Yandex.Claus, или чем наши пользователи отличились в 2021 году

К празднику решили собрать несколько интересных фактов о пользователях Yandex.Cloud за 2021 год. Сколько облаков вы создали, какими сервисами пользовались через консоль и что чаще всего читали на нашем сайте.

371 799 облаков — столько облаков наши пользователи создали в 2021 году. Примерно столько же облаков хватит, чтобы покрыть 100% небосвода Австралии.