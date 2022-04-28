Как составить техническое задание на облачные сервисы: советы, рекомендации, структура

Как сформулировать техническое задание на услуги облачного провайдера? Какие разделы стоит предусмотреть в техническом задании для наиболее полного описания потребностей заказчика и взвешенного рационального выбора поставщика? Какие требования действительно являются «маркерами качества», а какие могут стать избыточными?

Если вы столкнулись с этими вопросами, то, вероятнее всего, вы находитесь на этапе планирования закупки облачных сервисов. Мы подготовили пособие для сотрудников отдела закупок: «Техническое задание на облачные сервисы: советы и рекомендации». В нем мы разобрали основные юридические и технические аспекты, в которых полезно будет разобраться перед тем, как приступить к написанию технического задания.

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Основываясь на собственном опыте участия в закупочных процедурах, а также анализе технических заданий на услуги облачных провайдеров, мы предложили один из возможных вариантов структуры ТЗ, а также примеры формулировок, которые могут пригодиться при составлении документов. Мы старались сделать пособие универсальным, чтобы оно подходило клиентам с самым широким кругом задач, и уделили немного внимания юридическим аспектам и закупкам, подлежащим более строгому регулированию (44-ФЗ, 223-ФЗ).

В пособии есть пояснение основных технических аспектов, верхнеуровневое ознакомление с которыми необходимо для наиболее полного и взвешенного описания требований заказчика. Мы постарались привести только необходимый минимум и дали его в простой и понятной форме. Где это возможно, мы добавили инфографику, надеемся, это поможет легче во всем разобраться. Часто встречающиеся термины и сокращения, приведенные в глоссарии, могут служить вспомогательными опорными точками при планировании детальной структуры ТЗ.

Помимо прочего, в пособии приведены ссылки на публичные материалы о платформе Yandex Cloud и ее функциональных возможностях.