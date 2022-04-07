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Что такое облачные вычисления. Обзор
Рассказываем про облачные вычисления: зачем они нужны, какие преимущества дают бизнесу, а также о главных различиях IaaS/PaaS/SaaS и инструментах для создания инфраструктуры в облаке.
Зачем нужны облачные вычисления
До появления облачных вычислений организациям приходилось хранить свои данные и развёртывать программное обеспечение на собственных серверах. И чем крупнее была организация, тем больше локальная инфраструктура. Вроде бы всё под присмотром, но есть важный недостаток — невозможность быстрого масштабирования при увеличении нагрузки. Например, если в период распродаж резко выросло число онлайн‑заказов, то серверы могут «лечь», не справившись с наплывом покупателей. А это чревато упущенной прибылью. Чтобы этого не произошло, можно установить дополнительное оборудование, но такой подход затратен и неэффективен, ведь резервное железо будет простаивать большую часть времени. Да и на закупку, установку и настройку оборудования потребуется время, которого часто не хватает.
Облачные технологии дают возможность более гибко управлять инфраструктурой. Благодаря виртуализации можно быстро собрать нужное количество серверов с желаемой производительностью. GPU, RAM, объём диска и другие параметры настраиваются за пару кликов. Если текущая конфигурация не справляется с нагрузкой, можно добавить ресурсы через панель управления. Кроме того, функция автомасштабирования позволяет автоматизировать этот процесс.
Соответственно, не нужно покупать дорогую «железку», которая будет простаивать значительную часть времени. Можно арендовать её у облачного провайдера и пользоваться, когда это нужно. Использование облачных вычислений позволяет снизить время простоя оборудования и эффективнее использовать ресурсы. Поэтому многие организации вне зависимости от типа, размера и отрасли переходят на облачную модель работы — это выгодно и просто.
Кроме того, облака позволяют упростить организацию IT‑систем. В любой момент времени можно получить нужное количество отлично работающих серверов, кластеров Kubernetes или СУБД — это действительно удобно. Ведь их не нужно настраивать и обновлять — этим занимается провайдер облачных услуг.
Облачные платформы позволяют решать самые разные задачи. С их помощью, например, можно построить более надёжную систему резервного копирования и аварийного восстановления, внедрить DevOps-практики в разработку, обучить искусственный интеллект, эффективно работать с Big Data и т. д. Например, финансовые организации используют облачные вычисления для создания цифровых отпечатков пользователей и совершенствования антифрод‑систем, которые защищают деньги клиентов от мошенников. Разработчики видеоигр и медиакорпораций могут выполнять задачи по рендерингу объектов и задачи, связанные с доставкой контента (CDN).
Преимущества облачных вычислений
Наверное, уже сейчас понятно, чем облачные решения отличаются от обычного хостинга. Под обычным хостингом понимается аренда вычислительных мощностей на определённое время. Объём выделяемых ресурсов обычно фиксирован, и при изменении нагрузки быстро масштабировать арендованные мощности невозможно. Приходится привлекать дополнительные ресурсы.
При использовании облачных ресурсов организация получает масштабируемую и отказоустойчивую инфраструктуру, в которой можно быстро запускать и останавливать виртуальные машины, менять их конфигурацию и переносить данные между ними. Какие ещё преимущества дают технологии облачных вычислений?
- Гибкость. За считанные минуты можно подключить больше ресурсов для выполнения «тяжёлых» вычислительных процессов, развернуть пару десятков виртуальных рабочих столов для новых сотрудников, создать тестовую среду для обкатки нового приложения — облачные вычисления дают компаниям мобильность и гибкость, которые невозможны при использовании локальной инфраструктуры.
- Эластичность. Не нужно покупать оборудование «про запас» задолго до того, как оно действительно понадобится. Благодаря облакам можно получить ровно столько ресурсов, сколько требуется для решения текущих задач. Оборудование не простаивает, а организация не зависит от отдела закупок.
- Экономия бюджета. Облачные вычисления автоматизируют и удешевляют использование IT‑инфраструктуры. Например, облачный сервер можно включить на два часа и заплатить только за это время, так как провайдеры практикуют оплату по схеме pay‑as‑you‑go, то есть по факту потребления. При увеличении масштабов парка IT экономия средств становится значительной: нет лишних расходов.
- Снижение издержек. Поддержка собственной вычислительной инфраструктуры требует денег на штатных IT‑специалистов, регулярные обновления ПО и другие процедуры. Облака позволяют переложить эту ответственность на провайдера. Организации получают производительное оборудование с актуальным ПО, которое обслуживают компетентные специалисты.
- Стабильность. Условия бесперебойной работы виртуальной инфраструктуры прописываются в договоре с провайдером (в рамках SLA). Так организации получают гарантии стабильной работы своих сервисов и финансовую защиту в случае возникновения проблем.
- Управляемость. Организация может сама решить, какие ресурсы и в каком объёме она будет использовать. Для этого не нужно звонить менеджерам провайдера или оставлять заявки в техподдержке. С помощью личного кабинета или терминала в любой момент можно задать нужные параметры.
- Безопасность. Уровень компетенций сотрудников облачного провайдера обычно выше, чем у сотрудников компаний‑клиентов. Кроме того, провайдер использует оборудование и ПО промышленного уровня, что повышает безопасность и надёжность IT‑систем.
Типы облачных услуг
Традиционно выделяют три основные модели облачных вычислительных услуг, предоставляемые провайдерами: IaaS, PaaS и SaaS. Они наиболее востребованы на рынке.
Однако существуют и другие модели оказания услуг, которые стали набирать популярность в последние годы. Например, DBaaS, бессерверные и FaaS-вычисления. Давайте посмотрим, чем они отличаются.
IaaS
Модель IaaS (инфраструктура как сервис) предполагает, что пользователь получает доступ к виртуальным серверам, сетям, хранилищам и другим облачным вычислительным ресурсам на базовом уровне. Это похоже на традиционный способ работы с инфраструктурой, привычный большинству отделов IT. Единственное отличие в том, что оборудование находится в дата‑центре провайдера облачных услуг. Возможность быстро регулировать производительность ресурсов в зависимости от текущих потребностей делает модель IaaS наиболее гибкой с точки зрения эксплуатации.
SaaS
Модель SaaS (программное обеспечение как сервис) предполагает, что пользователь получает готовый продукт, который запускается и управляется поставщиком облачных услуг. Доступ к приложению осуществляется через браузер, API или программу‑клиент на устройстве пользователя. По этой модели предоставляется бо́льшая доля платного ПО. Например, корпоративные базы данных, CRM, корпоративная почта, анти-DDoS, Kubernetes. К преимуществам этой модели услуг относятся автоматическое обновление приложений и защита от потери данных.
PaaS
Модель PaaS (платформа как сервис) предполагает, что пользователь не занимается серверами, хранилищами и приложениями. Он просто выбирает из доступного списка серверы и среды, которые необходимы для запуска, тестирования, развёртывания, поддержки, обновления и масштабирования его приложений. Это повышает производительность работы, так как позволяет сосредоточиться на развёртывании приложений и управлении ими. Решения PaaS обычно создаются на основе технологии контейнеризации.
Платформенные облачные сервисы
Говоря о PaaS, необходимо упомянуть несколько наиболее востребованных подходов и сервисов, использующие облачные вычисления для ускорения процесса разработки и упрощения эксплуатации инфраструктуры.
Serverless
Модель бессерверных вычислений предполагает, что все задачи по управлению облачной инфраструктурой возлагаются на провайдера, а пользователь концентрируется на создании кода и бизнес‑логике разрабатываемых приложений. Во время работы пользователь получает контейнер или виртуальную машину для выполнения каждого запроса, а после завершения работы машина или контейнер уничтожаются. У Yandex Cloud есть решение для бессерверных облачных вычислений с настроенным автоматическим масштабированием и платой только за использованные ресурсы.
FaaS
Модель FaaS (функция как сервис) предполагает, что пользователь запускает функцию — часть кода приложения — в ответ на определённое событие, например на HTML‑запрос. Со своей стороны провайдер предоставляет ресурсы для выполнения запуска. Благодаря FaaS разработчикам проще масштабировать код и вводить микросервисы.
DBaaS
Модель DBaaS (база данных как сервис) предполагает, что пользователь может получить доступ к базе данных любого типа по запросу. Таким образом можно пользоваться преимуществами таких решений, не занимаясь вопросами управления базовыми технологиями и их поддержкой. Это снижает нагрузку на отдел IT и уменьшает сроки запуска проектов.
KaaS
Модель KaaS (Kubernetes как сервис) предполагает, что пользователь получает удобно управляемую систему оркестрации контейнеров без необходимости обслуживания и администрирования IT‑инфраструктуры. Автомасштабирование нагрузки в облачном Kubernetes обеспечивает доступность приложений для клиентов даже во время пиковых нагрузок.
IaC
Модель IaC (инфраструктура как код) предполагает, что пользователь настраивает инфраструктуру аналогично тому, как создаёт ПО. Это DevOps‑практика, благодаря которой можно автоматизировать управление инфраструктурой и конфигурациями.
Типы облаков
Существуют пять типов облаков: публичное, частное, мультиоблако, гибридное и Community Cloud. Каждый тип решает свои задачи.
Публичное облако. Так называется один или несколько дата‑центров, управляемых провайдером облачных услуг. Он обеспечивает работу облака и через интернет делает доступными все сервисы дата‑центра: от SaaS‑приложений вроде Microsoft Office 365 до виртуальных машин. Сервисы предоставляются по подписке или с платой за пользование. Так как облачные сервисы обладают высокой эластичностью и масштабируемостью, многие организации переносят в них часть своей инфраструктуры. Например, арендуют виртуальные машины или серверы в Yandex Compute Cloud. Облачный провайдер берёт на себя ответственность за бесперебойную работу оборудования и инфраструктуры дата‑центра и обеспечивает быстрый доступ к приложениям и данным.
Частное облако. Так называется среда, в которой вся инфраструктура и вычислительные ресурсы принадлежат и эксплуатируются одной организацией. Частное облако обладает всеми названными преимуществами облачных вычислений, к которым добавляется контроль доступа, безопасность и настройка ресурсов под свои нужды. Yandex Cloud предоставляет своим клиентам сервис Virtual Private Cloud для создания частного облака на мощностях Яндекса. Виртуальные машины, хранилища и базы данных в такой сети изолированы от трафика других клиентов и защищены от DDoS‑атак при помощи сервиса Yandex DDoS Protection.
Гибридное облако. Комбинация облачного и частного облака. В этой модели организация использует ресурсы собственного дата‑центра, а в публичном облаке разворачивает отдельные сервисы, например платформу машинного обучения или систему оркестровки контейнеров Kubernetes в Yandex Cloud. Предназначение гибридного облака заключается в создании единой масштабируемой среды с сохранением контроля организации над критически важными данными.
Мультиоблако. Подход, при котором используются решения нескольких облачных провайдеров. Такая модель развёртывания позволяет переносить данные от одного облачного провайдера к другому или одновременно развёртывать приложения и платформы у нескольких облачных провайдеров. Подход минимизирует вероятность сбоев, повышая надёжность и отказоустойчивость IT‑инфраструктуры.
Community Cloud. Это облако, которым пользуется ограниченное число компаний с похожими ценностями, например финансовые организации. При этом не важно, управляется ли оно сторонним облачным провайдером или принадлежит пользователям.
Как бизнес использует облачные вычисления
О пользе облачных вычислений для бизнеса говорят много. Но как они реально помогают — не всегда ясно. Сейчас покажем.
Компания VizorLabs внедряет технологии компьютерного зрения и видеоаналитики на производства. Компании требовалось гибкое управление сервисами: возможность подключать больше ресурсов во время обучения машинной модели и отключать их, когда модель обрабатывала входящий видеопоток. Также нужно было обеспечить удобное управление производительностью виртуальной инфраструктуры, чтобы быстро подбирать нужный объём vCPU и RAM, а для «тяжёлых» вычислений подключать GPU‑сервера. Всё это предоставил Yandex Cloud.
Компания RADAR создаёт независимую систему измерения аудитории наружной рекламы. Для получения релевантных результатов компания агрегирует Big Data из нескольких источников, ежедневно получая большие объёмы потоковых данных от сотовых операторов, платформ DMP и агрегатора данных мобильных приложений Start.io. Объём данных достигает 10 ТБ в месяц, для их хранения используется Yandex Object Storage. Использование облачной платформы позволило довести охват аудитории мобильных операторов до 40%, а совокупное покрытие данных GPS — до 90% населения страны.
Райффайзенбанк запустил голосового ассистента, чтобы улучшить клиентский сервис. Ассистент создан на базе облачного сервиса по синтезу и распознаванию речи Yandex SpeechKit. Решение позволило не тратить деньги на собственную инфраструктуру и разработку, но при этом в короткие сроки запустить и продолжить развивать голосового помощника. Так, пилотную версию ассистента удалось запустить за три месяца с учётом разработки и подготовки. А сейчас ассистент обрабатывает 80% входящих звонков и в 35% случаев отвечает на все вопросы клиентов без помощи человека.
Подробно об инфраструктуре Yandex Cloud, её сервисах и инструментах рассказывает архитектор платформы Хамзет Шогенов в этом видео.
Почему бизнес выбирает Yandex Cloud для облачных вычислений
Yandex Cloud — это доступное облако для любых бизнес‑задач. Организациям предлагаются производительные виртуальные CPU и GPU, объектное хранилище, сервис управления базами данных, технологии распознавания и синтеза речи и другие облачные технологии. Что именно привлекает бизнес в Yandex Cloud?
Проверенные технологии. В основе облачной платформы — технологии, которые уже используются на других сервисах Яндекса, таких как Поиск, Карты, Метрика. При этом в компании продолжается разработка и внедрение новых решений, благодаря чему клиенты Yandex Cloud могут работать эффективнее, на шаг опережая конкурентов.
Простой старт. В Yandex Cloud очень легко работать. Вся документация написана на русском языке и сопровождается понятными примерами, поэтому даже начинающий специалист сможет подключить и настроить облачные сервисы.
Решения под разные задачи. В Yandex Cloud можно за несколько минут развернуть инфраструктуру под самые разные задачи. Выполнение сложного рендеринга, работа с отчётностью в 1C, подготовка интернет-магазина к сезонному всплеску активности — организации могут самостоятельно управлять производительностью ресурсов, ориентируясь на свои потребности. Оплата — только за то, что использовали.
Фокус на продукте. Многие сервисы Yandex Cloud автоматизированы и не требуют участия человека. Можно не отвлекаться на технические вопросы и заниматься развитием продукта.
Сервисы машинного обучения. Обучение искусственного интеллекта, создание голосовых помощников и чат‑ботов, научные исследования — технологии Yandex Cloud позволяют создавать будущее.
Безопасность и отказоустойчивость. Три дата‑центра Яндекса расположены в России в разных зонах доступности. Можно настроить дублирование (репликацию) данных в разные дата-центры, чтобы снизить риски и повысить общую отказоустойчивость инфраструктуры.
Понятно, за что платить. В Yandex Cloud прозрачное ценообразование. То есть вы всегда знаете, сколько потратите, и можете спланировать бюджет. Для удобства есть онлайн‑калькулятор.