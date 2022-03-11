Дайджест новостей за февраль
Публикации в СМИ и блогах, обновления в сервисах, мероприятия и другие главные новости платформы Yandex.Cloud.
Новости платформы
Платформа Yandex.Cloud и все наши сервисы продолжают работать в штатном режиме как для физических, так и для юридических лиц. Если у вас возникли вопросы, вы всегда можете обратиться в техническую поддержку, в том числе по почте — cloud@support.yandex.ru
Рекомендации для держателей карт Visa, Mastercard, JCB
Держатели карт Visa, MasterCard, JCB могут столкнуться с проблемами при оплате картами этих платёжных систем.
Если расчёты по вашему аккаунту ведутся в RUB, а привязанная карта выпущена российским банком, проблем не должно возникнуть. В остальных случаях рекомендуем воспользоваться нашими рекомендациями →
Локальные зеркала для Terraform и Packer
Пользователи Yandex.Cloud столкнулись с проблемой доступности Terraform и Packer. Для ее решения мы подготовили дистрибутивы инструментов, которые можно загрузить с локальных зеркал Yandex.Cloud. Тем пользователям, у которых уже установлены Terraform и Packer, необходимо их перенастроить для корректной работы:
Резервирование ресурсов Yandex.Cloud
С марта 2022 года резервируемый объем ресурсов Yandex.Cloud на один или три года подключается по запросу у аккаунт-менеджера или техподдержки. Рассчитать стоимость →
Долгосрочные планы по развитию зон доступности
В основе инфраструктуры Yandex.Cloud находятся три географически распределённых дата-центра, или три зоны доступности. Несколько месяцев назад мы запланировали поэтапный вывод из эксплуатации (deprecation) зоны доступности ru-central1-c, на замену которой придёт новая зона доступности. Это поможет нам сохранить высокую масштабируемость платформы, чтобы наши клиенты всегда получали столько ресурсов, сколько им нужно.
Подробнее читайте в нашей новости →
Консоль управления
Пользователям Yandex.Cloud открыт доступ к новой навигации в консоли управления. Регулярные UX-тестирования и анализ поведения пользователей показывали, что навигация в текущем виде уже не справляется со своими задачами. Мы разработали новую концепцию, протестировали её на самых разных сценариях и спроектировали эффективное и удобное решение. Приходите знакомиться с новым интерфейсом, делитесь своими впечатлениями. Мы будем рады вашей обратной связи, идеям и предложениям.
Также, мы добавили отчетные документы в консоли управления. Теперь организации и ИП, которые являются резидентами РФ, могут скачивать скан-копии подписанных закрывающих документов в консоли управления Yandex.Cloud. Подробнее в документации →
Новости сервисов
Compute Cloud
Пользователи теперь могут запускать виртуальные машины с картами NVIDIA T4. NVIDIA® Tesla® T4 построена на базе архитектуры Turing™ и предоставляет 16 ГБ памяти GDDR6 с пропускной способностью 300 ГБ/с. Подробнее →
Изменения квот Object Storage
В сервисе Yandex Object Storage обновили квоты: при создании нового облака будет предоставляться 1 ТБ. Также предусмотрено увеличение квоты по запросу в техподдержку.
Посмотреть квоты и лимиты Object Storage →
Marketplace
Новые программные продукты в Marketplace
Расширился набор доступных приложений в Marketplace для Managed Services for Kubernetes:
Появились новые продукты для Compute Cloud:
Изменение стоимости Hystax Acura Live Migration to Yandex.Cloud
Компания Hystax объявила о повышении стоимости сервиса Hystax Acura Live Migration to Yandex.Cloud, размещённого в Yandex Cloud Marketplace. Изменения вступят в силу 24 марта 2022 года. Актуальная цена появится в карточке продукта в Yandex Cloud Marketplace.
Публикации в блогах
SpeechKit для разработчиков: Do’s and Dont’s
В блоге мы рассказали, как подключиться к SpeechKit по API, а также разобрали возможности сервиса на примерах самых популярных задач. Материал будет интересен как новичкам, так и продвинутым специалистам. Читать в блоге →
Куда движется игровая индустрия
Мы поговорили с представителями App Annie, 80085games, Axlebolt, Hoopsly и Electronic Mushroom и узнали, как будут развиваться метаверсы, что нужно для популярности киберспорта и в чем важность облачных мощностей для мультиплеерных игр. Читать на vc.ru →
Как разработчики SearchBooster.io учили интернет-магазины повышать конверсию
Создатели сервиса SearchBooster.io планировали оказывать услуги по поиску товаров, но в итоге занялись консалтингом и аудитом интернет-магазинов. Иван Барченков, сооснователь компании-участника программы Yandex Cloud Boost, рассказывает, как команда сервиса быстро запустила MVP и сэкономила на старте за счет миграции в облако. Читать на vc.ru →
Наиболее крупные уязвимости в PostgreSQL
Андрей Бородин, PostgreSQL contributor, руководитель подразделения разработки реляционных СУБД с открытым кодом в Yandex.Cloud, написал статью на Хаkер про то, как сложные функции системы создают угрозы безопасности и как сообщество PostgreSQL на эти угрозы отвечает. Читать на xakep.ru →
Мероприятия
Как перенос 1С в облако помогает ускорить цифровизацию бизнеса
Рассказали, как обеспечить бесперебойную работу 1С, повысить безопасность и надежность хранения данных и ускорить срок возврата инвестиций в новые проекты.
Облачные технологии в ритейле. Инструкция по внедрению и применению
Эксперты Yandex.Cloud и «КОРУС Консалтинг» рассказали, как использовать облачные сервисы и реализовать сложные аналитические ритейл-сценарии, а также ответили на самые частые вопросы о цифровой трансформации бизнеса.
Балансировщики Yandex.Cloud. Какой выбрать?
В Yandex.Cloud есть два балансировщика: Network Load Balancer и Application Load Balancer. Оба позволяют распределить сетевую нагрузку по облачным ресурсам и повысить отказоустойчивость сайтов и приложений. На вебинаре мы рассказали о разнице двух сервисов, разобрались в области их применения и других деталях работы.
Документация
Обновились следующие документы:
- Версия интерфейса командной строки YC CLI 0.88.0.
- В Data Transfer добавлены команды для
endpointи
transfer.
- В Cloud CDN:
- Добавлена возможность делать полную очистку кеша ресурса:
yc cdn cache purge –all.
- Исправлено создание ресурса, когда источник — бакет или балансер.
- В API Gateway в команды
yc serverless api-gateway {create, update}добавлены флаги:
--network-id,
--network-name,
--subnet-id,
‑‑subnet-name.
- В Compute Cloud добавлены команды
yc compute disk moveи
yc compute instance moveдля перемещения дисков и инстансов между фолдерами.
- В Managed Service for SQL Server в команды
yc managed-sqlserver {start, update}добавлен флаг
confirm-paymentдля подтверждения согласия с лицензионными платежами.
- Добавлены инструкции о том, как остановить и запустить L7-балансировщик.
- Добавлено практическое руководство по передаче логов с виртуальных машин в Cloud Logging.
- Добавлены инструкции по работе с дашбордом: добавлению параметров и автообновлению.
- Добавлены инструкции по объединению данных из нескольких таблиц и нескольких CSV-подключений.
- Описаны принципы управления расходами на вычисления.
- Добавлена инструкция о том, как настроить ограничения вычислений для каталога.
- Добавлен раздел с решением типичных проблем, которые могут возникать при активации или во время работы трансферов.
- Добавлены рекомендации по трансферу шардированных коллекций MongoDB
- Описаны принципы работы тестирующих потоков.
- Добавлены практические руководства по работе с реестрами схем формата данных.
- На страницу о типах хранилища добавлена информация о политиках хранения.
- Добавлено практическое руководство по анализу логов Object Storage при помощи DataLens.
- Описаны принципы резервного копирования, и дополнена инструкция по управлению резервными копиями.
- Добавлена информация о поддержке словарей.
- Добавлена инструкция по изменению настроек кластера.
- Добавлена инструкция о том, как установить Metrics Provider.
- Добавлены практические руководства по работе со снапшотами и горизонтальному масштабированию приложения в кластере.
- Описаны новые аннотации Ingress-контроллера Application Load Balancer.
- Описаны особенности работы с группами безопасности, и добавлена инструкция по их настройке.
- Добавлено практическое руководство по мониторингу состояния кластера и хостов.
- Добавлено практическое руководство по анализу логов с использованием DataLens.
- В раздел о распознавании речи добавлена инструкция по загрузке данных для дообучения модели.
- Добавлена страница с релизами распознавания.
- Обновлена инструкция о регистрации платежного аккаунта в Yandex.Cloud.
- Добавлена статья о пробном периоде использования Yandex.Cloud.
- Обновлена информация о способах получения финансовых документов для организаций и ИП.
- Добавлена инструкция для юридических лиц о том, как скачать финансовые документы в консоли управления.
- Обновлены инструкции о создании первого платежного аккаунта для физических и юридических лиц.
- Обновлена инструкция о создании первого платежного аккаунта в Yandex.Cloud.