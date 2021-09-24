Новые возможности Yandex Data Transfer

За прошедший год существенно расширился спектр задач, которые позволяет решить сервис Data Transfer.

Кроме миграции реляционных СУБД в облако, теперь у пользователей есть возможность переносить данные между гетерогенными источниками. Например, можно взять данные из OLTP-базы и сделать их копию или постоянно поддерживаемую реплику в аналитической СУБД для их эффективного анализа.

Отдельно хочется отметить, что в Yandex Data Transfer появилась работа с произвольными потоками данных. Теперь вы можете сохранить данные из брокеров данных (Managed Service for Apache Kafka, Yandex Data Streams) в различные хранилища, которые поддерживает сервис. Так для анализа вы можете направить ваш поток данных в ClickHouse, а для более дешевого долговременного хранения — в Object Storage, по пути обрабатывая данные с помощью Cloud Functions.

Также у сервиса появились public API и CLI — благодаря чему создание и управление трансфером стало еще проще.

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