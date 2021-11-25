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Изменение условий тарификации сервиса Yandex Cloud DNS

6 декабря 2021 года произойдёт несколько изменений в условиях тарификации: новые SKU, бесплатные запросы к сервисам Яндекса, Free Tier, почасовая оплата DNS-зон.

25 ноября 2021 г.
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6 декабря 2021 года в сервисе Yandex Cloud DNS произойдёт несколько изменений.

  • Чтобы вам было проще следить за расходами и бюджетами, продукт (SKU) «Публичные DNS-запросы» в биллинге разделится на два: «Публичные DNS-запросы — авторитетные запросы» и «Публичные DNS-запросы — рекурсивные запросы внешних имен».

  • Больше не будут тарифицироваться публичные DNS-запросы имён сервисов Yandex.Cloud и сервисов Яндекса.

  • Free Tier для рекурсивных запросов внешних DNS-имён с виртуальных машин: каждый месяц первый миллион запросов не будет тарифицироваться.

  • Обновятся формулировки про тарификацию владения DNS-зонами. Теперь будет указываться цена за час, а не за месяц.

Подробнее обо всех изменениях можно прочесть в документации.

Если у вас остались вопросы, пожалуйста, создайте запрос в техподдержку в консоли управления.

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Команда Yandex Cloud
Блог
Новости
Изменение условий тарификации сервиса Yandex Cloud DNS
25 ноября 2021 г.
6