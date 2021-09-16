Обгоняя рынок: выручка Yandex.Cloud в первом полугодии выросла на 240%

Выручка Yandex.Cloud в первом полугодии 2021 достигла рекордных 1,1 млрд рублей. Это в 3,4 раза больше, чем выручка платформы за аналогичный период 2020 года и уже превышает общую выручку Yandex.Cloud за весь 2020 год. Средний чек клиента Yandex.Cloud вырос на 90%. Количество платящих клиентов платформы выросло на 60% — до 12 400.

В 2021 году еще больше клиентов Yandex.Cloud стали применять облачные сервисы не только для разработки и тестирования своих решений, но и для эксплуатации внутренних и клиентских приложений в облаке.

Например, Райффайзен банк создал собственного голосового помощника для горячей линии, который принимает 80% звонков и уже помог на 65% снизить затраты на обработку.

Крупные компании в России стали чаще выбирать облака как платформу для развития своих внешних и внутренних IT-продуктов

В 2021 году количество крупных потребителей облачных сервисов Yandex.Cloud выросло до 380 (270 на конец 2020 года), а объем потребления ими облачных сервисов вырос более чем на 250%. К крупным потребителям мы относим отраслевых лидеров по капитализации, доле рынка и темпу роста.

Характерно, что выручка в сегменте крупных потребителей Yandex.Cloud по итогам первого полугодия 2021 года растет почти на 30% быстрее, чем в сегменте среднего и малого бизнеса. При этом в абсолютных цифрах количество СМБ-компаний с начала года выросло до 12 тысяч компаний и формирует 51% выручки Yandex.Cloud.