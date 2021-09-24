Yandex.Cloud выходит на европейский рынок

Платформа будет развернута на базе мощностей коммерческого оператора дата-центров, соответствующего немецким, общеевропейским и мировым стандартам. Компания предоставит площадки для размещения серверов, возьмет на себя исполнение регламента технического обслуживания оборудования, обеспечит подключение к каналам связи. При этом для реализации проекта будет использовано серверное и сетевое оборудование, разработанное и произведенное при участии и под контролем специалистов Яндекса. На первом этапе для работы в европейском регионе запланирована поставка и установка 864 серверов нового поколения.

Российский и европейский регионы будут связаны таким образом, чтобы сохранить отказоустойчивость сервисов и упростить компаниям одновременное использование обеих локаций. Защита данных, расположенных на серверах в европейской юрисдикции, будет регулироваться местными законодательными и нормативными актами. Клиенты европейской зоны доступности смогут воспользоваться всеми существующими сервисами и инструментами Yandex.Cloud. Доступ к сервису будет обеспечиваться с выполнением требований постановления Европейского союза General Data Protection Regulation для европейских пользователей. Кроме того, в планах платформы локализация когнитивных сервисов Yandex SpeechKit.

Открытие новой зоны доступности Yandex.Cloud актуально для многих компаний из сферы финтеха, ритейла, электронной коммерции. Сейчас они вынуждены пользоваться услугами гиперскейлеров. С Yandex.Cloud на европейском рынке такие организации смогут получить привычный сервис по российским ценам.