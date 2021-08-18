Elasticsearch — поисковая система и аналитическая СУБД в облаке

Если вам нужна поисковая система, аналитическая СУБД и масштабируемое нереляционное хранилище данных, то обязательно обратите внимание на Elasticsearch. Сейчас его применяют на различных сайтах, сервисах и системах Big Data в крупных и средних компаниях по всему миру.

Что такое Elasticsearch

Elasticsearch — это высокомасштабируемая распределенная поисковая система полнотекстового поиска и анализа данных с веб-интерфейсом, REST API и неформализованными JSON-документами, которая разработана на базе полнотекстового поиска Lucene и работает в режиме реального времени. Кроме того, Elasticsearch — это нереляционное хранилище документов в формате JSON, которое разработано на Java и выпущено как проект с открытым исходным кодом в соответствии с условиями лицензии Apache.

История Elasticsearch

Создатель системы Шей Банон в 2004 году работал над Compass. Разрабатывая уже третью версию этого программного обеспечения, он понял, что для создания масштабируемого поискового решения старых наработок уже не хватает, а переписывать код Compass под новые задачи не имеет смысла. Поэтому он создал с нуля Elasticsearch: спроектировал его распределённым и легко масштабируемым для обработки больших объемов данных на доступном железе. Шей Банон использовал библиотеку Apache Lucene, которая прекрасно умеет индексировать и искать и разработана специально для построения поисковых систем. Первая версия Elasticsearch появилась в феврале 2010 года.