Больше возможностей для визуализации и анализа данных: главные апдейты Yandex DataLens

Добавили новый тип чарта для отображения доли и общей суммы. Итоги можно включить через шестеренку настройки чарта.

Итоги в плоских таблицах

Теперь в чартах типа «Таблица» доступно отображение итогов. Значение в строке «Итого» для показателя рассчитывается по тем же формулам, что и агрегация в показателе: для суммы будет отображена сумма, для среднего — среднее значение по столбцу, для количества уникальных — число уникальных элементов.

Поддержка Greenplum и Yandex Database

В сервис добавили новый коннектор для Greenplum. Вы можете в несколько кликов выбрать БД, созданные в вашем облаке, или вручную указать реквизиты любого внешнего кластера.

Также теперь DataLens поддерживает сервис Yandex Database как источник данных.

Фильтр по умолчанию для новых чартов

В датасете появились фильтры по умолчанию для новых чартов. При создании чарта фильтры из датасета автоматически добавляются в чарт в секцию «Фильтры». Эта возможность будет полезна при создании множества чартов над одним и тем же датасетом с неизменным набором фильтров.

Палитры