Запускаем платформу мессенджер-маркетинга с 5 млн сообщений в день

Александр вместе с CTO TextBack Кириллом Белоконем и контент-маркетологом Анастасией Черкашиной рассказали, как зарождалась компания, как она устроена с технологической точки зрения и что ей дало участие в программе Yandex Cloud Boost.

«Меня бесило звонить бизнесам»

Чтобы записаться к парикмахеру, забронировать столик, проконсультироваться по поводу услуг — обязательно надо было звонить. Мне это очень не нравилось. Приходилось тратить время, дозваниваться, а если ты на работе — куда-то выходить. То есть общение с бизнесом проходило в таком формате, тогда как всё общение между людьми давно перешло в мессенджеры.

В 2016 году Telegram первым дал возможность создавать ботов. Это была прорывная история. Я понял, что звонки бесят не только меня: таких, как я, очень много. Бизнес и мессенджеры начали это осознавать, и тогда крупные игроки: ВКонтакте, Facebook, Viber — один за другим стали вводить бизнес-аккаунты.

За полгода мы с партнером, бывшим техническим директором компании Константином Корсаковым, сделали первую версию сервиса. Писали на коленках, по выходным и ночам, совмещая с основной работой. Тогда же появился первый программист, которому платили из собственных зарплат — он до сих пор работает в компании. К ноябрю 2016-го, когда Viber добавил бизнес-аккаунты, к TextBack уже были подключены Telegram, ВКонтакте и Facebook.

Затем одной из первых в России TextBack подключила Viber и официальные бизнес-аккаунты WhatsApp. Я не мог обсуждать это на основной работе. Помню, как не успел доехать домой, припарковался в каком-то дворе и созванивался с продакт-менеджером Viber из машины: по ней барабанил дождь, а я на английском объяснял, что мы разрабатываем, — в итоге он одобрил наше подключение.

Первыми в нас поверили и вложились основатель Grow Food Даниэль Гальпер и основатель eLama Алексей Довжиков — когда сообщил ему, что ухожу. В 2018 году компания привлекла инвестиции от amoCRM.

Какие решения предлагает TextBack

Основной функционал TextBack — чат-боты и рассылки в мессенджерах. Еще в сервисе много возможностей для лидогенерации: создание мини-лендингов, виджетов для сайта, чтобы человек мог попасть в мессенджер, нажав на иконку. Есть виджеты для автоматических сообщений в WhatsApp: например, человек записался на массаж, оставил на сайте номер телефона, и ему тут же придет сообщение с адресом студии и временем сеанса. А если добавить чат-бота, то он сможет отвечать и на вопросы клиента. В основном платформа рассчитана на маркетологов, но ею может пользоваться и отдел продаж, и техподдержка.