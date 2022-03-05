Локальные зеркала для Terraform и Packer
У пользователей Yandex.Cloud появились новые способы доступа к Terraform и Packer.
5 марта 2022 г.
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Пользователи Yandex.Cloud столкнулись с проблемой доступности Terraform и Packer. Мы подготовили дистрибутивы этих инструментов, которые можно загрузить с локальных зеркал Yandex.Cloud. Тем пользователям, у которых уже установлены Terraform и Packer, необходимо их перенастроить для корректной работы.
Инструкции по установке провайдера и локального репозитория вы можете найти здесь:
Если у вас остались вопросы, пожалуйста, направьте их техподдержке в консоли управления.