Новый сервис Yandex Data Streams вышел в стадии Preview

Сохранение одного потока в несколько приемников с различными политиками хранения возможно с помощью сервиса Yandex Data Transfer. Данные из источников поступают в Data Streams, Data Transfer считывает эти данные, разбивает их на колонки и строки и сохраняет в одну или сразу в несколько принимающих систем типа: Yandex Database, ClickHouse, Object Storage и другие. Передаваемые данные можно обрабатывать в Yandex Cloud Functions, для обфускации чувствительных данных, смены их формата или любой другой обработки.

Data Streams является serverless сервисом, он не требует выделенных виртуальных машин для работы.

На стадии Preview сервис поддерживает потоки со скоростью передачи данных до 10 МБ/с и не тарифицируется. Подробное описание возможностей сервиса читайте в документации.

Создайте ваш первый поток данных →