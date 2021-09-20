1 октября изменятся цены на продукты и лицензии Microsoft

Microsoft объявила о вступающих в силу с 1 октября 2021 года изменениях в рублевом прайс-листе. Цены на все сегменты коммерческого ПО и облачных сервисов увеличатся примерно на 15,2%.

В связи с этим мы вынуждены повысить цены на сервисы и образы на базе Microsoft — также на 15,2%.

Изменение затронет:

— Managed Service for SQL Server™.

— Образы для виртуальных машин Compute Cloud:

— Образы в Marketplace, которые базируются на ОС Windows:

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