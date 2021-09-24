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Новые возможности Yandex Data Transfer

Рассказываем о новых функциях сервиса Data Transfer, который становится доступен всем пользователям платформы.

24 сентября 2021 г.
7 минут чтения
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Сервис Data Transfer предназначен для логического переноса данных между различными СУБД, объектными хранилищами и брокерами сообщений. Сервис позволяет транспортировать не только текущее состояние данных, но и за счет режима репликации поддерживать целевое хранилище в актуальном с источником данных состоянии.

24 сентября Yandex Data Transfer стал доступен для всех пользователей, но часть функциональности пока остается на стадии Preview. По мере развития сервиса трансферы будут выходить в публичный доступ (GA). За появлением новых трансфером и об изменениях стадий следите в блоге и телеграм-канале Yandex.Cloud.

Data Transfer availability

За прошедший год существенно расширился спектр задач, которые позволяет решить сервис Data Transfer.

Кроме миграции реляционных СУБД в облако, теперь у пользователей есть возможность переносить данные между гетерогенными источниками. Например, можно взять данные из OLTP-базы и сделать их копию или постоянно поддерживаемую реплику в аналитической СУБД для их эффективного анализа.

Отдельно хочется отметить, что в Yandex Data Transfer появилась работа с произвольными потоками данных. Теперь вы можете сохранить данные из брокеров данных (Managed Service for Apache Kafka, Yandex Data Streams) в различные хранилища, которые поддерживает сервис. Так для анализа вы можете направить ваш поток данных в ClickHouse, а для более дешевого долговременного хранения — в Object Storage, по пути обрабатывая данные с помощью Cloud Functions.

Также у сервиса появились public API и CLI — благодаря чему создание и управление трансфером стало еще проще.

Документация | Тарифы

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Команда Yandex Cloud
Блог
Yandex Scale
Новые возможности Yandex Data Transfer
24 сентября 2021 г.
7 минут чтения
4