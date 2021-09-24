Yandex.Cloud выдает гранты за работу над документацией облачной платформы

Кроме того, после внесения и утверждения правок или добавления новой страницы в раздел «Документация» мы укажем её автора и ссылку на его профиль на GitHub. Руководства, написанные силами сообщества, будут опубликованы в Telegram-канале Yandex.Cloud.

Контент-программа Yandex.Cloud →

Познакомьтесь с Yandex Flavored Markdown и начинайте вносить правки

Чтобы начать работать с документацией, необходимо зарегистрироваться на GitHub, прочитать соглашение с контрибьютером и изучить инструкцию по работе с репозиторием yandex-cloud/docs.

Также необходимо ознакомиться с руководством по стилю и синтаксису Yandex Flavored Markdown (YFM). Это расширенный синтаксис markdown, который используется для создания сайта и документации Yandex.Cloud, а также для некоторых других проектов Яндекса. В отличие от стандартного языка разметки markdown, в Yandex Flavored Markdown добавлены средства для переиспользования контента, возможности фильтрации и использования переменных.

Кроме того, Yandex Flavored Markdown можно использовать для пользовательских проектов, создания документации для сайта или сервисов и веб-приложений организации. К YFM прилагается движок, которй позволяет из markdown-файлов собрать целый портал документации.

Yandex Flavored Markdown →