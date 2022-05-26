Платформа Yandex Cloud запустила программу поддержки малого и среднего IT-бизнеса

Платформа Yandex Cloud запускает программу поддержки небольших технологических компаний. Ее задача — помочь снизить порог входа малого и среднего бизнеса в облачные технологии в сложный период, чтобы IT-компании могли быстрее проверять бизнес-гипотезы, открывать новые ниши и создавать цифровые продукты и сервисы.

Средние и малые компании, которые строят IТ-бизнес в России, могут получить грант на сервисы Yandex Cloud в размере 100 тысяч рублей сроком на три месяца. Грант можно использовать для работы с инфраструктурными сервисами, платформой данных, технологиями для контейнерной разработки и машинного обучения. Так участники смогут оптимизировать и ускорить разработку бизнес-приложений, масштабировать инфраструктуру под конкретные задачи, улучшить бизнес-аналитику. Чтобы переход на облачные технологии был удобнее и легче, эксперты Yandex Cloud окажут поддержку в миграции.

Также Yandex Cloud предлагает фрилансерам в сфере IT присоединиться к программе. DevOps-инженеры, разработчики, системные администраторы, data-аналитики и другие IT-специалисты, которые содействуют переходу средних и малых компаний в облако, получат бонус в размере 10 тысяч рублей за каждого нового бизнес-пользователя платформы. Кроме того, разработчики — как представители средних и малых компаний, так и фрилансеры — могут бесплатно обучиться профессии инженера облачных сервисов от Yandex Cloud.

Yandex Cloud обновила партнерскую программу. В 2021 году количество партнеров платформы увеличилось на 40%. Чтобы помочь интеграторам наиболее эффективно работать с клиентами, Yandex Cloud добавила в нее технологические специализации по фокусным продуктовым направлениям. Также в программе появились новые партнерские инструменты, в том числе защита проекта, автоматизированное обучение партнеров, программы софинансирования проектов по миграции и ко-маркетингу и многие другие.