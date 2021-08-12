Запускаем платформу мессенджер-маркетинга с 5 млн сообщений в день
Команда сервиса TextBack рассказала, как зарождалась компания, как она устроена с технологической точки зрения и что ей дало участие в программе Yandex Cloud Boost.
В 2016 году Александр Серебряков работал операционным директором eLama. И очень не любил звонки. Спустя пять лет он CEO сервиса TextBack, через который рассылают 150 миллионов сообщений в месяц такие клиенты, как Porsche, Burger King и два Минфина.
Александр вместе с CTO TextBack Кириллом Белоконем и контент-маркетологом Анастасией Черкашиной рассказали, как зарождалась компания, как она устроена с технологической точки зрения и что ей дало участие в программе Yandex Cloud Boost.
«Меня бесило звонить бизнесам»
Чтобы записаться к парикмахеру, забронировать столик, проконсультироваться по поводу услуг — обязательно надо было звонить. Мне это очень не нравилось. Приходилось тратить время, дозваниваться, а если ты на работе — куда-то выходить. То есть общение с бизнесом проходило в таком формате, тогда как всё общение между людьми давно перешло в мессенджеры.
В 2016 году Telegram первым дал возможность создавать ботов. Это была прорывная история. Я понял, что звонки бесят не только меня: таких, как я, очень много. Бизнес и мессенджеры начали это осознавать, и тогда крупные игроки: ВКонтакте, Facebook, Viber — один за другим стали вводить бизнес-аккаунты.
За полгода мы с партнером, бывшим техническим директором компании Константином Корсаковым, сделали первую версию сервиса. Писали на коленках, по выходным и ночам, совмещая с основной работой. Тогда же появился первый программист, которому платили из собственных зарплат — он до сих пор работает в компании. К ноябрю 2016-го, когда Viber добавил бизнес-аккаунты, к TextBack уже были подключены Telegram, ВКонтакте и Facebook.
Затем одной из первых в России TextBack подключила Viber и официальные бизнес-аккаунты WhatsApp. Я не мог обсуждать это на основной работе. Помню, как не успел доехать домой, припарковался в каком-то дворе и созванивался с продакт-менеджером Viber из машины: по ней барабанил дождь, а я на английском объяснял, что мы разрабатываем, — в итоге он одобрил наше подключение.
Первыми в нас поверили и вложились основатель Grow Food Даниэль Гальпер и основатель eLama Алексей Довжиков — когда сообщил ему, что ухожу. В 2018 году компания привлекла инвестиции от amoCRM.
Какие решения предлагает TextBack
Основной функционал TextBack — чат-боты и рассылки в мессенджерах. Еще в сервисе много возможностей для лидогенерации: создание мини-лендингов, виджетов для сайта, чтобы человек мог попасть в мессенджер, нажав на иконку. Есть виджеты для автоматических сообщений в WhatsApp: например, человек записался на массаж, оставил на сайте номер телефона, и ему тут же придет сообщение с адресом студии и временем сеанса. А если добавить чат-бота, то он сможет отвечать и на вопросы клиента. В основном платформа рассчитана на маркетологов, но ею может пользоваться и отдел продаж, и техподдержка.
Наше недавнее исследование показало, что менеджеры часто отвечают клиентам через два-три часа, — тогда как человек хочет решить свою задачу сейчас. С этой проблемой справляется и виджет, который отправляет сообщение за три секунды, и чат-бот, который сразу начинает общение с клиентом. Бот может взять на себя все рутинные вопросы, которые возникают у клиентов: бизнесу нужно только составить список тем — и клиент по нажатию кнопки будет получать ответ.
Анастасия Черкашина, контент-маркетолог TextBack
Одно из нововведений последнего года — возможность рассылать шаблонные сообщения по номеру телефона с удобным процессом согласования с WhatsApp, чтобы клиенту с максимальной вероятностью одобрили рассылку. И визуальный редактор чат-ботов, в котором можно создавать ботов с кнопками и картинками без помощи разработчика.
Сколько зарабатывает TextBack и сколько — ее клиенты
На сегодня TextBack интегрирована с шестью мессенджерами, но в первую очередь сосредоточена на WhatsApp-маркетинге. Это направление стало драйвером бизнеса с 2019-го, и в этом году особенно активно растет благодаря тому, что WhatsApp разрешил проводить маркетинговые рассылки. В месяц через TextBack отправляют 500 тысяч WhatsApp-рассылок, и эта цифра удваивается каждые три месяца.
Всего у платформы 4000 клиентов, которые совершают 150 миллионов рассылок в месяц. TextBack пользуются Porsche, Burger King, «ВкусВилл», «МегаФон», «Тинькофф», проекты «Сбера» и Яндекса, а еще — министерства финансов Татарстана и Якутии.
Мессенджер-маркетинг — маленький, но быстрорастущий рынок. Он «отъедает» куски от рынков email-маркетинга, СМС- и пуш-уведомлений и немного — от телефонии, так как позволяет меньше тратить на звонки и совершать больше касаний в мессенджерах, с большей конверсией.
Чаще всего бизнес решает эти задачи по старинке: через звонки и email — или вообще их не решает, теряя деньги и клиентов. При этом в сервисы можно вложить 40 тысяч рублей и получить выручку 2 миллиона рублей с первой рассылки.
Бизнес вышел на самоокупаемость в 2019 году, продолжая вкладываться в развитие: маркетинг, разработку, усиление команды. В 2020-м выручка составила 55 млн рублей и появилась первая прибыль, которую компания также реинвестирует для расширения доли рынка.
Всеобщий переход в онлайн, начавшийся в прошлом году, помог нашей компании. В первый месяц локдауна показатели использования просели на 5−10%, а потом пошли вверх. До 2020-го сервис рос в 2 раза в год, а с начала пандемии — в 2,5 раза.
Что под капотом или зачем ИТ-стартапу облако
TextBack изначально вела разработку в облаке — для скорости и масштабирования. Нужно было как можно быстрее сделать MVP и расти с хорошими темпами — на своих мощностях это неудобно. Плюс были важны управляемые сервисы для администрирования баз данных, чтобы не тратить на это время сотрудников. Изначально в команде был всего один фуллтайм-разработчик и два — на парттайме.
Возможности облака по масштабированию особенно важны компании в связи с сезонностью: активность сильно возрастает во время «черных пятниц», праздников и отдельных промокампаний или мероприятий бизнесов. Например, клиент планирует конференцию и в течение месяца набирает аудиторию в 50 тысяч человек, а потом в один день отправляет всем приглашение на трансляцию. При таких пиках активности TextBack легко адаптируется, увеличивая количество реплик сервисов в Kubernetes и масштабируя управляемые базы данных. Компания пробовала облачные решения Azure, AWS, GCP и Yandex.Cloud.
Мы искали сервис, который будет устраивать нас по техподдержке (с зарубежными компаниями невозможно связаться), деньгам (Яндекс вышел для нас дешевле) и набору сервисов. Также в облаке был сервис для управления MongoDB, который на тот момент не предоставлял ни один другой провайдер.
Кирилл Белоконь, CTO TextBack
Для миграции мы получили грант в рамках Yandex Cloud Boost. Благодаря программе мы переехали в облако без вложений и начали платить только после переезда. До этого мы перенесли часть нагрузки и протестировали функционал бесплатно.
Какие планы
В ближайшие месяцы мы планируем подключить эквайринг от «Сбера», «Тинькофф» и «ЮKassa» и добавит прием платежей в мессенджерах в один клик. Чат-бот будет понимать, что клиент уже оплатил услугу, и направлять его, например, в соответствующий раздел CRM.
Еще планируем внедрить маркетинговые и проморассылки в WhatsApp в виде готовых плагинов к CMS-системам, таких как Tilda, WordPress или «Битрикс24». Чат-бот сможет автоматически встречать пользователя в WhatsApp после заказа на сайте или напоминать о брошенной корзине.
Еще одно направление, над которым работает компания, — WhatsApp-коммерция. В сервисе можно будет создать интернет-магазин, который будет работать прямо в WhatsApp. То есть для оформления заказа пользователю не придется уходить из мессенджера. Таким образом WhatsApp-маркетинг поможет привлечь больше клиентов, а WhatsApp-коммерция — продавать им товары и услуги в самом мессенджере.