Как Data Warehouse (DWH) помогает экономить бизнесу? Разбираемся в корпоративном хранилище данных

Data Warehouse (DWH) — хранилище, предназначенное для сбора и аналитической обработки исторических данных организации. Анализ помогает руководителям видеть цельную картину бизнеса и принимать решения, как развивать отдельные направления или бизнес в целом.

В DWH данные из всех СУБД предприятия аккумулируют и очищают, формируя их единый источник. Благодаря этому Data Warehouse содержит самую точную информацию обо всех аспектах деятельности предприятия за годы работы.

Данные из хранилища затем можно визуализировать и проанализировать с помощью систем бизнес-аналитики (BI). Расширенные функции BI — это поиск закономерностей и взаимосвязей в данных (Data Mining), искусственный интеллект, машинное обучение и средства визуализации результатов. Перечисленные инструменты помогают бизнесу находить новые возможности на рынке и быстро их реализовывать, отталкиваясь от данных и прогнозных моделей.

Однако возникает вопрос: зачем использовать для аналитики отдельное хранилище, а не анализировать данные в каждой СУБД по отдельности, ведь DWH — это тоже база данных?

Отличия DWH от транзакционной БД

Дело в том, что Data Warehouse и транзакционные БД — это разные типы баз данных. Хранилище предназначено для анализа данных, которые поступают в него с определённой периодичностью — например, ежечасно или ежедневно. Оно разворачивается поверх СУБД и способно быстро обрабатывать большие массивы данных, собранные за несколько лет. DWH фактически — инструмент для комплексного анализа данных из множества источников: по товарам, сделкам, персоналу, логистике и т. д.

СУБД в основном предназначены не для аналитики, а для повседневной работы. Информация в них обновляется в реальном времени. В основе CRM, ERP, 1C и многих других систем и программ лежит именно функциональность БД. Актуальные сведения поступают сначала в основные БД, а уже оттуда значимые данные пересылаются в DWH. Таким образом удаётся получить целостную информационную картину.

Архитектура Data Warehouse

DWH может состоять из нескольких уровней. Расскажем о наиболее значимых: