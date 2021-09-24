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Yandex Scale

Новый сервис Yandex Cloud Desktop вышел в стадии Preview

Удобное и безопасное решение для организации дистанционной работы сотрудников.

24 сентября 2021 г.
5 минут чтения
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Сервис для запуска рабочих мест Yandex Cloud Desktop вышел в стадии Preview. Решение обеспечивает терминальный доступ к виртуальным машинам, на которых сотрудники запускают свои рабочие приложения. С помощью Yandex Cloud Desktop можно создать рабочие места в облаке компаниям любого размера и получить неограниченное количество вычислительных ресурсов и дискового пространства, а также защитить данные.

К примеру, компания может предоставлять сотрудникам недорогое персональное оборудование и открыть доступ к мощным виртуальным рабочим местам. Таким образом, специалисты — от разработчиков и 3D-аниматоров до бухгалтеров — получат необходимый для их задачи ресурс: мощный компьютер с достаточной памятью.

Преимущества Cloud Desktop:

  • возможность создания одного или множества виртуальных рабочих мест;

  • простота использования — необязательно иметь опыт в области IT, чтобы организовать удаленную работу сотрудника, достаточно несколько кликов в интерфейсе;

  • высокий уровень безопасности — соответствие требованиям 152-ФЗ по уровню защищённости УЗ-1, а также требованиям международных и национальных стандартов ISO, GDPR, PCI DSS и ГОСТ Р 57580;

  • оплата только за используемые ресурсы;

  • высококвалифицированная поддержка, которая решит проблемы с настройкой рабочего места.

Документация | Тарифы

author
Команда Yandex Cloud
Блог
Yandex Scale
Новый сервис Yandex Cloud Desktop вышел в стадии Preview
24 сентября 2021 г.
5 минут чтения
6