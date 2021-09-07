Дайджест новостей за август
Программа конференции Yandex Scale, новый сервис Data Streams, процессоры Intel® Xeon® Scalable 3‑го поколения и другие новости платформы в одном дайджесте.
Полное расписание Yandex Scale 2021 уже на сайте
Основа любой конференции — это ее спикеры. На сайте Yandex Scale опубликован полный список докладчиков и выступлений. Изучайте подробности и планируйте день, составляя свое индивидуальное расписание прямо на сайте.
Процессоры Intel Xeon Scalable 3-го поколения (Ice Lake) в Yandex Compute Cloud
Платформа «Intel Ice Lake» с процессорами Intel® Xeon® Scalable 3-го поколения стала доступна для пользователей Yandex.Cloud. Мы первая публичная облачная платформа в России, которая предоставила пользователям виртуальные машины на базе новой линейки процессоров Intel.
По данным Intel®, производительность на распространенных рабочих нагрузках для ЦОДов по сравнению с предыдущим поколением увеличилась в среднем на 46%. При этом стоимость в пересчете на одно ядро в Yandex.Cloud снизилась приблизительно на 10%. Кроме того, теперь виртуальные машины размером до 32 vCPU размещаются на одной NUMA-ноде, что может дать дополнительный прирост производительности виртуальных машин с числом ядер от 20 до 32.
Окончание поддержки CentOS 8
Компания Red Hat® в конце декабря 2021 года прекращает поддержку своего бесплатного Linux-дистрибутива CentOS Linux 8. В качестве альтернативы CentOS Linux 8 разработчик предлагает мигрировать на непрерывно обновляемую бету CentOS Stream с экспериментальными функциями и изменениями, которые могут работать нестабильно. При этом пользователи должны помогать Red Hat выявлять уязвимости новых версий и тестировать технологии, которые впоследствии будут внедрены в Red Hat Enterprise Linux.
Но есть еще три альтернативы — AlmaLinux, Oracle Linux и Ubuntu — и мы рассказали про них подробнее.
Новости сервисов
Новый сервис Yandex Data Streams
Yandex Data Streams позволяет настраивать потоки данных, их обработку и поставку данных в системы хранения Yandex.Cloud без написания кода. Сервис совместим с Amazon Kinesis Data Streams, поэтому данные можно отправлять из любых других приложений с использованием решений типа fluentd или logstash, AWS Kinesis SDK или с помощью стандартного HTTP-протокола. Потоки данных в Data Streams реплицируются по всем зонам доступности.
Yandex Data Streams находится в Public Preview и предоставляется бесплатно.
Прямой экспорт данных AppMetrica в Yandex Managed Service for ClickHouse
Мы реализовали быстрый и удобный экспорт сырых данных вашего приложения из AppMetrica в Yandex Managed Service for ClickHouse. Управляемый ClickHouse, помимо эффективного хранения данных, позволит провести сложную аналитическую обработку данных, включая расчеты агрегатов и применение готовых функций измерения конверсий воронки продаж. Сервис Yandex DataLens поможет быстро визуализировать данные и построить дашборд, чтобы поделиться результатом с коллегами.
Yandex Network Load Balancer
Теперь вы можете указывать конкретные внутренние IP-адреса для обработчиков внутренних сетевых балансировщиков.
Пример добавления обработчика с внутренним IP-адресом при помощи CLI в документации.
Биллинг
В настройках бюджетов в биллинге Yandex.Cloud появились новые опции расчетного периода. Вы можете выбрать расчет за месяц, квартал или год. С началом каждого периода бюджет будет автоматически перезапускаться. Если вам не подходят предыдущие три опции, вы можете выбрать настраиваемый период, но такой бюджет, после окончания периода не перезапустится автоматически.
Yandex Cloud Marketplace
Новые продукты в маркетплейсе образов
Обновление образов
Публикации в блогах
Elasticsearch — поисковая система и аналитическая СУБД в облаке
Elasticsearch — это высокомасштабируемая поисковая система и нереляционное хранилище данных с веб-интерфейсом, REST API и не формализованными JSON-документами. В нашем блоге рассказали о возможностях Elasticsearch, полнотекстовом поиске по множеству языков и аналитических инструментах, которые работают в реальном времени. И, конечно, об управляемом сервисе Yandex Managed Service for Elasticsearch. Читать в блоге →
«Меня бесило звонить бизнесам»: основатель TextBack о том, как запустить платформу мессенджер-маркетинга с 5 млн сообщений в день
Кейс о том, как создать сервис, который спасет от надоедливых звонков и ускорит общение между клиентом и менеджером. Через TextBack каждый месяц рассылают 150 000 000 сообщений такие клиенты, как Porsche, Burger King и еще два Минфина.
TextBack — компания-участник программы Yandex Cloud Boost с интересной историей успеха. Читать на VC.RU →
Как продукт создал для себя рынок и заодно изменил российскую ивент-индустрию: история Eventicios
Основатели Eventicios принимали участие в подготовке фестиваля ИТ-индустрии в Самаре, а в итоге практически с нуля создали рынок мобильных приложений для мероприятий. Читайте в нашей статье на VC о том, как развивался стартап и зачем начинать разработку продукта в облаке. Читать на VC.RU →
Подкаст про API Gateway в Serverless мире и инструменты облака
Поговорили про API Gateway и основные инструменты облака, разобрали сценарии и поделись полезной литературой для чтения. Ведущий подкаста Антон Черноусов, developer advocate в Yandex.Cloud. Слушать →
Где искать новые локации для бизнеса: строим интерактивную карту в Yandex DataLens
В блоге на VC мы рассказали о том, как с помощью Yandex ID и бесплатного тарифа DataLens вы можете найти локацию для открытия вашего бизнеса. На примере пиццерии объяснили, как визуализировать данные по продажам и расположению точек продаж с помощью статистики сети ресторанов «Додо Пицца» и статистики по поисковым запросам «Яндекса». Подробнее →
Как облака позволяют увеличить вычислительные мощности и ускорить разработку научных проектов
В статье на «Хайтек» Алена Дробышевская, руководитель направления по машинному обучению Yandex.Cloud, рассказала о востребованных направлениях развития облачных технологий в науке. Читать →
Истории успеха
Как Райффайзенбанк создал голосового помощника на базе технологий Yandex SpeechKit
Райффайзенбанк разработал голосового ассистента, чтобы улучшить качество клиентского сервиса и не заставлять людей ждать на линии. Сейчас он принимает более 80% входящих звонков и в 35% случаев самостоятельно отвечает на все вопросы клиентов. В результате клиенты быстрее получают консультацию, а банк уже снизил расходы на обработку таких звонков на 65%. Голосовой помощник использует технологию Yandex SpeechKit для точного распознавания и синтеза естественной речи.
Блокчейн в контейнере: как Waves Enterprise развернула в Yandex.Cloud кредитную платформу для поддержки бизнеса
В 2020 году компания Waves Enterprise на основе Yandex.Cloud запустила платформу на блокчейне, чтобы автоматизировать выдачу беспроцентных и льготных кредитов малому и среднему бизнесу для поддержки в условиях пандемии.
Look for sale помогает продавцам на маркетплейсах сократить путь от выбора товара до выручки
Благодаря преимуществам сервисов платформы данных у Look for sale получилось очень быстро вырасти — после горизонтального масштабирования баз данных они начали стабильно обрабатывать постоянно растущий сайт популярного маркетплейса: с 4,3 млн артикулов товаров в сутки в ноябре и 6,5 млн в марте до 8,1 млн в апреле.
Рефакторинг сервисов при миграции в Yandex.Cloud: опыт Renault Россия и OpsGuru
У Renault Россия получилось выстроить в Yandex.Cloud несколько уровней инфраструктуры с использованием как управляемых сервисов, так и современных cloud-native продуктов и практик. Это позволило значительно оптимизировать вложения в ее развитие и поддержку.
Мероприятия
Вебинар «Отвечаем на частые вопросы крупных компаний к облачному провайдеру»
На вебинаре обсудили распространенные вопросы про Yandex.Cloud, а также темы безопасности, обучения, бюджетов и облачных сервисов в крупном бизнесе.
Вебинар «Как контролировать расходы на облако»
Рассказали, как пользоваться функцией «Бюджеты» в биллинге, и показали, как всего за пару кликов можно посмотреть детальную статистику потребления и затрат, благодаря интеграции с DataLens.
Практикум DataLens: собираем дашборд на данных из ClickHouse
На практикуме мы демонстрировали работу c предрассчитанными геослоями, доступными в Yandex Cloud Marketplace, и обогатили ими дашборд DataLens, созданный на собственных данных из ClickHouse.
Документация
Появился отдельный раздел документации для сервиса Yandex Cloud Interconnect.
Обновились следующие документы:
- Версия интерфейса командной строки YC CLI 0.80.0. Изменения в сервисах Yandex.Cloud:
- Добавлена поддержка сервиса Yandex Cloud Organization.
- В Cloud Functions добавлена команда
yc serverless trigger create loggingдля создания триггеров на Cloud Logging.
- В Application Load Balancer добавлены:
- команды для работы с gRPC-маршрутами:
yc application-load-balancer virtual-host append-grpc-route;
yc application-load-balancer virtual-host prepend-grpc-route;
yc application-load-balancer virtual-host insert-grpc-route;
yc application-load-balancer virtual-host remove-grpc-route;
yc application-load-balancer virtual-host update-grpc-route;
- команда
yc application-load-balancer virtual-host update-http-routeдля обновления HTTP-маршрутов.
- Добавлена поддержка Managed Service for Redis версии 6.2 и Managed Service for Apache Kafka® версии 2.8.
- В Managed Service for MongoDB:
- Добавлена команда
yc managed-mongodb hosts stepdownдля переключения хоста-мастера.
- Для команд
yc managed-mongodb cluster getи
yc managed-mongodb cluster updateдобавлено поле
backup-retain-period-days, показывающее сколько дней хранятся автоматические резервные копии.
- В Managed Service for MySQL добавлена команда
yc managed-mysql hosts update HOST --replication-source HOSTдля указания источника репликации каскадной реплики.
- В Managed Service for SQL Server добавлена команда
yc managed-sqlserver database restoreдля восстановления базы данных из резервной копии.
- В Data Proc для команд
yc dataproc cluster createи
yc dataproc cluster updateдобавлен флаг
--deletion-protection, который позволяет установить для кластера защиту от случайного удаления.
- Добавлено практическое руководство по разработке навыка Алисы и сайта с авторизацией.
- Добавлено практическое руководство по разработке Telegram-бота.
- Добавлено описание управления L7-балансировщиками и другими ресурсами сервиса с помощью Ingress Controller для Yandex Managed Service for Kubernetes.
- Добавлен сценарий использования L7-балансировщика для терминирования TLS-соединений.
- Добавлено описание логирования работы L7-балансировщика и сценарий записи логов в PostgreSQL.
- Добавлено описание использования бакетов Object Storage в качестве бэкендов для L7-балансировщиков и инструкция по созданию группы бэкендов с бакетом.
- Во все инструкции добавлена поддержка Terraform.
- Добавлено практическое руководство по подключению к базе данных Yandex Database из функции на Python.
- Добавлено практическое руководство по разработке навыка Алисы и сайта с авторизацией.
- Добавлено практическое руководство по разработке Telegram-бота.
- Добавлен справочник API.
- Добавлена инструкция о том, как получить информацию о пользователях, которые зарегистрированы в организации.
- Добавлена информация о платформе Intel Ice Lake и производительности vCPU в различных ее конфигурациях.
- Добавлена инструкция по привязке публичного IP-адреса к виртуальной машине.
- Дополнено описание статусов группы виртуальных машин.
- Добавлены инструкции по приостановке и возобновлению процессов в группе виртуальных машин.
- Добавлен сценарий обновления группы виртуальных машин под нагрузкой.
- Добавлены инструкции по работе с Helm-чартом: как получить список чартов, загрузить чарт в репозиторий, скачать и удалить чарт из реестра.
- Описаны методы AWS Kinesis API и общие ошибки при работе с ними.
- Добавлена инструкция по подготовке к трансферу кластеров-источников MongoDB и кластеров-приемников MongoDB и ClickHouse.
- Описаны технические ограничения для баз данных.
- В инструкции по работе с AWS CLI добавлены рекомендации по работе из Windows.
- Добавлено практическое руководство по подключению к базе данных из функции Yandex Cloud Functions на Python.
- Добавлено практическое руководство по разработке навыка Алисы и сайта с авторизацией.
- Добавлены ответы на вопросы о бессерверной конфигурации базы данных.
- Описаны кольцевые диаграммы, добавлена инструкция по их созданию.
- Добавлена инструкция по созданию подключения к AppMetrica Logs API.
- Добавлена инструкция по добавлению данных в датасет с помощью SQL.
- Описаны функции в режиме раннего доступа: датасеты и подключение к хранилищу S3.
- Добавлена инструкция по настройке SAML-аутентификации.
- Добавлено практическое руководство по миграции данных с помощью MirrorMaker 2.0.
- Добавлены сценарии использования Confluent Schema Registry.
- Добавлена инструкция по настройке контроллера сетевых политик Cilium.
- Добавлено практическое руководство по настройке Application Load Balancer Ingress-контроллера.
- Дополнено описание настроек кластера MongoDB.
- Добавлена инструкция по переключению первичной реплики кластера.
- Добавлена информация об управлении правами пользователей.
- Добавлена информация о переходе хранилища кластера в режим
read-only.
- В инструкцию о миграции базы данных добавлено описание переноса данных с использованием сервиса Yandex Data Transfer.
- Добавлено практическое руководство по анализу производительности и оптимизации кластера.
- Добавлено практическое руководство по миграции базы данных.
- Добавлена инструкция по импорту данных для SpeechKit Brand Voice.
- Добавлены диапазоны публичных IP-адресов, используемых Yandex.Cloud.
- Добавлен сценарий с описанием настроек DHCP для работы с корпоративным DNS-сервером.
- Добавлено практическое руководство по обновлению редакции Windows Server до Datacenter.
- Добавлены сценарии использования Confluent Schema Registry с Yandex Managed Service for Apache Kafka®.