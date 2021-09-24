Yandex.Cloud выходит на европейский рынок
До конца 2022 года Yandex.Cloud планирует создать новый регион облачной платформы. Инфраструктура будет развернута на базе трех независимых площадок, расположенных Германии.
До конца 2022 года Yandex.Cloud откроет регион из нескольких зон доступности в Европе. Первый регион за пределами России будет размещаться в Германии. Также ведется работа по формированию команды и созданию представительства, которое будет заниматься выстраиванием системы продаж и клиентской поддержки.
Платформа будет развернута на базе мощностей коммерческого оператора дата-центров, соответствующего немецким, общеевропейским и мировым стандартам. Компания предоставит площадки для размещения серверов, возьмет на себя исполнение регламента технического обслуживания оборудования, обеспечит подключение к каналам связи. При этом для реализации проекта будет использовано серверное и сетевое оборудование, разработанное и произведенное при участии и под контролем специалистов Яндекса. На первом этапе для работы в европейском регионе запланирована поставка и установка 864 серверов нового поколения.
Российский и европейский регионы будут связаны таким образом, чтобы сохранить отказоустойчивость сервисов и упростить компаниям одновременное использование обеих локаций. Защита данных, расположенных на серверах в европейской юрисдикции, будет регулироваться местными законодательными и нормативными актами. Клиенты европейской зоны доступности смогут воспользоваться всеми существующими сервисами и инструментами Yandex.Cloud. Доступ к сервису будет обеспечиваться с выполнением требований постановления Европейского союза General Data Protection Regulation для европейских пользователей. Кроме того, в планах платформы локализация когнитивных сервисов Yandex SpeechKit.
Открытие новой зоны доступности Yandex.Cloud актуально для многих компаний из сферы финтеха, ритейла, электронной коммерции. Сейчас они вынуждены пользоваться услугами гиперскейлеров. С Yandex.Cloud на европейском рынке такие организации смогут получить привычный сервис по российским ценам.