Как считали или не судите строго: 384 601 облака хватит, чтобы покрыть площадь Австралии в 7 692 024 км². При условии, что площадь одного кучево-дождевого облака будет 20 км².
Yandex.Claus, или чем наши пользователи отличились в 2021 году
Собрали несколько интересных фактов о пользователях Yandex.Cloud за 2021 год.
К празднику решили собрать несколько интересных фактов о пользователях Yandex.Cloud за 2021 год. Сколько облаков вы создали, какими сервисами пользовались через консоль и что чаще всего читали на нашем сайте.
371 799 облаков — столько облаков наши пользователи создали в 2021 году. Примерно столько же облаков хватит, чтобы покрыть 100% небосвода Австралии.
В декабре определили всех участников плей-офф Лиги чемпионов, а мы нашли рекордсменов по активности на нашем сайте.
Один пользователь максимально провел на сайте Yandex.Cloud 7 часов 17 минут. Почти столько, а именно 7 часов 7 минут, длится год на планете GJ 367b, которую недавно обнаружили ученые.
857 страниц — столько страниц в трилогии Айзека Азимова, которые вдохновили Маска на создание SpaceX. 866 страниц — столько страниц максимально прочитал один пользователь на нашем сайте, чтобы запустить крутые проекты в Yandex.Cloud.
Как считали или не судите строго: По словам Маска, на создание SpaceX его вдохновила трилогия Айзека Азимова «Основание». Суммарное количество страниц в книгах Foundation, Second Foundation и Foundation and Empire издания «Mass Market Paperback» 857.
Yandex.Cloud Solution Library for AWS — самое популярное решение, пользователи Yandex.Cloud прочитали его 24 380 раз. Как говорится: на вечеринку лучше ходить с популярным другом.
Ретроградный Меркурий и солнечное затмение сошлись в марте и июле. Именно тогда вы решили не поехать в Турцию, а завести как можно больше фичреквестов в нашем разделе «Идеи».
13 162 пользователя перешли на тёмную сторону, а точнее — на тёмную тему в нашей консоли. А ты с кем?
Как считали или не судите строго: Это пользователи, выбравшие в интерфейсе консоли «Темная тема». Не учитываются пользователи, выбравшие тип темы «Системная».
2021 год начался с боя курантов. А у многих наших пользователей каждый день недели начинался с Cloud Compute. Это сервис, с которым чаще всего работали через консоль.
На Nvidia A100 работают 3 суперкомпьютера Яндекса. Эти графические процессы появились и у нас, но пока самой популярной платформой в 2021 году остается Intel Cascade Lake.
C32_m32_cf100 — самая популярная конфигурация облачных серверов 2021 года. Смотрели в учебнике по нумерологии: в 2021-м все будет хорошо.
С = vCPU, m = RAM, cf = гарантированная доля vCPU
В рекорды Гиннесса 2021 года попали: самая быстрая газонокосилка, собака и кошка на самокате, француз, простоявший во льду 2,5 часа. А наша техподдержка побила собственные рекорды: и в будни, и в выходные закрывали в среднем более 100 ваших тикетов.
В Эквадоре и Гватемале уже пользуются мобильным приложением Yandex.Cloud (возможно, не c VPN), а ты еще нет.
Метавселенная, крипто — британский словарь Collins выбрал слова года. А мы выбрали имена года: в Yandex.Cloud облака часто создавали Александры и Ольги.
В 2021 году вы гуглили нас по-разному. Мы нашли даже новогоднее :) С наступающим!