Новые возможности Yandex Data Transfer
Рассказываем о новых функциях сервиса Data Transfer, который становится доступен всем пользователям платформы.
Сервис Data Transfer предназначен для логического переноса данных между различными СУБД, объектными хранилищами и брокерами сообщений. Сервис позволяет транспортировать не только текущее состояние данных, но и за счет режима репликации поддерживать целевое хранилище в актуальном с источником данных состоянии.
24 сентября Yandex Data Transfer стал доступен для всех пользователей, но часть функциональности пока остается на стадии Preview. По мере развития сервиса трансферы будут выходить в публичный доступ (GA). За появлением новых трансфером и об изменениях стадий следите в блоге и телеграм-канале Yandex.Cloud.
За прошедший год существенно расширился спектр задач, которые позволяет решить сервис Data Transfer.
Кроме миграции реляционных СУБД в облако, теперь у пользователей есть возможность переносить данные между гетерогенными источниками. Например, можно взять данные из OLTP-базы и сделать их копию или постоянно поддерживаемую реплику в аналитической СУБД для их эффективного анализа.
Отдельно хочется отметить, что в Yandex Data Transfer появилась работа с произвольными потоками данных. Теперь вы можете сохранить данные из брокеров данных (Managed Service for Apache Kafka, Yandex Data Streams) в различные хранилища, которые поддерживает сервис. Так для анализа вы можете направить ваш поток данных в ClickHouse, а для более дешевого долговременного хранения — в Object Storage, по пути обрабатывая данные с помощью Cloud Functions.
Также у сервиса появились public API и CLI — благодаря чему создание и управление трансфером стало еще проще.