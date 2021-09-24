Новые возможности Биллинга, доступные всем пользователям Yandex.Cloud

С помощью Биллинга пользователи Yandex.Cloud проверяют свои расходы, получают информацию об использованных ресурсах и оплачивают их потребление.

В конце весны в Биллинге появились бюджеты — еще один способ контроля потребления ресурсов в платформе. Бюджеты позволяют установить сумму расходов за месяц, а при достижении порога потребления направляют уведомления указанным в настройках пользователям, которые зарегистрированы в облаке.

Недавно в Биллинг добавили новые типы бюджета: квартальные, годовые, настраиваемые. Первые два позволяют установить сумму расходов либо за квартал, либо за год.

В настраиваемых бюджетах пользователь самостоятельно выбирает период, за который будут считаться расходы на затраты и/или на потребление ресурсов. Единственное ограничение — начало периода должно быть первым днем календарного месяца, а завершение периода — последним днем календарного месяца.

Кроме того, мы добавили тип бюджета Остаток средств. С его помощью пользователь будет получать уведомления, когда платежный баланс упадет ниже заданного лимита. Можно установить сразу несколько порогов, по достижении которых будут приходить сообщения, и задать каждому лимиту определенного получателя.

Интеграция бюджетов с облачными функциями

Еще одна новая возможность Биллинга. С ее помощью можно привязать к бюджету написанную пользователем облачную функцию, которая автоматически будет выполняться при достижении установленного порога бюджета. Например, при превышении расходов начнется плановое отключение части виртуальных машин или сокращение подключенных ресурсов.

Также пользователь может использовать облачные функции Cloud Functions и для интеграции со своими системами. Если клиент использует CRM-систему, то он может настроить бюджеты так, чтобы сообщение о превышении потребления ресурсов приходило в систему. По схожему принципу происходит настройка отправки уведомлений в виде смс-сообщений или сообщений в мессенджер.

Создание триггера функции осуществляется в два клика: достаточно выбрать биллинг-аккаунт, в котором находится бюджет, и бюджет, к которому необходимо привязать функцию.