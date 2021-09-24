Больше возможностей для визуализации и анализа данных: главные апдейты Yandex DataLens
Рассказываем о новых возможностях Yandex DataLens — аналитического инструмента для визуализации данных, базовая версия которого становится полностью бесплатной с 27 сентября.
С помощью аналитического инструмента для визуализации данных Yandex DataLens пользователи платформы могут создавать системы принятия оперативных решений на основе актуальных данных, представленных в удобном визуальном формате. С 27 сентября базовая версия продукта становится полностью бесплатной и без ограничений на число пользователей и сессий — как для внутренних, так и для внешних источников. Вместе с этим, Yandex.Cloud продолжит развивать платные расширения для DataLens для решения более сложных задач.
Рассказываем, что еще нового появилось в сервисе Yandex DataLens за последние месяцы.
SQL-чарты
В Yandex DataLens добавили SQL-чарты для написания SQL запроса под конкретный чарт. Это позволяет раскрыть широкие возможности создания отчетов с комплексными вычислениями над данными.
Выражения Level of Detail
В сервисе появились выражения Level of Detail — аналитические функции, которые можно использовать для двойных агрегаций. Например, чтобы посчитать средний DAU за неделю.
Полилинии
Полилинии — еще один тип возможного геослоя на чарте «Карта». Для работы с ним в датасете каждая точка каждой полилинии должна храниться отдельной строкой.
Кольцевые диаграммы
Добавили новый тип чарта для отображения доли и общей суммы. Итоги можно включить через шестеренку настройки чарта.
Итоги в плоских таблицах
Теперь в чартах типа «Таблица» доступно отображение итогов. Значение в строке «Итого» для показателя рассчитывается по тем же формулам, что и агрегация в показателе: для суммы будет отображена сумма, для среднего — среднее значение по столбцу, для количества уникальных — число уникальных элементов.
Поддержка Greenplum и Yandex Database
В сервис добавили новый коннектор для Greenplum. Вы можете в несколько кликов выбрать БД, созданные в вашем облаке, или вручную указать реквизиты любого внешнего кластера.
Также теперь DataLens поддерживает сервис Yandex Database как источник данных.
Фильтр по умолчанию для новых чартов
В датасете появились фильтры по умолчанию для новых чартов. При создании чарта фильтры из датасета автоматически добавляются в чарт в секцию «Фильтры». Эта возможность будет полезна при создании множества чартов над одним и тем же датасетом с неизменным набором фильтров.
Палитры
Также мы добавили расширенные палитры цветов:
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все палитры адаптированы и под светлую, и под темную тему;
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палитра DataLens NEO 20 включает нейтральные светло- и темно-серые цвета;
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цвета для чарта можно выбирать только в рамках одной палитры.
Большой демо дашборд с возможностями Yandex DataLens
Собрали большой демо дашборд, который содержит примеры использования стандартной функциональности DataLens. В нем собраны как решения конкретных прикладных задач (например, когортный анализ), так и функциональные примеры, раскрывающие нюансы использования DataLens (комплексные аналитические функции, работа с геоданными и др.). Вы можете импортировать дашборд в свой аккаунт DataLens из Marketplace, чтобы изучать примеры, редактировать страницы и экспериментировать.
Если у вас есть комментарии или предложения по улучшению дашборда, идеи как сделать его лучше и нагляднее или даже конкретные примеры анализа в DataLens — расскажите об этом в телеграм-чате комьюнити.