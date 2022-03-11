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Дайджест новостей за февраль

Публикации в СМИ и блогах, обновления в сервисах, мероприятия и другие главные новости платформы Yandex.Cloud.

11 марта 2022 г.
15 минут чтения
4

Новости платформы

Платформа Yandex.Cloud и все наши сервисы продолжают работать в штатном режиме как для физических, так и для юридических лиц. Если у вас возникли вопросы, вы всегда можете обратиться в техническую поддержку, в том числе по почте — cloud@support.yandex.ru

Рекомендации для держателей карт Visa, Mastercard, JCB

Держатели карт Visa, MasterCard, JCB могут столкнуться с проблемами при оплате картами этих платёжных систем.

Если расчёты по вашему аккаунту ведутся в RUB, а привязанная карта выпущена российским банком, проблем не должно возникнуть. В остальных случаях рекомендуем воспользоваться нашими рекомендациями →

Локальные зеркала для Terraform и Packer

Пользователи Yandex.Cloud столкнулись с проблемой доступности Terraform и Packer. Для ее решения мы подготовили дистрибутивы инструментов, которые можно загрузить с локальных зеркал Yandex.Cloud. Тем пользователям, у которых уже установлены Terraform и Packer, необходимо их перенастроить для корректной работы:

Резервирование ресурсов Yandex.Cloud

С марта 2022 года резервируемый объем ресурсов Yandex.Cloud на один или три года подключается по запросу у аккаунт-менеджера или техподдержки. Рассчитать стоимость →

Долгосрочные планы по развитию зон доступности

В основе инфраструктуры Yandex.Cloud находятся три географически распределённых дата-центра, или три зоны доступности. Несколько месяцев назад мы запланировали поэтапный вывод из эксплуатации (deprecation) зоны доступности ru-central1-c, на замену которой придёт новая зона доступности. Это поможет нам сохранить высокую масштабируемость платформы, чтобы наши клиенты всегда получали столько ресурсов, сколько им нужно.

Подробнее читайте в нашей новости →

Консоль управления

Пользователям Yandex.Cloud открыт доступ к новой навигации в консоли управления. Регулярные UX-тестирования и анализ поведения пользователей показывали, что навигация в текущем виде уже не справляется со своими задачами. Мы разработали новую концепцию, протестировали её на самых разных сценариях и спроектировали эффективное и удобное решение. Приходите знакомиться с новым интерфейсом, делитесь своими впечатлениями. Мы будем рады вашей обратной связи, идеям и предложениям.

Также, мы добавили отчетные документы в консоли управления. Теперь организации и ИП, которые являются резидентами РФ, могут скачивать скан-копии подписанных закрывающих документов в консоли управления Yandex.Cloud. Подробнее в документации →

Новости сервисов

Compute Cloud

Пользователи теперь могут запускать виртуальные машины с картами NVIDIA T4. NVIDIA® Tesla® T4 построена на базе архитектуры Turing и предоставляет 16 ГБ памяти GDDR6 с пропускной способностью 300 ГБ/с. Подробнее →

Изменения квот Object Storage

В сервисе Yandex Object Storage обновили квоты: при создании нового облака будет предоставляться 1 ТБ. Также предусмотрено увеличение квоты по запросу в техподдержку.

Посмотреть квоты и лимиты Object Storage →

Marketplace

Новые программные продукты в Marketplace

Расширился набор доступных приложений в Marketplace для Managed Services for Kubernetes:

Появились новые продукты для Compute Cloud:

Изменение стоимости Hystax Acura Live Migration to Yandex.Cloud

Компания Hystax объявила о повышении стоимости сервиса Hystax Acura Live Migration to Yandex.Cloud, размещённого в Yandex Cloud Marketplace. Изменения вступят в силу 24 марта 2022 года. Актуальная цена появится в карточке продукта в Yandex Cloud Marketplace.

Публикации в блогах

SpeechKit для разработчиков: Do’s and Dont’s

В блоге мы рассказали, как подключиться к SpeechKit по API, а также разобрали возможности сервиса на примерах самых популярных задач. Материал будет интересен как новичкам, так и продвинутым специалистам. Читать в блоге →

Куда движется игровая индустрия

Мы поговорили с представителями App Annie, 80085games, Axlebolt, Hoopsly и Electronic Mushroom и узнали, как будут развиваться метаверсы, что нужно для популярности киберспорта и в чем важность облачных мощностей для мультиплеерных игр. Читать на vc.ru →

Как разработчики SearchBooster.io учили интернет-магазины повышать конверсию

Создатели сервиса SearchBooster.io планировали оказывать услуги по поиску товаров, но в итоге занялись консалтингом и аудитом интернет-магазинов. Иван Барченков, сооснователь компании-участника программы Yandex Cloud Boost, рассказывает, как команда сервиса быстро запустила MVP и сэкономила на старте за счет миграции в облако. Читать на vc.ru →

Наиболее крупные уязвимости в PostgreSQL

Андрей Бородин, PostgreSQL contributor, руководитель подразделения разработки реляционных СУБД с открытым кодом в Yandex.Cloud, написал статью на Хаkер про то, как сложные функции системы создают угрозы безопасности и как сообщество PostgreSQL на эти угрозы отвечает. Читать на xakep.ru →

Мероприятия

Как перенос 1С в облако помогает ускорить цифровизацию бизнеса

Рассказали, как обеспечить бесперебойную работу 1С, повысить безопасность и надежность хранения данных и ускорить срок возврата инвестиций в новые проекты.

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Облачные технологии в ритейле. Инструкция по внедрению и применению

Эксперты Yandex.Cloud и «КОРУС Консалтинг» рассказали, как использовать облачные сервисы и реализовать сложные аналитические ритейл-сценарии, а также ответили на самые частые вопросы о цифровой трансформации бизнеса.

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Балансировщики Yandex.Cloud. Какой выбрать?

В Yandex.Cloud есть два балансировщика: Network Load Balancer и Application Load Balancer. Оба позволяют распределить сетевую нагрузку по облачным ресурсам и повысить отказоустойчивость сайтов и приложений. На вебинаре мы рассказали о разнице двух сервисов, разобрались в области их применения и других деталях работы.

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Документация

Обновились следующие документы:

Релизы YC CLI
  • Версия интерфейса командной строки YC CLI 0.88.0.
  • В Data Transfer добавлены команды для endpoint и transfer.
  • В Cloud CDN:
  • Добавлена возможность делать полную очистку кеша ресурса: yc cdn cache purge –all.
  • Исправлено создание ресурса, когда источник — бакет или балансер.
  • В API Gateway в команды yc serverless api-gateway {create, update} добавлены флаги: --network-id, --network-name, --subnet-id, ‑‑subnet-name.
  • В Compute Cloud добавлены команды yc compute disk move и yc compute instance move для перемещения дисков и инстансов между фолдерами.
  • В Managed Service for SQL Server в команды yc managed-sqlserver {start, update} добавлен флаг confirm-payment для подтверждения согласия с лицензионными платежами.
Yandex Application Load Balancer
Yandex Cloud Interconnect
Yandex Cloud Logging
Yandex DataLens
Yandex DataSphere
Yandex Data Transfer
Yandex Load Testing
Yandex Managed Service for Apache Kafka®
Yandex Managed Service for ClickHouse
Yandex Managed Service for Elasticsearch
Yandex Managed Service for Greenplum®
Yandex Managed Service for Kubernetes
Yandex Managed Service for SQL Server
Yandex Object Storage
Yandex SpeechKit
Биллинг
Начало работы в Yandex.Cloud
Обзор платформы Yandex.Cloud
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Команда Yandex Cloud
Блог
Дайджесты
Дайджест новостей за февраль
11 марта 2022 г.
15 минут чтения
4