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Приложения для Kubernetes® в Yandex Cloud Marketplace

В консоли управления появилась возможность выбрать приложение в Marketplace готовых программных продуктов и запустить его в кластере Managed Service for Kubernetes®.

16 декабря 2021 г.
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Kubernetes application for Cloud Marketplace

Теперь в Yandex Cloud Marketplace вы можете выбирать программные продукты и запускать их в кластере Managed Service for Kubernetes® по клику.

Продукты для Kubernetes помогут вам значительно облегчить эксплуатацию контейнеризированной инфраструктуры и ускорить внедрение технологий. Мы берем на себя обслуживание самых сложных частей системы, связанных с хранением данных, а вы продолжаете работать с открытым программным продуктом.

На старте мы подготовили набор интеграций популярных open source продуктов с сервисами Yandex.Cloud:

  • Yandex Application Load Balancer Ingress Controller

  • Fluent Bit с плагином для Cloud Logging

  • HashiCorp Vault 1.8.2 с поддержкой Yandex KMS

  • External Secrets Operator с поддержкой Yandex Lockbox

  • NodeLocal DNS

Приложения находятся на стадии Preview и не тарифицируются.

Раздел Marketplace в Managed Service for Kubernetes будет пополняться новыми продуктами. На очереди Jaeger, Kyverno и Gatekeeper. Поделитесь, какие еще программные продукты вы хотели бы использовать с Kubernetes, в разделе Идеи. Мы внимательно следим за пожеланиями пользователей и сможем дать информацию о статусе того или иного продукта.

Выбрать приложения для Kubernetes вы можете в уже созданном кластере Managed Service for Kubernetes в консоли управления.

Marketplace Kubernetes

Приложения и helm-чарты протестированы нами и защищены от изменений. Если у вас возникнут вопросы при работе с продуктами, вы всегда можете обратиться в техническую поддержку или обсудить их использование с другими пользователями в community-чате.

У вас есть готовое приложение для Kubernetes? Вы можете опубликовать его в Cloud Marketplace, заполнив заявку на главной странице.

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Команда Yandex Cloud
Блог
Новости
Приложения для Kubernetes® в Yandex Cloud Marketplace
16 декабря 2021 г.
9