Новости Yandex Monitoring
Агент для поставки метрик Yandex Unified Agent, новое именование ресурсов, возможность менять единицы измерения и другие новости в дайджесте сервиса сбора и визуализации метрик.
За последнее время в сервисе Monitoring произошло несколько крупных обновлений, о которых мы хотим вам рассказать.
Выпустили Yandex Unified Agent — агент для поставки метрик виртуальных машин и пользовательских приложений. Он позволяет передавать потоковые данные, представленные в виде сообщений, например, метрик или логов. Поток данных в Unified Agent называется сессией, одновременно может быть установлено множество сессий.
Агент поддерживает:
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сбор системных метрик Linux (процессор, память, диск);
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сбор метрик в формате Prometheus;
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поставку метрик в Yandex Monitoring;
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файловое хранилище для надежной доставки данных.
Подробнее в примерах.
Имена ресурсов
В метриках некоторых сервисов идентификаторы ресурсов были заменены на имена ресурсов. Это упрощает работу с графиками и алертами.
В настоящий момент это поддержано для сервисов:
Yandex API Gateway
Yandex Cloud Functions
Yandex Cloud Logging
Yandex Compute Cloud
Yandex Container Registry
Yandex Data Proc
Yandex Data Streams
Yandex Key Management Service
Yandex Managed Service for ClickHouse
Yandex Managed Service for Elasticsearch
Yandex Managed Service for Greenplum®
Yandex Managed Service for Apache Kafka®
Yandex Managed Service for Kubernetes®
Yandex Managed Service for MongoDB
Yandex Managed Service for MySQL®
Yandex Managed Service for PostgreSQL
Yandex Managed Service for Redis™
Yandex Managed Service for SQL Server™
Yandex Database
Yandex Message Queue
Ведутся работы по переключению остальных сервисов.
Новые сервисы
В Мониторинге стали доступны метрики следующих сервисов:
Yandex Application Load Balancer
Yandex Cloud Logging
Yandex Container Registry
Yandex Data Streams
Yandex Identity and Access Management
Yandex Key Management Service
Yandex Managed Service for Greenplum
Yandex Monitoring
Yandex Speechkit
Yandex Translate
Yandex Vision
Yandex Message Queue
Их можно добавлять на дашборд, а также создавать на них алерты.
Например: алерт на количество сообщений в очереди Yandex Message Queue.
Единицы измерения для оси Y
Появилась возможность задавать единицы измерения на оси Y, такие как «байт/сек», «пакетов/сек» и др.
Monitoring в мобильном приложении
В мобильном приложении Yandex.Cloud теперь можно просматривать дашборды как сервисов Yandex.Cloud, так и персональные.
Появилась возможность отправлять пуш-уведомления по алертам в мобильное приложение, а также просматривать в приложении их статус.
Просмотр графиков со множеством линий
Значительно ускорили работу графиков в веб-интерфейсе. Теперь большое количество линий отображается без значительного замедления. Это стало возможным благодаря библиотеке YAGR (Yet Another Graph Renderer), построенной поверх uPlot, которая доступна в open source: