Дайджест новостей платформы данных (октябрь-декабрь)

ClickHouse Keeper — новый сервис для репликации данных и выполнения распределенных DDL-запросов, реализующий совместимый с ZooKeeper клиент-серверный протокол. В отличие от ZooKeeper, ClickHouse Keeper не требует для своей работы отдельных хостов, а выполняется на хостах ClickHouse, поэтому такая отказоустойчивая конфигурация обойдется дешевле. Включить поддержку ClickHouse Keeper можно только при создании кластера. Функциональность находится в режиме Preview. Подробнее →