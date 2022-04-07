Что такое облачные вычисления. Обзор

IaaS

Модель IaaS (инфраструктура как сервис) предполагает, что пользователь получает доступ к виртуальным серверам, сетям, хранилищам и другим облачным вычислительным ресурсам на базовом уровне. Это похоже на традиционный способ работы с инфраструктурой, привычный большинству отделов IT. Единственное отличие в том, что оборудование находится в дата‑центре провайдера облачных услуг. Возможность быстро регулировать производительность ресурсов в зависимости от текущих потребностей делает модель IaaS наиболее гибкой с точки зрения эксплуатации.

SaaS

Модель SaaS (программное обеспечение как сервис) предполагает, что пользователь получает готовый продукт, который запускается и управляется поставщиком облачных услуг. Доступ к приложению осуществляется через браузер, API или программу‑клиент на устройстве пользователя. По этой модели предоставляется бо́льшая доля платного ПО. Например, корпоративные базы данных, CRM, корпоративная почта, анти-DDoS, Kubernetes. К преимуществам этой модели услуг относятся автоматическое обновление приложений и защита от потери данных.

PaaS

Модель PaaS (платформа как сервис) предполагает, что пользователь не занимается серверами, хранилищами и приложениями. Он просто выбирает из доступного списка серверы и среды, которые необходимы для запуска, тестирования, развёртывания, поддержки, обновления и масштабирования его приложений. Это повышает производительность работы, так как позволяет сосредоточиться на развёртывании приложений и управлении ими. Решения PaaS обычно создаются на основе технологии контейнеризации.

Платформенные облачные сервисы

Говоря о PaaS, необходимо упомянуть несколько наиболее востребованных подходов и сервисов, использующие облачные вычисления для ускорения процесса разработки и упрощения эксплуатации инфраструктуры.

Serverless

Модель бессерверных вычислений предполагает, что все задачи по управлению облачной инфраструктурой возлагаются на провайдера, а пользователь концентрируется на создании кода и бизнес‑логике разрабатываемых приложений. Во время работы пользователь получает контейнер или виртуальную машину для выполнения каждого запроса, а после завершения работы машина или контейнер уничтожаются. У Yandex Cloud есть решение для бессерверных облачных вычислений с настроенным автоматическим масштабированием и платой только за использованные ресурсы.

FaaS

Модель FaaS (функция как сервис) предполагает, что пользователь запускает функцию — часть кода приложения — в ответ на определённое событие, например на HTML‑запрос. Со своей стороны провайдер предоставляет ресурсы для выполнения запуска. Благодаря FaaS разработчикам проще масштабировать код и вводить микросервисы.

DBaaS

Модель DBaaS (база данных как сервис) предполагает, что пользователь может получить доступ к базе данных любого типа по запросу. Таким образом можно пользоваться преимуществами таких решений, не занимаясь вопросами управления базовыми технологиями и их поддержкой. Это снижает нагрузку на отдел IT и уменьшает сроки запуска проектов.

KaaS

Модель KaaS (Kubernetes как сервис) предполагает, что пользователь получает удобно управляемую систему оркестрации контейнеров без необходимости обслуживания и администрирования IT‑инфраструктуры. Автомасштабирование нагрузки в облачном Kubernetes обеспечивает доступность приложений для клиентов даже во время пиковых нагрузок.

IaC

Модель IaC (инфраструктура как код) предполагает, что пользователь настраивает инфраструктуру аналогично тому, как создаёт ПО. Это DevOps‑практика, благодаря которой можно автоматизировать управление инфраструктурой и конфигурациями.