Дайджест новостей за июль

Какое решение платформы данных Yandex.Cloud подходит под ваш IT-проект?

Мы создали интерактивный тест, с помощью которого вы подберёте решение вашей задачи по работе с данными всего за несколько минут.

Новые возможности Yandex.Cloud, реализованные из ваших идей

Благодаря вам за последний год в разделе «Пространство для ваших идей» появилось множество отличных предложений, как усовершенствовать облачную платформу. Вы голосовали за лучшие идеи в бэклоге, мы обсуждали их и брали в работу. В итоге команда Yandex.Cloud реализовала около 60 новых запросов: DNS как сервис, многослойные геочарты, поддержку Terraform, поиск с помощью Elasticsearch и многие другие.

Новый формат обратной связи в документации Yandex.Cloud

В документации Yandex.Cloud появилась возможность оставить обратную связь на каждой странице. Ваши оценки и комментарии очень помогут нам улучшить актуальность и полноту документации, доработать структуру конкретных документов и качество конкретных текстов.

Yandex Managed Service for Kubernetes® в мобильном приложении Yandex.Cloud

Добавлен сервис для управления кластерами Kubernetes®, позволяющий создавать кластеры, контролировать их состояние и анализировать логи прямо в мобильном приложении.

Новости сервисов

Новый сервис Yandex Cloud CDN

Сервис для организации сети распространения контента Yandex Cloud CDN вышел в стадии Preview. Сервис создан на основе G-Core Labs CDN и включает более 800 серверов по всему миру.

Новый сервис Yandex Managed Service for Greenplum®

Greenplum — популярная массивно-параллельная СУБД, предназначенная для сложной аналитики по большим объемам данных. Сервис Managed Service for Greenplum предоставляет полностью управляемую СУБД Greenplum c быстрым выделением вычислительных ресурсов и инструментами мониторинга. Благодаря новому коннектору и нативной поддержке сервиса Greenplum, можно построить дашборды корпоративного уровня на базе Yandex DataLens. Сервис находится в стадии Preview и не тарифицируется.

Новый сервис Yandex Cloud Organization

В стадии Public Preview вышел сервис Yandex Cloud Organization — единое решение для корпоративных клиентов, с помощью которого можно управлять списком ваших сотрудников, обеспечивать им единую авторизацию и назначать роли в подключенных сервисах Yandex.Cloud.

Новый сервис Yandex Cloud Logging

Cloud Logging позволяет читать, записывать и безопасно хранить логи пользовательских приложений и ресурсов Yandex.Cloud, объединяя сообщения в группы. Сервис вышел в стадии Preview, не тарифицируется и является частью общей экосистемы Yandex.Cloud.

Yandex SpeechKit Brand Voice — новый продукт для создания фирменных голосов компаний

Теперь компании смогут создать собственный голос для сложных диалоговых сценариев с клиентами, а также для автоматизации работы колл-центров, проведения опросов, телемаркетинга и контроля. Yandex SpeechKit Brand Voice представлен в двух версиях: Adaptive и Full.

Лимиты на масштабирование функции в Yandex Cloud Functions

Если функция вызывается быстрее, чем один экземпляр успевает обрабатывать запрос, то сервис Cloud Functions масштабирует функцию — запускает ее дополнительные экземпляры. Теперь вы можете ограничить автоматическое масштабирование функции до определенного значения: это позволит более гибко разделить квоту между разными функциями.

Yandex Cloud Marketplace

Новые продукты в маркетплейсе образов

Обновление образов

Публикации в блогах

Как защитить данные ваших клиентов в облаке: чек-лист для компаний

Рассказали о том, какие ошибки компании часто совершают при миграции в облако и как их не допустить. Читать на VC.RU →

Как нейросеть будет отслеживать состояние Байкала

Рассказали, зачем ученые НИИ биологии ИГУ совместно со специалистами Yandex.Cloud и Maritime AI ищут в водах Байкала микроскопических рачков и как мониторинг может помочь сохранить экосистему озера. Читать на VC.RU →

Тренды аналитики и визуализации данных в 2021 году

По данным Statista, к 2022 году объем данных во всем мире увеличится до 94 зеттабайт. В этих условиях для бизнеса крайне важно выбрать наиболее эффективную аналитическую систему. О том, почему аналитика в облаке стала одним из главных трендов, рассказал менеджер по развитию сервиса Yandex DataLens Павел Дубинин. Читать на RB.RU →

Инструкция: делаем простой бот для Slack в облаке

Рассказали, как сделать простой чат-бот для Slack с использованием бессерверных технологий. На его основе вы можете самостоятельно создать бота, например, для технической поддержки. Подробнее на VC.RU →

Разработчики ClickHouse проанализировали датасет архива GitHub из 3 млрд записей и 74 млн форков, сделанных за десять лет миллионами программистов. Получилась любопытная статистика о пользователях, компаниях, репозиториях и пулреквестах. Читать в блоге →

Когда у бизнеса есть свой голос: как мы разработали новую технологию синтеза речи

Рассказали о новой ML-модели, которая задействована в голосовых технологиях Yandex.Cloud. С ее помощью можно создать свою Алису для исходящих звонков без миллионных бюджетов и сделать разговор с пользователем менее роботизированным. Читать на VC.RU →

Почему бизнес выбирает PostgreSQL и в чем преимущество Managed Service

Вклад Яндекса в развитие опенсорсной СУБД PostgreSQL позволил не только повысить эффективность работы собственных сервисов, но и предоставить доступ к СУБД клиентам Yandex.Cloud в рамках сервиса управляемой базы данных Managed Service for PostgreSQL. Подробнее в блоге →

Истории успеха

Переезд проекта Apteka.ru в Yandex.Cloud: как компания «Катрен» справилась с ростом нагрузки в разгар пандемии

В мае 2020 года, в разгар карантинных ограничений, сайт Apteka.ru был перезапущен на платформе данных Yandex.Cloud. Это помогло справиться с критическими нагрузками, при этом облачные технологии обходятся в два раза дешевле по сравнению с использованием собственной инфраструктуры.

Как British American Tobacco повысила качество обслуживания клиентов с помощью речевой аналитики

British American Tobacco постоянно работает над улучшением качества обслуживания клиентов в фирменных магазинах. Внедрив аудиобейджи, разработанные компанией VocaTech на базе речевых технологий Yandex SpeechKit, компания получила возможность автоматически собирать и анализировать 100% разговоров 240 консультантов.

Как платформу «Открытое образование» готовили к сверхвысоким нагрузкам

Платформа «Открытое образование» объединяет 1,7 миллиона учащихся и предлагает бесплатный доступ к более чем 720 онлайн-курсам от шестнадцати ведущих вузов России. Переход в Yandex.Cloud дал возможность упростить архитектуру платформы, а использование платформенных облачных сервисов позволило сократить затраты на инфраструктуру на 50%.

Мероприятия

Greenplum Community Meetup

Запись большого онлайн-митапа для тех, кто уже работает с Greenplum или только пришел к задаче консистентного анализа данных. Опытом поделились ведущие компании, которые эксплуатируют большие кластеры Greenplum в production.

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Онлайн-полдник для MarTech

Мы провели онлайн-полдник для тех, кто создаёт технологии автоматизации маркетинга. Обсудили тренды, поговорили о том, как работать с данными и можно ли с помощью облачных сервисов снять рутинные задачи с ИТ-команды и сфокусироваться на разработке продуктов.

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about: cloud о Serverless

Мы провели и записали about: cloud про новые возможности и практики разработки Serverless-приложений. Дали рекомендации по проектированию структур баз данных для больших нагрузок.

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Обзорный вебинар Yandex.Cloud в Казахстане

Подготовили и провели специальный вебинар о технических возможностях платформы Yandex.Cloud для предпринимателей из Казахстана.

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Вебинар: новые фичи Managed Service for Kubernetes®

Рассказали о возможностях сети на базе Cilium.

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Документация

Обновились следующие документы:

Релизы YC CLI Версия интерфейса командной строки YC CLI 0.79.0 (13.07.21). Изменения в сервисах Yandex.Cloud:

Добавлена поддержка сервиса Cloud Logging (сервис для чтения и записи логов сервисов и пользовательских приложений).

В Cloud Functions:

добавлена команда yc serverless function set-scaling-policy для задания настроек масштабирования функции;

для задания настроек масштабирования функции; добавлена команда yc serverless function list-scaling-policies для просмотра настроек масштабирования функции;

для просмотра настроек масштабирования функции; добавлена команда yc serverless function remove-scaling-policy для удаления настроек масштабирования функции;

для удаления настроек масштабирования функции; в команде yc serverless function version create исправлена обработка директорий для флага --source-path на Windows .

исправлена обработка директорий для флага . В Managed Service for ClickHouse для команды yc managed-clickhouse cluster update добавлен флаг --cloud-storage ля включения хранения данных в Object Storage.

Yandex Application Load Balancer Добавлено практическое руководство «Сине-зеленое развертывание» для переключения между версиями сервиса.

Добавлено практическое руководство по организации виртуального хостинга.

Yandex Cloud DNS Добавлено практическое руководство Миграция DNS-зон из Яндекс.Коннект в Yandex Cloud DNS.

Yandex Cloud Functions В Управление функцией добавлена инструкция по масштабированию функции.

Добавлена инструкция по подключению к управляемым БД из функции.

Yandex Compute Cloud Дополнено описание типов масштабирования.

Yandex Container Solution В Релизы COI добавлена версия 2.1.1.

Yandex Data Proc В инструкцию по подключению к кластеру Data Proc добавлено описание подключения из графических IDE.

Yandex Managed Service for ClickHouse В инструкцию по подключению к базе данных в кластере ClickHouse добавлено описание подключения из графических IDE.

Yandex Managed Service for Elasticsearch Дополнена инструкция по изменению настроек кластера.

Добавлен новый сценарий использования — Миграция в Managed Service for Elasticsearch с помощью снапшотов.

Yandex Managed Service for Apache Kafka® Дополнено описание топиков и разделов.

Добавлено описание работы с Terraform в пошаговые инструкции.

Yandex Managed Service for Kubernetes® Добавлена инструкция по настройке групп безопасности.

Yandex Managed Service for MySQL® Дополнена инструкция по миграции базы данных.

Yandex Managed Service for PostgreSQL В инструкцию по подключению к базе данных в кластере PostgreSQL добавлено описание подключения из графических IDE.

Yandex Managed Service for Redis™ В инструкцию по подключению к базе данных в кластере Redis добавлено описание подключения из графических IDE.

Yandex Managed Service for SQL Server™ В инструкцию по подключению к базе данных в кластере SQL Server добавлено описание подключения из графических IDE.

Добавлена инструкция по диагностике производительности.

Yandex Object Storage Дополнено описание языка запросов S3 Select.

Yandex Resource Manager Добавлена инструкция, как изменить назначенную облаку организацию.

Yandex SpeechKit Добавлено описание разметки аудио.

Yandex Virtual Private Cloud Дополнено описание Yandex Cloud Interconnect.

Партнерская программа Yandex.Cloud Добавлена инструкция, как посмотреть потребление клиентов.