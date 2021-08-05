Дайджест новостей за июль
Читайте про сервисы, мобильное приложение, истории компаний в облаке и обновления документации за июль.
Какое решение платформы данных Yandex.Cloud подходит под ваш IT-проект?
Мы создали интерактивный тест, с помощью которого вы подберёте решение вашей задачи по работе с данными всего за несколько минут.
Новые возможности Yandex.Cloud, реализованные из ваших идей
Благодаря вам за последний год в разделе «Пространство для ваших идей» появилось множество отличных предложений, как усовершенствовать облачную платформу. Вы голосовали за лучшие идеи в бэклоге, мы обсуждали их и брали в работу. В итоге команда Yandex.Cloud реализовала около 60 новых запросов: DNS как сервис, многослойные геочарты, поддержку Terraform, поиск с помощью Elasticsearch и многие другие.
Новый формат обратной связи в документации Yandex.Cloud
В документации Yandex.Cloud появилась возможность оставить обратную связь на каждой странице. Ваши оценки и комментарии очень помогут нам улучшить актуальность и полноту документации, доработать структуру конкретных документов и качество конкретных текстов.
Yandex Managed Service for Kubernetes® в мобильном приложении Yandex.Cloud
Добавлен сервис для управления кластерами Kubernetes®, позволяющий создавать кластеры, контролировать их состояние и анализировать логи прямо в мобильном приложении.
Новости сервисов
Новый сервис Yandex Cloud CDN
Сервис для организации сети распространения контента Yandex Cloud CDN вышел в стадии Preview. Сервис создан на основе G-Core Labs CDN и включает более 800 серверов по всему миру.
Новый сервис Yandex Managed Service for Greenplum®
Greenplum — популярная массивно-параллельная СУБД, предназначенная для сложной аналитики по большим объемам данных. Сервис Managed Service for Greenplum предоставляет полностью управляемую СУБД Greenplum c быстрым выделением вычислительных ресурсов и инструментами мониторинга. Благодаря новому коннектору и нативной поддержке сервиса Greenplum, можно построить дашборды корпоративного уровня на базе Yandex DataLens. Сервис находится в стадии Preview и не тарифицируется.
Новый сервис Yandex Cloud Organization
В стадии Public Preview вышел сервис Yandex Cloud Organization — единое решение для корпоративных клиентов, с помощью которого можно управлять списком ваших сотрудников, обеспечивать им единую авторизацию и назначать роли в подключенных сервисах Yandex.Cloud.
Новый сервис Yandex Cloud Logging
Cloud Logging позволяет читать, записывать и безопасно хранить логи пользовательских приложений и ресурсов Yandex.Cloud, объединяя сообщения в группы. Сервис вышел в стадии Preview, не тарифицируется и является частью общей экосистемы Yandex.Cloud.
Yandex SpeechKit Brand Voice — новый продукт для создания фирменных голосов компаний
Теперь компании смогут создать собственный голос для сложных диалоговых сценариев с клиентами, а также для автоматизации работы колл-центров, проведения опросов, телемаркетинга и контроля. Yandex SpeechKit Brand Voice представлен в двух версиях: Adaptive и Full.
Лимиты на масштабирование функции в Yandex Cloud Functions
Если функция вызывается быстрее, чем один экземпляр успевает обрабатывать запрос, то сервис Cloud Functions масштабирует функцию — запускает ее дополнительные экземпляры. Теперь вы можете ограничить автоматическое масштабирование функции до определенного значения: это позволит более гибко разделить квоту между разными функциями.
Yandex Cloud Marketplace
Новые продукты в маркетплейсе образов
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CentOS Stream — свободные дистрибутивы Linux, бинарно совместимые с Red Hat®, для миграции с CentOS 8, поддержка которой завершается в этом году. Подробнее о CentOS 8 End of life читайте в нашем блоге →
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РЕД ОС — российский коммерческий дистрибутив Linux на базе менеджера пакетов RPM. Сертифицирована ФСТЭК, входит в реестр отечественного ПО.
Обновление образов
Публикации в блогах
Как защитить данные ваших клиентов в облаке: чек-лист для компаний
Рассказали о том, какие ошибки компании часто совершают при миграции в облако и как их не допустить. Читать на VC.RU →
Как нейросеть будет отслеживать состояние Байкала
Рассказали, зачем ученые НИИ биологии ИГУ совместно со специалистами Yandex.Cloud и Maritime AI ищут в водах Байкала микроскопических рачков и как мониторинг может помочь сохранить экосистему озера. Читать на VC.RU →
Тренды аналитики и визуализации данных в 2021 году
По данным Statista, к 2022 году объем данных во всем мире увеличится до 94 зеттабайт. В этих условиях для бизнеса крайне важно выбрать наиболее эффективную аналитическую систему. О том, почему аналитика в облаке стала одним из главных трендов, рассказал менеджер по развитию сервиса Yandex DataLens Павел Дубинин. Читать на RB.RU →
Инструкция: делаем простой бот для Slack в облаке
Рассказали, как сделать простой чат-бот для Slack с использованием бессерверных технологий. На его основе вы можете самостоятельно создать бота, например, для технической поддержки. Подробнее на VC.RU →
Считаем звёзды в облаках: эксперимент создателей ClickHouse c датасетом GitHub
Разработчики ClickHouse проанализировали датасет архива GitHub из 3 млрд записей и 74 млн форков, сделанных за десять лет миллионами программистов. Получилась любопытная статистика о пользователях, компаниях, репозиториях и пулреквестах. Читать в блоге →
Когда у бизнеса есть свой голос: как мы разработали новую технологию синтеза речи
Рассказали о новой ML-модели, которая задействована в голосовых технологиях Yandex.Cloud. С ее помощью можно создать свою Алису для исходящих звонков без миллионных бюджетов и сделать разговор с пользователем менее роботизированным. Читать на VC.RU →
Почему бизнес выбирает PostgreSQL и в чем преимущество Managed Service
Вклад Яндекса в развитие опенсорсной СУБД PostgreSQL позволил не только повысить эффективность работы собственных сервисов, но и предоставить доступ к СУБД клиентам Yandex.Cloud в рамках сервиса управляемой базы данных Managed Service for PostgreSQL. Подробнее в блоге →
Истории успеха
Переезд проекта Apteka.ru в Yandex.Cloud: как компания «Катрен» справилась с ростом нагрузки в разгар пандемии
В мае 2020 года, в разгар карантинных ограничений, сайт Apteka.ru был перезапущен на платформе данных Yandex.Cloud. Это помогло справиться с критическими нагрузками, при этом облачные технологии обходятся в два раза дешевле по сравнению с использованием собственной инфраструктуры.
Как British American Tobacco повысила качество обслуживания клиентов с помощью речевой аналитики
British American Tobacco постоянно работает над улучшением качества обслуживания клиентов в фирменных магазинах. Внедрив аудиобейджи, разработанные компанией VocaTech на базе речевых технологий Yandex SpeechKit, компания получила возможность автоматически собирать и анализировать 100% разговоров 240 консультантов.
Как платформу «Открытое образование» готовили к сверхвысоким нагрузкам
Платформа «Открытое образование» объединяет 1,7 миллиона учащихся и предлагает бесплатный доступ к более чем 720 онлайн-курсам от шестнадцати ведущих вузов России. Переход в Yandex.Cloud дал возможность упростить архитектуру платформы, а использование платформенных облачных сервисов позволило сократить затраты на инфраструктуру на 50%.
Мероприятия
Greenplum Community Meetup
Запись большого онлайн-митапа для тех, кто уже работает с Greenplum или только пришел к задаче консистентного анализа данных. Опытом поделились ведущие компании, которые эксплуатируют большие кластеры Greenplum в production.
Онлайн-полдник для MarTech
Мы провели онлайн-полдник для тех, кто создаёт технологии автоматизации маркетинга. Обсудили тренды, поговорили о том, как работать с данными и можно ли с помощью облачных сервисов снять рутинные задачи с ИТ-команды и сфокусироваться на разработке продуктов.
about: cloud о Serverless
Мы провели и записали about: cloud про новые возможности и практики разработки Serverless-приложений. Дали рекомендации по проектированию структур баз данных для больших нагрузок.
Обзорный вебинар Yandex.Cloud в Казахстане
Подготовили и провели специальный вебинар о технических возможностях платформы Yandex.Cloud для предпринимателей из Казахстана.
Вебинар: новые фичи Managed Service for Kubernetes®
Рассказали о возможностях сети на базе Cilium.
Документация
Обновились следующие документы:
- Версия интерфейса командной строки YC CLI 0.79.0 (13.07.21). Изменения в сервисах Yandex.Cloud:
- Добавлена поддержка сервиса Cloud Logging (сервис для чтения и записи логов сервисов и пользовательских приложений).
- В Cloud Functions:
- добавлена команда
yc serverless function set-scaling-policyдля задания настроек масштабирования функции;
- добавлена команда
yc serverless function list-scaling-policiesдля просмотра настроек масштабирования функции;
- добавлена команда
yc serverless function remove-scaling-policyдля удаления настроек масштабирования функции;
- в команде
yc serverless function version createисправлена обработка директорий для флага
--source-path на Windows.
- В Managed Service for ClickHouse для команды
yc managed-clickhouse cluster updateдобавлен флаг
--cloud-storageля включения хранения данных в Object Storage.
- В Вызов функции добавлено описание структуры запроса v0.1 и структуры запроса v1.0.
- Добавлено описание интеграции с DataSphere и авторизации с помощью функции.
- Добавлено практическое руководство «Сине-зеленое развертывание» для переключения между версиями сервиса.
- Добавлено практическое руководство по организации виртуального хостинга.
- Добавлено описание принципов работы CDN и основных понятий сервиса: Обзор сервиса Yandex Cloud CDN, CDN-ресурс, Кеширование контента, CORS, Сжатие контента, Сегментация контента, Источники и их группы, Квоты и лимиты.
- Добавлены инструкции по работе с ресурсом и по операциям с группой источников.
- Добавлено описание решения проблем.
- Добавлено практическое руководство Миграция DNS-зон из Яндекс.Коннект в Yandex Cloud DNS.
- В Управление функцией добавлена инструкция по масштабированию функции.
- Добавлена инструкция по подключению к управляемым БД из функции.
- Добавлена документация для сервиса Yandex Cloud Logging, который позволяет читать и записывать логи сервисов и пользовательских приложений, объединяя сообщения в лог-группы.
- В документацию сервиса входят описания: Начало работы, Пошаговые инструкции, Концепции, Квоты и лимиты, Правила тарификации и Управление доступом.
- Добавлены инструкции по аутентификации с помощью Active Directory и аутентификации с помощью SAML-совместимой федерации удостоверений.
- Дополнено описание типов масштабирования.
- В Релизы COI добавлена версия 2.1.1.
- В инструкцию по подключению к кластеру Data Proc добавлено описание подключения из графических IDE.
- Добавлено описание метода DescribeTimeToLive и метода UpdateTimeToLive.
- Дополнены Публичные материалы.
- Дополнено описание настройки датасета.
*Добавлено описание агрегации в DataLens.
- Дополнено описание использования Markdown в DataLens.
- В инструкции по работе с чартами добавлено, как добавить иерархию, создать точечную диаграмму и древовидную диаграмму.
- В инструкции по работе с подключениями добавлено, как создать подключение к Greenplum.
- В инструкции по работе с датасетами добавлено, как создать фильтр по умолчанию для новых чартов.
- В инструкции по работе с приватными добавлено описание работы с секретом: как создать секрет, как использовать в коде, как изменить секрет, скопировать его или удалить.
- Добавлена инструкция по подключению к источникам данных: к базе данных ClickHouse и к к базе данных PostgreSQL.
- В Управление Docker-образами добавлена инструкция, как запустить Docker-контейнер в отдельной ячейке.
- В инструкцию по подключению к базе данных в кластере ClickHouse добавлено описание подключения из графических IDE.
- Дополнена инструкция по изменению настроек кластера.
- Добавлен новый сценарий использования — Миграция в Managed Service for Elasticsearch с помощью снапшотов.
- Дополнено описание топиков и разделов.
- Добавлено описание работы с Terraform в пошаговые инструкции.
- Добавлена инструкция по настройке групп безопасности.
- Добавлено описание дискового пространства.
- В инструкцию по подключению к базе данных добавлено описание подключения из графических IDE.
- Добавлена инструкция Мониторинг и инструменты диагностики кластера.
- Добавлен сценарий использования Анализ производительности и оптимизация.
- Дополнена инструкция по миграции базы данных.
- В инструкцию по подключению к базе данных в кластере PostgreSQL добавлено описание подключения из графических IDE.
- В инструкцию по подключению к базе данных в кластере Redis добавлено описание подключения из графических IDE.
- В инструкцию по подключению к базе данных в кластере SQL Server добавлено описание подключения из графических IDE.
- Добавлена инструкция по диагностике производительности.
- Дополнено описание языка запросов S3 Select.
- Добавлена инструкция, как изменить назначенную облаку организацию.
- Добавлено описание разметки аудио.
- Дополнено описание Yandex Cloud Interconnect.
- Добавлена инструкция, как посмотреть потребление клиентов.
- Добавлено описание условий использования гранта с 1 августа 2021 года.