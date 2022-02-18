Изменение правил тарификации сервиса Managed Service for SQL Server™ и образа SQL Server™

Managed Service for SQL Server — сервис для управления и поддержки кластеров популярной реляционной СУБД SQL Server в инфраструктуре Yandex.Cloud. Сервис поддерживает SQL Server версий 2016 SP2, 2017 и 2019. Наши пользователи работают с сервисом по управлению SQL Server в бэкенде веб-сервисов и при построении систем финансового учета.

С 1 марта 2022 года при развертывании нового кластера Managed Service for SQL Server или масштабировании существующего оплата необходимых лицензий будет списываться сразу за календарный месяц, в который это развертывание произошло, независимо от даты развертывания или внесения изменений в конфигурацию. При масштабировании вниз, остановке или удалении кластера стоимость лицензий не возвращается.

Такие же правила будут действовать при тарификации лицензии на SQL Server, распространяемой в виде образов SQL Server в Yandex Cloud Marketplace — при создании новой виртуальной машины с предустановленным образом SQL Server или увеличении количества ядер текущей машины.

Изменения не коснутся пользователей, которые уже используют сервис или виртуальные машины с предустановленным образом SQL Server, пока не будет развернут новый или увеличен ранее развернутый кластер, создана новая виртуальная машина или увеличена мощность уже созданной. Учитывайте, что теперь оптимальное время для проведения изменений — начало месяца. Все подробности — в нашей документации.

Узнать больше о возможностях сервиса вы можете на странице Managed Service for SQL Server .

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