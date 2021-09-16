Обгоняя рынок: выручка Yandex.Cloud в первом полугодии выросла на 240%
Компании-клиенты активно переносят в Yandex.Cloud разработку и эксплуатацию цифровых продуктов, наращивают применение сервисов платформы данных и контейнерной разработки.
Мы продолжаем делиться подробностями развития Yandex.Cloud, рассказываем о финансовых показателях Yandex.Cloud за первое полугодие 2021 года и показываем, какие сервисы пользовались наибольшим спросом в реализации бизнес-проектов.
Три самых важных факта о росте Yandex.Cloud в 2021 году
- 1,1 миллиарда рублей составила общая выручка Yandex.Cloud в первом полугодии 2021 года. Это больше, чем выручка облачной платформы Яндекса за весь 2020 год.
- На рост выручки повлияло в первую очередь то, что количество клиентов увеличилось на 60%, новые и действующие клиенты наращивают потребление облачных сервисов, сегмент крупных клиентов растет опережающим темпом.
- Клиенты Yandex.Cloud в пять раз увеличили потребление сервисов группы платформы данных и в четыре раза — группы контейнерная разработка.
Это показывает, что в 2021 году компании стали еще активнее переносить в облако эксплуатацию клиентских и внутренних сервисов и продолжили увеличивать объемы облачной разработки. Для многих компаний по факту это означает перенос на облачную платформу большей части IT-решений.
Примечание
Три уточнения, которые помогут лучше понять информацию дальше:
- Мы считаем, что деление выручки облачной платформы по сегментам IaaS, PaaS и SaaS не дает представления о том, какие конкретно облачные сервисы применяют российские компании и в развитии каких именно преобразований бизнеса облака играют наиболее важную роль. В первую очередь потому, что все участники рынка очень по-разному определяют, какие сервисы относятся к какому сегменту.
- Мы разделили сервисы Yandex.Cloud на четыре группы, соответствующие основным сценариям их применения клиентами, и анализируем их вклад в общую выручку:
- Инфраструктура и сеть
- Машинное обучение
- Платформа данных
- Контейнерная разработка
- В большинстве случаев мы сравниваем показатели первого полугодия 2021 года с аналогичным прошлым периодом. В некоторых случаях будем также смотреть на итоги 2020 года в целом.
Обгоняя рынок: выручка Yandex.Cloud выросла в 3,4 раза, а средний чек — на 90%
Выручка Yandex.Cloud в первом полугодии 2021 достигла рекордных 1,1 млрд рублей. Это в 3,4 раза больше, чем выручка платформы за аналогичный период 2020 года и уже превышает общую выручку Yandex.Cloud за весь 2020 год. Средний чек клиента Yandex.Cloud вырос на 90%. Количество платящих клиентов платформы выросло на 60% — до 12 400.
В 2021 году еще больше клиентов Yandex.Cloud стали применять облачные сервисы не только для разработки и тестирования своих решений, но и для эксплуатации внутренних и клиентских приложений в облаке.
Например, Райффайзен банк создал собственного голосового помощника для горячей линии, который принимает 80% звонков и уже помог на 65% снизить затраты на обработку.
Крупные компании в России стали чаще выбирать облака как платформу для развития своих внешних и внутренних IT-продуктов
В 2021 году количество крупных потребителей облачных сервисов Yandex.Cloud выросло до 380 (270 на конец 2020 года), а объем потребления ими облачных сервисов вырос более чем на 250%. К крупным потребителям мы относим отраслевых лидеров по капитализации, доле рынка и темпу роста.
Характерно, что выручка в сегменте крупных потребителей Yandex.Cloud по итогам первого полугодия 2021 года растет почти на 30% быстрее, чем в сегменте среднего и малого бизнеса. При этом в абсолютных цифрах количество СМБ-компаний с начала года выросло до 12 тысяч компаний и формирует 51% выручки Yandex.Cloud.
Общий вклад крупных клиентов в общую выручку Yandex.Cloud составил 49% (+1% к началу года). Доля потребления компаниями группы Яндекса в общей выручке Yandex.Cloud при этом осталась на прежнем уровне и не превышает 4%.
Лидерами в потреблении облачных сервисов Yandex.Cloud в 2021 году остаются компании из трех отраслей: IT, финансовые технологии и ритейл.
Новыми клиентами Yandex.Cloud в 2021 году стали такие компании как Магнит, Газпромбанк-инвестиции, Лаборатория Касперского.
В 2021 году крупные компании приходят в облако не только с задачами разработки, тестирования или выноса отдельных проектов. Важным трендом стало увеличение числа компаний, которые переносят в облако эксплуатацию своих сервисов, необходимых для работы сотрудников и внешних систем, с которыми взаимодействуют клиенты.
Так поступают не только производители IT-продуктов, более свободные в применении новых решений, но и традиционно более консервативно подходящие к облаку банки.
Стоит также отметить рост реального потребления и активный интерес к возможностям платформы со стороны крупных государственных организаций. При этом основными инициаторами использования облака для госпроектов выступают региональные министерства и департаменты цифрового развития.
Например, Центр цифровой трансформации республики Татарстан использует Yandex.Cloud для внедрения системы поддержки принятия врачебных решений с элементами ИИ. Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга применяет сервисы платформы данных и машинного обучения для повышения качества работы городских сервисов. Департамент информационных технологий города Москвы используют машинное обучение и платформу данных для развития голосового помощника на линии 122.
Контейнеры и платформа данных: лидеры роста среди сервисов Yandex.Cloud
Продуктовая группа инфраструктура и сеть принесла наибольший вклад (58%) в выручку Yandex.Cloud по итогам первого полугодия 2020 года. Виртуальные машины, сетевые диски, инструменты управления виртуальными сетями остаются наиболее востребованными ресурсами для развития проектов коммерческих и некоммерческих организаций. Главными событиями в развитии группы в 2021 году стали:
- внедрение нового поколения процессоров Intel® Ice Lake — с их помощью клиенты могут ускорять работу с вычислениями при обучении ИИ, а также экономить до 10% затрат на вычислительные мощности;
- нереплицируемые диски для создания быстрых сетевых хранилищ в облаке;
- запуск Application Load Balancer для распределения входящего трафика между разными компонентами веб-приложений;
- Cloud CDN — новый сервис для переноса нагрузки с источников данных на CDN-серверы и сокращения времени доставки контента конечным пользователям;
- Cloud DNS — сервис администрирования ресурсных записей DNS и обслуживания DNS-запросов для оптимизации маршрутизации.
Вклад группы машинное обучение в выручку Yandex.Cloud в относительном объеме остался практически на прежнем уровне — 11% (-3% к прошлому периоду). Незначительное снижение доли связано с сезонностью потребления наиболее популярного ML-сервиса для синтеза и распознавания речи Yandex SpeechKit. При этом в абсолютных цифрах группа показала рост более чем в два раза.
Главными событиями в развитии группы в 2021 году стали:
- запуск SpeechKit Brand Voice — нового продукта, в котором синтез голоса с индивидуальными характеристиками звучания стал возможен по доступной цене;
- новые возможности по быстрому развертыванию моделей в сервисе DataSphere, благодаря которым сервис поддерживает полный цикл ML-разработки;
- запуск программы содействия образованию и науке в области Computer Science.
Платформа данных — экосистема управляемых облачных сервисов для полного цикла работы с данными. Вклад группы сервисов в общую выручку составил 15% (+3%). При этом по объему потребления клиентами группа выросла на 390% и стала лидером роста среди сервисов Yandex.Cloud. Крупные компании используют облачные сервисы для разработки и эксплуатации систем динамического ценообразования, рекомендательных сервисов, работы продуктовой аналитики, создания всех видов отчетности (операционной, рекомендательной, управленческой и регуляторной).
Вклад группы контейнерная разработка в общую выручку Yandex.Cloud составил 7%, а объем потребления сервисов группы клиентами вырос на 300%. Основной сервис группы — Managed Service for Kubernetes® применяется для автоматизации развёртывания, масштабирования и управления контейнеризированными приложениями. Рост группы связан как с существенным ростом среднего чека, так и с увеличением числа активных пользователей и объемов потребления: в 2021 году 170 новых пользователей начали применять Kubernetes® от Yandex.Cloud.
При этом старые и новые клиенты в два раза увеличили объемы потребления сервисов. Всего уже 30% клиентов Yandex.Cloud активно применяют технологию контейнерной разработки в своих проектах, уже более 20% мощностей Compute Cloud находятся под управлением Managed Service for Kubernetes® и этот тренд растет.
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