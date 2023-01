Где открыть бизнес: ищем точки на карте с помощью сервиса Yandex DataLens

Затем откроем вкладку Поля и переименуем Name в Pizzerias в столбце Имя. Нажимаем кнопку… у поля Pizzerias и выбираем Продублировать. Переименуем созданное поле в The number of pizzerias и в столбце Агрегация выберем тип Количество уникальных. Для поля Coordinates выберем тип геоточка, для Revenue тип агрегации Сумма.

Добавим новое поле для построения топа пиццерий. Назовем его Revenue rank и будем использовать формулу RANK ([Revenue]).