Дайджест новостей за май
Обновления в сервисах и Marketplace, публикации в СМИ и блогах, мероприятия и другие главные новости платформы в одном дайджесте.
Новости платформы
Yandex Cloud запустила программу поддержки малого и среднего IT-бизнеса
Задача программы — снизить порог входа малого и среднего бизнеса в облачные технологии, чтобы IT-компании могли быстрее проверять бизнес-гипотезы, открывать новые ниши и создавать цифровые продукты и сервисы. Компании могут получить грант на сервисы Yandex Cloud в размере 100 тысяч рублей сроком на три месяца. Подробности →
Yandex Cloud подтвердила соответствие стандартам PCI PIN Security и PCI 3DS
Стандарт PCI 3DS регулирует безопасный приём и обработку ecommerce-транзакций на облачной платформе. Соответствие Yandex Cloud стандартам PCI PIN Security позволит финансовым компаниям разрабатывать платёжные шлюзы или системы электронных денежных переводов, а также безопасно обрабатывать и передавать PIN-коды в облаке, управлять ими. Подробности →
HSM в Key Management Service
В сервисе Key Management Service появилась возможность создавать и работать с ключами внутри выделенного аппаратного модуля безопасности (HSM). HSM — это специализированное вычислительное устройство, предназначенное для выполнения криптоопераций с высоким быстродействием и с усиленными механизмами защиты. Новая функциональность позволит создавать ключ Key Management Service внутри аппаратного модуля HSM и гарантирует, что ключ не покидает HSM при его использовании. Подробности →
Новости сервисов
Terraform
Checkov — инструмент сканирования Terraform-манифестов на предмет мисконфигураций безопасности теперь поддерживает ресурсы Yandex Cloud Terraform.
Вы можете подробно ознакомиться со списком проверок и прочитать инструкцию, как встроить Checkov в ваш CI/CD Managed Service for GitLab Yandex Cloud.
Новости Marketplace
Crossplane с поддержкой Yandex Cloud. Crossplane — свободно распространяемое дополнение к Kubernetes®, позволяющее командам разработки платформы собрать инфраструктуру для нескольких вендоров, а также производить более высокоуровневые API сервисов для потребления командами разработки приложений.
Компания Bellsoft обновила версии своей популярной JDK Liberica и перевела продукты в платную тарификацию PAYG. Продукты включают поддержку вендора по тарифу «Стандарт».
Добавили популярную панель управления веб-серверами ISPManager 6.
Вакансии
Разработчик бэкенда CRM-системы. Описание вакансии →
Разработчик управляемого решения на основе Elasticsearch. Описание вакансии →
Разработчик на С++ в отдел сетевой инфраструктуры. Описание вакансии →
Продуктовый аналитик. Описание вакансии →
Руководитель группы инженеров поддержки. Описание вакансии →
Публикации в блогах
Как мы разрабатывали BI-инструмент в Яндексе
Руководитель Yandex DataLens Роман Колеченков рассказал, сколько нужно гипотез и терпения, чтобы превратить сложную внутреннюю систему аналитики в сервис десятков тысяч пользователей. Читать на VC →
Рекомендательные системы: что это, зачем нужно и как создать собственную в Yandex Cloud
Рекомендательные системы — это комплекс сервисов и программ, который анализирует предпочтения пользователей и предсказывает, что может их заинтересовать. В этой статье мы развернули в Yandex DataSphere рекомендательную систему, разработанную компанией GlowByte. Читать в блоге →
Как мы починили зависания Apache Kafka® и помогли сообществу Apache
Рассказали про необычное расследование инцидента, которое позволило выявить ошибки Apache Kafka® и упростило сообществу работу с брокером. Читать в блоге →
Мероприятия
Внедряем GitOps практики в Yandex Cloud при помощи Kubernetes®
Рассказали о современных подходах деплоя инфраструктуры с помощью практик и инструментов GitOps, а также показали, как воспользоваться новыми продуктами — ArgoCD и Crossplane. ArgoCD — это инструмент и UI для деплоя, а Crossplane поможет завернуть описание инфраструктуры в helm chart. Подробнее →
Документация
Обновились следующие документы:
- Добавлена инструкция по переходу к списку платежных аккаунтов.
- Добавлено практическое руководство по вводу данных в системы хранения.
- Вышла новая версия интерфейса командной строки — 0.91.0.
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Обновлена пошаговая инструкция создания HTTP-роутера.
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Обновлена пошаговая инструкция изменения HTTP-роутера.
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Обновлена пошаговая инструкция удаления HTTP-роутера.
- Обновлена информация о максимальном размере дисков.
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Добавлена информация о техническом обслуживании.
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Добавлена информация о скриптах инициализации.
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Добавлена информация о хранилищах подкластеров.
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Обновлено описание ошибки.
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Обновлена информация о создании показателя для оконной функции.
- Обновлена информация в разделе Вопросы и ответы.
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Обновлено практическое руководство по миграции данных.
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Добавлена информация о техническом обслуживании.
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Добавлена информация в раздел Вопросы и ответы.
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Добавлена информация о техническом обслуживании.
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Добавлена информация об управлении памятью.
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Обновлено практическое руководство о получении данных из RabbitMQ.
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Добавлена информация о перемещении кластера в другой каталог.
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Переработан раздел Управление доступом
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Добавлена информация о техническом обслуживании.
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Добавлена информация об управлении плагинами
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Обновлена информация о вычислении стоимости стандартных и выделенных хостов.
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Обновлена информация о подключении к базе данных.
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Добавлена информация о техническом обслуживании.
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Добавлена информация о техническом обслуживании.
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Добавлена информация о перемещении кластера в другой каталог.
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Добавлена информация о техническом обслуживании.
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Добавлена информация о перемещении кластера в другой каталог.
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Добавлена информация о техническом обслуживании.
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Добавлена информация о перемещении кластера в другой каталог.
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Обновлена инструкция по созданию кластера PostgreSQL для 1С: Предприятия.
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Добавлена информация о техническом обслуживании.
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Добавлена информация о перемещении кластера в другой каталог.
- Добавлена информация о техническом обслуживании.
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Обновлен раздел Вопросы и ответы.
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Обновлена информация о диагностике ошибок.
- Добавлена информация о создании шаблона в Yandex Forms.
- Добавлены рекомендации по использованию публичных IP-адресов.