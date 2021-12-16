Приложения для Kubernetes® в Yandex Cloud Marketplace
В консоли управления появилась возможность выбрать приложение в Marketplace готовых программных продуктов и запустить его в кластере Managed Service for Kubernetes®.
Теперь в Yandex Cloud Marketplace вы можете выбирать программные продукты и запускать их в кластере Managed Service for Kubernetes® по клику.
Продукты для Kubernetes помогут вам значительно облегчить эксплуатацию контейнеризированной инфраструктуры и ускорить внедрение технологий. Мы берем на себя обслуживание самых сложных частей системы, связанных с хранением данных, а вы продолжаете работать с открытым программным продуктом.
На старте мы подготовили набор интеграций популярных open source продуктов с сервисами Yandex.Cloud:
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Yandex Application Load Balancer Ingress Controller
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Fluent Bit с плагином для Cloud Logging
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HashiCorp Vault 1.8.2 с поддержкой Yandex KMS
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External Secrets Operator с поддержкой Yandex Lockbox
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NodeLocal DNS
Приложения находятся на стадии Preview и не тарифицируются.
Раздел Marketplace в Managed Service for Kubernetes будет пополняться новыми продуктами. На очереди Jaeger™, Kyverno и Gatekeeper. Поделитесь, какие еще программные продукты вы хотели бы использовать с Kubernetes, в разделе Идеи. Мы внимательно следим за пожеланиями пользователей и сможем дать информацию о статусе того или иного продукта.
Выбрать приложения для Kubernetes вы можете в уже созданном кластере Managed Service for Kubernetes в консоли управления.
Приложения и helm-чарты протестированы нами и защищены от изменений. Если у вас возникнут вопросы при работе с продуктами, вы всегда можете обратиться в техническую поддержку или обсудить их использование с другими пользователями в community-чате.
У вас есть готовое приложение для Kubernetes? Вы можете опубликовать его в Cloud Marketplace, заполнив заявку на главной странице.