Новый сервис Yandex Cloud Desktop вышел в стадии Preview

Сервис для запуска рабочих мест Yandex Cloud Desktop вышел в стадии Preview. Решение обеспечивает терминальный доступ к виртуальным машинам, на которых сотрудники запускают свои рабочие приложения. С помощью Yandex Cloud Desktop можно создать рабочие места в облаке компаниям любого размера и получить неограниченное количество вычислительных ресурсов и дискового пространства, а также защитить данные.

К примеру, компания может предоставлять сотрудникам недорогое персональное оборудование и открыть доступ к мощным виртуальным рабочим местам. Таким образом, специалисты — от разработчиков и 3D-аниматоров до бухгалтеров — получат необходимый для их задачи ресурс: мощный компьютер с достаточной памятью.

Преимущества Cloud Desktop:

возможность создания одного или множества виртуальных рабочих мест;

простота использования — необязательно иметь опыт в области IT, чтобы организовать удаленную работу сотрудника, достаточно несколько кликов в интерфейсе;

высокий уровень безопасности — соответствие требованиям 152-ФЗ по уровню защищённости УЗ-1, а также требованиям международных и национальных стандартов ISO, GDPR, PCI DSS и ГОСТ Р 57580;

оплата только за используемые ресурсы;

высококвалифицированная поддержка, которая решит проблемы с настройкой рабочего места.

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