Локальные зеркала для Terraform и Packer

Пользователи Yandex.Cloud столкнулись с проблемой доступности Terraform и Packer. Мы подготовили дистрибутивы этих инструментов, которые можно загрузить с локальных зеркал Yandex.Cloud. Тем пользователям, у которых уже установлены Terraform и Packer, необходимо их перенастроить для корректной работы.

Инструкции по установке провайдера и локального репозитория вы можете найти здесь:

Если у вас остались вопросы, пожалуйста, направьте их техподдержке в консоли управления.