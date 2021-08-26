Процессоры Intel Xeon Scalable 3-го поколения (Ice Lake) доступны в Yandex Compute Cloud

26 августа 2021 года платформа «Intel Ice Lake» с процессорами Intel® Xeon® Scalable 3-го поколения стала доступна для пользователей Yandex.Cloud. Мы первая публичная облачная платформа в России, которая предоставила пользователям виртуальные машины на базе новой линейки процессоров Intel.

Процессоры Intel® Xeon® Scalable 3-го поколения разработаны для эффективного решения задач, где требуется низкое время отклика, включая задачи в области искусственного интеллекта, криптографии и анализа данных. Так технология Intel® Deep Learning Boost обеспечивает решение задач машинного обучения в среднем на 56% быстрее по сравнению с предыдущим поколением.

Новые процессоры обладают расширенными возможностями, включая ускорения криптографических вычислений с помощью Intel Crypto Acceleration. По данным Intel®, производительность на распространенных рабочих нагрузках для ЦОДов по сравнению с предыдущим поколением увеличилась в среднем на 46%. При этом стоимость в пересчете на одно ядро в Yandex.Cloud снизилась приблизительно на 10%. Кроме того, теперь виртуальные машины размером до 32 vCPU размещаются на одной NUMA-ноде, что может дать дополнительный прирост производительности виртуальных машин с числом ядер от 20 до 32.

В Yandex Compute Cloud на платформе «Intel Ice Lake» можно создавать виртуальные машины с количеством ядер процессора vCPU — до 96, и объёмом оперативной памяти RAM — до 640 ГБ. При этом недоступна конфигурация с максимальным количеством vCPU и максимальным объемом RAM: если у виртуальной машины 96 vCPU, то максимальный объем RAM — 576 ГБ; если 640 ГБ RAM, то vCPU — 80.

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