавать цифровые продукты и сервисы. Компании могут получить грант на сервисы Yandex Cloud в размере 100 тысяч рублей сроком на три месяца. Подробности →

Yandex Cloud подтвердила соответствие стандартам PCI PIN Security и PCI 3DS

Стандарт PCI 3DS регулирует безопасный приём и обработку ecommerce-транзакций на облачной платформе. Соответствие Yandex Cloud стандартам PCI PIN Security позволит финансовым компаниям разрабатывать платёжные шлюзы или системы электронных денежных переводов, а также безопасно обрабатывать и передавать PIN-коды в облаке, управлять ими. Подробности →

HSM в Key Management Service

В сервисе Key Management Service появилась возможность создавать и работать с ключами внутри выделенного аппаратного модуля безопасности (HSM). HSM — это специализированное вычислительное устройство, предназначенное для выполнения криптоопераций с высоким быстродействием и с усиленными механизмами защиты. Новая функциональность позволит создавать ключ Key Management Service внутри аппаратного модуля HSM и гарантирует, что ключ не покидает HSM при его использовании. Подробности →

Новости сервисов

Terraform

Checkov — инструмент сканирования Terraform-манифестов на предмет мисконфигураций безопасности теперь поддерживает ресурсы Yandex Cloud Terraform.

Вы можете подробно ознакомиться со списком проверок и прочитать инструкцию, как встроить Checkov в ваш CI/CD Managed Service for GitLab Yandex Cloud.

Новости Marketplace

Crossplane с поддержкой Yandex Cloud. Crossplane — свободно распространяемое дополнение к Kubernetes®, позволяющее командам разработки платформы собрать инфраструктуру для нескольких вендоров, а также производить более высокоуровневые API сервисов для потребления командами разработки приложений.

Компания Bellsoft обновила версии своей популярной JDK Liberica и перевела продукты в платную тарификацию PAYG. Продукты включают поддержку вендора по тарифу «Стандарт».

Добавили популярную панель управления веб-серверами ISPManager 6.

Вакансии

Разработчик бэкенда CRM-системы. Описание вакансии →

Разработчик управляемого решения на основе Elasticsearch. Описание вакансии →

Разработчик на С++ в отдел сетевой инфраструктуры. Описание вакансии →

Продуктовый аналитик. Описание вакансии →

Руководитель группы инженеров поддержки. Описание вакансии →

Публикации в блогах

Как мы разрабатывали BI-инструмент в Яндексе

Руководитель Yandex DataLens Роман Колеченков рассказал, сколько нужно гипотез и терпения, чтобы превратить сложную внутреннюю систему аналитики в сервис десятков тысяч пользователей. Читать на VC →

Рекомендательные системы: что это, зачем нужно и как создать собственную в Yandex Cloud

Рекомендательные системы — это комплекс сервисов и программ, который анализирует предпочтения пользователей и предсказывает, что может их заинтересовать. В этой статье мы развернули в Yandex DataSphere рекомендательную систему, разработанную компанией GlowByte. Читать в блоге →

Как мы починили зависания Apache Kafka® и помогли сообществу Apache

Рассказали про необычное расследование инцидента, которое позволило выявить ошибки Apache Kafka® и упростило сообществу работу с брокером. Читать в блоге →

Мероприятия

Внедряем GitOps практики в Yandex Cloud при помощи Kubernetes®

Рассказали о современных подходах деплоя инфраструктуры с помощью практик и инструментов GitOps, а также показали, как воспользоваться новыми продуктами — ArgoCD и Crossplane. ArgoCD — это инструмент и UI для деплоя, а Crossplane поможет завернуть описание инфраструктуры в helm chart. Подробнее →

Документация

Обновились следующие документы:

Биллинг
Практические руководства
Релизы YC CLI
  • Вышла новая версия интерфейса командной строки — 0.91.0.
Yandex Application Load Balancer
Yandex Compute Cloud
Yandex Data Proc
Yandex DataLens
Yandex DataSphere
Yandex Managed Service for Apache Kafka®
Yandex Managed Service for ClickHouse
Yandex Managed Service for Elasticsearch
Yandex Managed Service for Greenplum®
Yandex Managed Service for MongoDB
Yandex Managed Service for MySQL®
Yandex Managed Service for PostgreSQL
Yandex Managed Service for Redis
Yandex Managed Service for SQL Server
Yandex SpeechKit
Yandex Tracker
Yandex Virtual Private Cloud
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Команда Yandex Cloud
Блог
Дайджесты
Дайджест новостей за май
7 июня 2022 г.
10 минут чтения
4