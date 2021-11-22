Уровень безопасности и защищенности Yandex.Cloud подтвержден международной ассоциацией Cloud Security Alliance

Облачная платформа получила регистрацию в публичном реестре международной ассоциации по безопасности Cloud Security Alliance. Таким образом, провайдер прошел первый этап программы Security, Trust, Assurance and Risk (STAR) — Level 1: Self-Assessment.

Специалисты Yandex.Cloud предоставили необходимую документацию для подтверждения соответствия лучшим практикам облачной безопасности от CSA, в том числе по сетевой безопасности, управлению доступом, уязвимостями, активами и инцидентами. Заявленным стандартам соответствуют самые востребованные облачные сервисы: платформа данных, контейнерная разработка, технологии для машинного обучения и инфраструктурные сервисы.

Список требований CSA включает более 190 параметров безопасности облачной платформы. Это открытый документ, доступный на сайте альянса любой российской или зарубежной компании, которая принимает решение об использовании Yandex.Cloud. С его помощью клиенты Yandex.Cloud могут самостоятельно и быстро сверить соответствие облачной платформы с внутренними требованиям компании к безопасности публичных облаков.

Ранее платформа Yandex.Cloud уже подтвердила соответствие требованиям федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» и Общего регламента о защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR). Также по результатам аудита Yandex.Cloud соответствует международным стандартам информационной безопасности: ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27017:2015, ISO/IEC 27018:2019, PCI DSS, ГОСТ 57580.