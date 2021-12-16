Приложения для Kubernetes® в Yandex Cloud Marketplace

Теперь в Yandex Cloud Marketplace вы можете выбирать программные продукты и запускать их в кластере Managed Service for Kubernetes® по клику.

Продукты для Kubernetes помогут вам значительно облегчить эксплуатацию контейнеризированной инфраструктуры и ускорить внедрение технологий. Мы берем на себя обслуживание самых сложных частей системы, связанных с хранением данных, а вы продолжаете работать с открытым программным продуктом.

На старте мы подготовили набор интеграций популярных open source продуктов с сервисами Yandex.Cloud:

Yandex Application Load Balancer Ingress Controller

Fluent Bit с плагином для Cloud Logging

HashiCorp Vault 1.8.2 с поддержкой Yandex KMS

External Secrets Operator с поддержкой Yandex Lockbox

NodeLocal DNS

Приложения находятся на стадии Preview и не тарифицируются.

Раздел Marketplace в Managed Service for Kubernetes будет пополняться новыми продуктами. На очереди Jaeger™, Kyverno и Gatekeeper. Поделитесь, какие еще программные продукты вы хотели бы использовать с Kubernetes, в разделе Идеи. Мы внимательно следим за пожеланиями пользователей и сможем дать информацию о статусе того или иного продукта.

Выбрать приложения для Kubernetes вы можете в уже созданном кластере Managed Service for Kubernetes в консоли управления.