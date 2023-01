Новости Yandex Monitoring

За последнее время в сервисе Monitoring произошло несколько крупных обновлений, о которых мы хотим вам рассказать.

Выпустили Yandex Unified Agent — агент для поставки метрик виртуальных машин и пользовательских приложений. Он позволяет передавать потоковые данные, представленные в виде сообщений, например, метрик или логов. Поток данных в Unified Agent называется сессией, одновременно может быть установлено множество сессий.

Агент поддерживает:

сбор системных метрик Linux (процессор, память, диск);

сбор метрик в формате Prometheus;

поставку метрик в Yandex Monitoring;

файловое хранилище для надежной доставки данных.

Подробнее в примерах.

Имена ресурсов

В метриках некоторых сервисов идентификаторы ресурсов были заменены на имена ресурсов. Это упрощает работу с графиками и алертами.

В настоящий момент это поддержано для сервисов:

Yandex API Gateway

Yandex Cloud Functions

Yandex Cloud Logging

Yandex Compute Cloud

Yandex Container Registry

Yandex Data Proc

Yandex Data Streams

Yandex Key Management Service

Yandex Managed Service for ClickHouse

Yandex Managed Service for Elasticsearch

Yandex Managed Service for Greenplum®

Yandex Managed Service for Apache Kafka®

Yandex Managed Service for Kubernetes®

Yandex Managed Service for MongoDB

Yandex Managed Service for MySQL®

Yandex Managed Service for PostgreSQL

Yandex Managed Service for Redis™

Yandex Managed Service for SQL Server™

Yandex Database

Yandex Message Queue

Ведутся работы по переключению остальных сервисов.