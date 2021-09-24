Развитие экосистемы Serverless в 2021 году

Serverless-подход становится все более популярным среди пользователей Yandex.Cloud. Благодаря бессерверным вычислениям не нужно думать о том, где исполняется код, или где хранятся данные, а также можно создавать приложения целиком в serverless-инфраструктуре или использовать ее лишь там, где это необходимо.

Вечный Free Tier от Yandex.Cloud

После запуска программы Free Tier, в рамках которой можно было попробовать использовать нашу serverless-экосистему бесплатно при соблюдении базовых лимитов, было принято решение продлить эту программу бессрочно.

Также, чтобы расширить сценарии использования serverless-экосистемы, мы добавили новые возможности сервисов и несколько новых решений.

Yandex Data Streams

Масштабируемый сервис для управления потоками данных становится общедоступным.

Чтобы упростить использование Yandex Data Streams, мы поддержали совместимость с сервисом AWS Kinesis Data Streams, для работы с которым существует много решений с открытым исходным кодом. Это позволяет легко мигрировать ваши приложения между облаком AWS и Yandex.Cloud. В результате получился простой в использовании serverless-сервис, который расширит возможности потоковой обработки в платформе Yandex.Cloud, дополнив Apache Kafka.

Также интеграция Yandex Data Streams и сервиса Data Transfer позволяет пользователям удобно отправлять данные в системы хранения Yandex.Cloud без написания кода.

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MDB Proxy

Появилась возможность подключения serverless-экосистемы к платформе данных из функции. MDB Proxy позволит обращаться к хостам кластера, для которых не настроен публичный доступ. Сейчас эта возможность доступна для работы с базами, созданными при помощи сервисов Managed Service for PostgreSQL и Managed Service for ClickHouse, а в будущем и для других сервисов платформы данных Yandex.Cloud.

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Yandex Serverless Containers

Serverless Containers — удобный и быстрый вариант миграции существующих микросервисных приложений в serverless-экосистему.

Новый сервис позволяет запускать контейнеры без необходимости работы с Kubernetes, без создания виртуальных машин и настройки инфраструктуры. Такие контейнеры можно развернуть в serverless-окружении — они будут потреблять ресурсы только тогда, когда они необходимы для обработки запросов. Сразу после создания контейнеры можно проинтегрировать с другими сервисами нашей serverless-экосистемы, где балансировка, метрики и логи будут настроены автоматически, а триггеры и интеграции созданы привычным способом. Помимо простоты использования, решение позволяет во многих случаях достичь существенной экономии при размещении сервисов.

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Yandex Cloud Logging

Cloud Logging спроектирован как serverless-решение. С его помощью можно читать, записывать и безопасно хранить логи пользовательских приложений и ресурсов Yandex.Cloud, объединяя сообщения в группы. Это облегчает отладку пользовательской инфраструктуры и приложений. При этом сервис используется не только в serverless-экосистеме.

В Cloud Logging уже доступны многие сервисы облака, а в будущем их количество будет увеличено. С помощью Cloud Logging писать логи работы приложений можно как с помощью низкоуровневого API, так и при помощи разработанного плагина для Fluent Bit, благодаря чему решение станет центром сбора информации о работе сервисов пользователей.

Сервис уже доступен всем пользователям и предоставляется бесплатно в рамках стадии Public Preview.

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