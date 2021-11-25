Изменение условий тарификации сервиса Yandex Cloud DNS

6 декабря 2021 года в сервисе Yandex Cloud DNS произойдёт несколько изменений.

Чтобы вам было проще следить за расходами и бюджетами, продукт (SKU) «Публичные DNS-запросы» в биллинге разделится на два: «Публичные DNS-запросы — авторитетные запросы» и «Публичные DNS-запросы — рекурсивные запросы внешних имен».

Больше не будут тарифицироваться публичные DNS-запросы имён сервисов Yandex.Cloud и сервисов Яндекса.

Free Tier для рекурсивных запросов внешних DNS-имён с виртуальных машин: каждый месяц первый миллион запросов не будет тарифицироваться.