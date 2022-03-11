Дайджест новостей за февраль

Новости платформы

Платформа Yandex.Cloud и все наши сервисы продолжают работать в штатном режиме как для физических, так и для юридических лиц. Если у вас возникли вопросы, вы всегда можете обратиться в техническую поддержку, в том числе по почте — cloud@support.yandex.ru

Рекомендации для держателей карт Visa, Mastercard, JCB

Держатели карт Visa, MasterCard, JCB могут столкнуться с проблемами при оплате картами этих платёжных систем.

Если расчёты по вашему аккаунту ведутся в RUB, а привязанная карта выпущена российским банком, проблем не должно возникнуть. В остальных случаях рекомендуем воспользоваться нашими рекомендациями →

Локальные зеркала для Terraform и Packer

Пользователи Yandex.Cloud столкнулись с проблемой доступности Terraform и Packer. Для ее решения мы подготовили дистрибутивы инструментов, которые можно загрузить с локальных зеркал Yandex.Cloud. Тем пользователям, у которых уже установлены Terraform и Packer, необходимо их перенастроить для корректной работы:

Резервирование ресурсов Yandex.Cloud

С марта 2022 года резервируемый объем ресурсов Yandex.Cloud на один или три года подключается по запросу у аккаунт-менеджера или техподдержки. Рассчитать стоимость →

Долгосрочные планы по развитию зон доступности

В основе инфраструктуры Yandex.Cloud находятся три географически распределённых дата-центра, или три зоны доступности. Несколько месяцев назад мы запланировали поэтапный вывод из эксплуатации (deprecation) зоны доступности ru-central1-c, на замену которой придёт новая зона доступности. Это поможет нам сохранить высокую масштабируемость платформы, чтобы наши клиенты всегда получали столько ресурсов, сколько им нужно.

Подробнее читайте в нашей новости →

Консоль управления

Пользователям Yandex.Cloud открыт доступ к новой навигации в консоли управления. Регулярные UX-тестирования и анализ поведения пользователей показывали, что навигация в текущем виде уже не справляется со своими задачами. Мы разработали новую концепцию, протестировали её на самых разных сценариях и спроектировали эффективное и удобное решение. Приходите знакомиться с новым интерфейсом, делитесь своими впечатлениями. Мы будем рады вашей обратной связи, идеям и предложениям.

Также, мы добавили отчетные документы в консоли управления. Теперь организации и ИП, которые являются резидентами РФ, могут скачивать скан-копии подписанных закрывающих документов в консоли управления Yandex.Cloud. Подробнее в документации →

Новости сервисов

Compute Cloud

Пользователи теперь могут запускать виртуальные машины с картами NVIDIA T4. NVIDIA® Tesla® T4 построена на базе архитектуры Turing™ и предоставляет 16 ГБ памяти GDDR6 с пропускной способностью 300 ГБ/с. Подробнее →

Изменения квот Object Storage

В сервисе Yandex Object Storage обновили квоты: при создании нового облака будет предоставляться 1 ТБ. Также предусмотрено увеличение квоты по запросу в техподдержку.

Посмотреть квоты и лимиты Object Storage →

Marketplace

Новые программные продукты в Marketplace

Расширился набор доступных приложений в Marketplace для Managed Services for Kubernetes:

Появились новые продукты для Compute Cloud:

Изменение стоимости Hystax Acura Live Migration to Yandex.Cloud

Компания Hystax объявила о повышении стоимости сервиса Hystax Acura Live Migration to Yandex.Cloud, размещённого в Yandex Cloud Marketplace. Изменения вступят в силу 24 марта 2022 года. Актуальная цена появится в карточке продукта в Yandex Cloud Marketplace.

Публикации в блогах

SpeechKit для разработчиков: Do’s and Dont’s

В блоге мы рассказали, как подключиться к SpeechKit по API, а также разобрали возможности сервиса на примерах самых популярных задач. Материал будет интересен как новичкам, так и продвинутым специалистам. Читать в блоге →

Куда движется игровая индустрия

Мы поговорили с представителями App Annie, 80085games, Axlebolt, Hoopsly и Electronic Mushroom и узнали, как будут развиваться метаверсы, что нужно для популярности киберспорта и в чем важность облачных мощностей для мультиплеерных игр. Читать на vc.ru →

Как разработчики SearchBooster.io учили интернет-магазины повышать конверсию

Создатели сервиса SearchBooster.io планировали оказывать услуги по поиску товаров, но в итоге занялись консалтингом и аудитом интернет-магазинов. Иван Барченков, сооснователь компании-участника программы Yandex Cloud Boost, рассказывает, как команда сервиса быстро запустила MVP и сэкономила на старте за счет миграции в облако. Читать на vc.ru →

Наиболее крупные уязвимости в PostgreSQL

Андрей Бородин, PostgreSQL contributor, руководитель подразделения разработки реляционных СУБД с открытым кодом в Yandex.Cloud, написал статью на Хаkер про то, как сложные функции системы создают угрозы безопасности и как сообщество PostgreSQL на эти угрозы отвечает. Читать на xakep.ru →

Мероприятия

Как перенос 1С в облако помогает ускорить цифровизацию бизнеса

Рассказали, как обеспечить бесперебойную работу 1С, повысить безопасность и надежность хранения данных и ускорить срок возврата инвестиций в новые проекты.

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Облачные технологии в ритейле. Инструкция по внедрению и применению

Эксперты Yandex.Cloud и «КОРУС Консалтинг» рассказали, как использовать облачные сервисы и реализовать сложные аналитические ритейл-сценарии, а также ответили на самые частые вопросы о цифровой трансформации бизнеса.

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Балансировщики Yandex.Cloud. Какой выбрать?

В Yandex.Cloud есть два балансировщика: Network Load Balancer и Application Load Balancer. Оба позволяют распределить сетевую нагрузку по облачным ресурсам и повысить отказоустойчивость сайтов и приложений. На вебинаре мы рассказали о разнице двух сервисов, разобрались в области их применения и других деталях работы.

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Документация

Обновились следующие документы:

Релизы YC CLI Версия интерфейса командной строки YC CLI 0.88.0.

В Data Transfer добавлены команды для endpoint и transfer .

и . В Cloud CDN:

Добавлена возможность делать полную очистку кеша ресурса: yc cdn cache purge –all .

. Исправлено создание ресурса, когда источник — бакет или балансер.

В API Gateway в команды yc serverless api-gateway {create, update} добавлены флаги: --network-id , --network-name , --subnet-id , ‑‑subnet-name .

добавлены флаги: , , , . В Compute Cloud добавлены команды yc compute disk move и yc compute instance move для перемещения дисков и инстансов между фолдерами.

и для перемещения дисков и инстансов между фолдерами. В Managed Service for SQL Server в команды yc managed-sqlserver {start, update} добавлен флаг confirm-payment для подтверждения согласия с лицензионными платежами.

Yandex Application Load Balancer Добавлены инструкции о том, как остановить и запустить L7-балансировщик.

Yandex Cloud Interconnect Описан порядок подключения услуги Cloud Interconnect.

Yandex Cloud Logging Добавлено практическое руководство по передаче логов с виртуальных машин в Cloud Logging.

Yandex DataLens Добавлены инструкции по работе с дашбордом: добавлению параметров и автообновлению.

Добавлены инструкции по объединению данных из нескольких таблиц и нескольких CSV-подключений.

Yandex DataSphere Описаны принципы управления расходами на вычисления.

Добавлена инструкция о том, как настроить ограничения вычислений для каталога.

Yandex Data Transfer Добавлен раздел с решением типичных проблем, которые могут возникать при активации или во время работы трансферов.

Добавлены рекомендации по трансферу шардированных коллекций MongoDB

Yandex Load Testing Описаны принципы работы тестирующих потоков.

Yandex Managed Service for Apache Kafka® Добавлены практические руководства по работе с реестрами схем формата данных.

Yandex Managed Service for ClickHouse На страницу о типах хранилища добавлена информация о политиках хранения.

Добавлено практическое руководство по анализу логов Object Storage при помощи DataLens.

Yandex Managed Service for Elasticsearch Описаны принципы резервного копирования, и дополнена инструкция по управлению резервными копиями.

Добавлена информация о поддержке словарей.

Yandex Managed Service for Greenplum® Добавлена инструкция по изменению настроек кластера.

Yandex Object Storage Добавлено практическое руководство по анализу логов с использованием DataLens.

Yandex SpeechKit В раздел о распознавании речи добавлена инструкция по загрузке данных для дообучения модели.

Добавлена страница с релизами распознавания.

Начало работы в Yandex.Cloud Обновлены инструкции о создании первого платежного аккаунта для физических и юридических лиц.